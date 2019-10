Burger King ponúkne hrôzostrašný Whopper... áno, kvôli halloweenu

Halloween sa blíži a hoci sme sa niekoľko krát k nemu vrátili a vyvrátili je „americký pôvod“, z každej strany sa už čo chvíľa objaví viac a viac tematiky strašidiel a smrti. Ľudia však potrebujú báť sa, v nejakom období roka poľaviť a aj tabuizovaná téma dostáva iný rozmer. Halloween bude všade. Medzi miestami, kde sa halloweenska tematika prejaví tiež, bude u nás netradične aj sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia Burger King. Tá bude zákazníkov lákať na halloweenske úpravy tentoraz aj na Slovensku. V sieti reštaurácií Burger King je azda najznámejším burgerom ten s názvom Whooper. Práve jeho sa týka „strašidelná“ úprava.

Hrôzostrašný whooper

Pri vytváraní podobných názvov pri jedle je vždy určité riziko, či naozaj priláka svojho zákazníka. Halloween je obdobie, kedy by takéto pomenovanie nemuselo byť pochopené nesprávne. Najmä whopper je fajn. Strašný whopper a hrôzostrašný whopper sú už ale iný level. Čo presne Burger King ponúkne pod týmto názvom?

Burger King uvádza Ghost Whopper ako burger “opantaný nadprirodzenými silami”. Marketing postavili jednoducho na sile mágie, keďže má opantať chuťou už pri jedinom súste. V ponuke ho budú mať od 25. októbra a aj to len do vypredania zásob. Ako je vo všeobecnosti zvykom, limitované edície zostávajú naozaj ako limitované. Whopper v duchárskej úprave bude z bielej žemle s čedarom. Nie s priloženým čedarom, ale syrom ako zložkou samotného pečiva s typickou sezamovou posýpkou. Vo vnútri je ohňom grilované mäso a klasika, ktorú tvorí čerstvý šalát, rajčina, kyslá uhorka, cibuľa a kečup s majonézou.

Po minulé roky sa rôzne duchárske úpravy reštauračnej siete vo svete týkali zväčša pridaných burgrov. V susedných Čechách to bol napríklad Nightmare King. Tento rok ale do halloweenskej úpravy vyslali svoju vlajkovú loď – Whopper. V duchárskej verzii pribudne taktiež Halloween Chicken Fries. Dočasne budú pre ne upravené aj obaly do strašidelnej úpravy s bieločervenými očami.

Halloweenska verzia

Aj keď sa nám spoločnosť delí na tých, ktorým halloweenska tematika prekáža a na tých, ktorí ju akceptujú, stále ju vnímame ako cudzí kultúrny prvok. Pritom nie je to celkom tak. Podľa keltskej tradície sa počas Halloweenskej noci prelínajú svety mŕtvych a živých. Tejto téme sme sa už venovali. Do marketingu a vôbec produktových programov Halloween pripája čoraz viac spoločností, už tento rok sme zaznamenali rôzne akcie spojené s halloweenom, čoraz častejšie sa stretávame s verierkami a aj diskotékami, ktoré sa nesú v tejto tematike. Napriek tomu, že má tento sviatok u nás inú tradíciu, je čoraz populárnejší.

“Hrôzostrašný” Ghost Whopper bude v ponuke bratislavských prevádzok v Auparku, Avione či Bory Mall až do vypredania zásob. V ďalších mestách zatiaľ sieť reštaurácií nepôsobí.