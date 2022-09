Karikovi vychádza komplet Na smrť I. + II. – staré knihy v novom

Jozef Karika patrí medzi úspešných slovenských autorov. Tento rok už nepripravuje žiadnu novinku, triler, či horor, ktorý by priniesol nejaký nový príbeh. Predsa len sa jeho meno najnovšie spája s novinkou, ktorou je dvojkniha v jednom balení. Nová 688 stranová kniha Na smrť je prerábkou jeho pôvodnej dvojice kníh Na smrť I. a Na smrť II., ktoré sú vzájomne previazané už v prvom vydaní. V aktuálnom vydaní je to tiež prvé, hoci reálne druhé pre obe knihy. Záujemcovia o špeciálne edície, alebo fanúšikovia Kariku však nepochybne siahnu aj po tejto podobe. Čo je v knihe oproti prvým dvom pôvodným knihám iné? Čitateľ nič nové v rámci obsahu nezíska, no zážitok už môže byť celkom iný.

Záležitosť skôr pre verného fanúšika – zberateľa

Fanúšik a zberateľ kníh však áno. Obe pôvodné knihy totiž v deň vydania 18. októbra vychádzajú v spoločnej hrubej knihe, no reálne môžu mať pre zberateľa hodnotu práve v kombinácii s pôvodnými prvými vydaniami. Aj to prípadnú zbierku robí zaujímavejšou. V takomto prípade totiž práve prvé vydania majú v kombinácii s drahším a zaujímavejším vydaním svoju hodnotu.

Bežný čitateľ v príbehoch nenachádza nič nové. Na druhej strane treba uznať, že obálka sa grafikom vo vydavateľstve IKAR, a.s. naozaj podarila. Autorom je Emil Križka, autor aj iných posledných obálok spisovateľovej tvorby. S cenou 29,90 EUR, ktorá sa používa ako základná plná cena, sa objaví zrejme len v kamenných predajniach. Internetové predajne tradične ponúkajú aj možnosť výhodného nákupu v predpredaji.

O knihe Na smrť I. + II.

Pri príležitosti 10. výročia prvého vydania vychádza román Na smrť I+II ako súborné dielo v exkluzívnom zberateľskom prevedení. Na obálke knihy je použitý parciálny UV lak a razba striebornou fóliou na dosiahnutie metalického efektu. Kniha je vytlačená dvojfarebne na bezdrevnom papieri a doplnená predsádkami z červeného surbalínu potlačenými čiernou farbou. Má dve farebné záložky (lacetky), čiernu a červenú. Kniha vyniká unikátnou červenou farebnou oriezkou, ktorá je potlačená čiernou farbou a vytvára mramorový efekt.

Knižný blok bol vytlačený v tlačiarňach TBB v Banskej Bystrici, odkiaľ putoval do Nemecka do kníhviazačskej dielne Richarda Mayera v Esslingene, kde sa vyhotovila spomínaná mramorová oriezka. Finálna knihárske spracovanie spolu s obálkou sa realizovalo v tlačiarňach TBB v Banskej Bystrici. Autorom obálky je renomovaný český grafický dizajnér Emil Križka. Toto jedinečné vydanie určite patrí k tomu najkrajšiemu na slovenskom knižnom trhu.