Prvé bozky, prvé lásky... Knižná novinka Nelám mi srdce

Kristína Ježovičová má na konte už tretí príbeh pre mladých. Spolu s predošlými knihami ho spája rozoberanie silných a emotívnych tém. V Nelám mi srdce sa stretnete napríklad s témou slávy na sociálnych sieťach, ale aj s LGBT linkou, nešťastnými láskami a poruchami príjmu potravy. Dynamický príbeh nie je len o láske medzi tínedžermi, ale aj o ich vzťahoch s rodičmi. Napísanie tejto výnimočnej knihy podporil Fond na podporu umenia.

O čom je Nelám mi srdce?

Slušná a nevinná Andrejka je uväznená vo svete povinností a tajomstiev. Rodičia na ňu nemajú čas a mladší brat, o ktorého sa musí starať, ju strápňuje. Navyše frajer Boris očividne niečo skrýva a nemá pre ňu ani jediný bozk. Zmeniť to môže azda rocker Thomas. Len keby sa v ňom Andrejka vyznala a keby nekomolil nielen slová, ale aj jej city.

Sofia je kráska, ktorá sa nedobrovoľne poddáva matke. Tá ako niekdajšia vicemiss túži len po dcérinom úspechu. Jej život sa krúti okolo počtu lajkov, falošných úsmevov a nepravých priateľstiev. Dá sa povedať, že to dievča je továreň na problémy, tak prečo si nevyrobiť ešte jeden? Okoreniť by to mohla aféra s outsiderom Marošom, ktorý ako syn večne nervózneho otca pozná hnev, poníženie a neváha ich rozdávať ďalej.

Aby toho nebolo málo, duševne zničená Nora sa zaľúbi do ešte zničenejšieho Frederika. Zdá sa, že v spleti toľkých osudov si hrdinovia zaslúžia niečo dobré. Zaslúžia si šťastie. Len či sa to napokon neskončí zlomeným srdcom.

Topím sa vo vlastnom mori a nafukovačku už niekoľko hodín nevidím. V tejto chvíli by mal nastať ešte väčší boj o život, alebo rezignácia. Prečítal som stovky kníh, ale ani jedna sa nepodobala na to, čo prežívam. Pravdepodobne som si zle vyberal. A teraz nemám šancu nájsť inšpiráciu na pokračovanie toho, čo by sa malo udiať.

Nelám mi srdce je neobyčajná kniha, ktorá vás presvedčí, že svet síce nie je dokonalé miesto, ale aj tak sa v ňom oplatí žiť. Kristína Ježovičová píše nielen pre dospelých, ale aj pre mladých čitateľov. Keďže sa popri písaní venuje prekladom kníh, väčšinu dňa trávi pri klávesnici. Vo svojej tvorbe sa nevyhýba ani kontroverzným témam. Jej postavy sa často ocitajú v spleti zložitých vzťahov, no napriek tomu si zachovávajú optimizmus a vieru v lepší zajtrajšok.

Podrobnosti o knihe: