Fotorecept: návod na prípravu rýchlej a chutnej žemľovky - ZN.SK

Internet je v súčasnosti zahltený množstvom receptov zo surovín, za ktorými niekedy musíte vycestovať až za hranice Slovenska. Preto som sa rozhodla ukázať vám recept na chutnú žemľovku. Niektorí ju milujú, iní nenávidia, avšak stále mi pripomína detstvo a chvíle strávené s maminou v kuchyni. A čo je najlepšie? Skladá sa zo surovín, ktoré často nájdete aj doma, a je takmer nemožné jej prípravu pokaziť!

Zdroj foto v celom článku: Patrícia Lukáčová

Ingrediencie

mlieko

5 – 6 rožkov

3 vajíčka

práškový cukor

4 jablká

1 téglik tvarohu

škoricový cukor

maslo na vymastenie

strúhanka na vysypanie

Postup

V miske si zmiešame dva hrnčeky mlieka so žĺtkami a približne tromi lyžicami cukru. Celú zmes môžete pokojne okoštovať a dosladiť podľa chuti. Nakrájané rožky vložíme do pripravenej zmesi a necháme chvíľu postáť. Rožky od nadbytočného mlieka vyžmýkame a poukladáme do vymastenej a strúhankou vysypanej sklenenej misy na pečenie (prípadne na menší plech).

Tvaroh si v miske zmiešame s tromi lyžicami cukru. Pokiaľ je zmes príliš hustá, pridáme aj pripravené mlieko z predchádzajúceho kroku a všetko spolu vylejeme na rožky. Tvarohovú vrstvu prekryjeme nastrúhanými a jemne vyžmýkanými jablkami, ktoré si predtým zmiešame so škoricovým cukrom. Dáme piecť do vopred vyhriatej teplovzdušnej rúry na 180 stupňov. Pečieme približne 45 minút.

Tip: Šťavu z jabĺk už ďalej potrebovať nebudeme, a tak si varenie môžete spríjemniť aspoň pár dúškami zdravého nápoja.

Tesne pred vybratím z rúry si pripravíme sneh vyšľahaný z bielkov a dvoch lyžičiek cukru. Žemľovku vyberieme, snehom prekryjeme celý vrch a znovu vložíme do rúry až pokým nám povrch nezhnedne (približne 10-15 minút).

Potom už len stačí hotovú žemľovku vybrať z rúry, nakrájať a zjesť!

Nebojte sa skúšať nové veci

Pokiaľ však radi skúšate nové veci a máte radi všemožné experimenty aj v kuchyni, pokojne si svoju žemľovku dolaďte podľa vašich predstáv. Namiesto jabĺk môžete použiť napríklad hruškový kompót, ktorý nájdete doma, či sneh z bielkov pred pečením posypte mandľami. Nebojte sa skúšať, objavovať a vytvárať recepty podľa svojho gusta.



Dobrú chuť!