Trápi vás laktózová intolerancia? Hollandia má jogurty bez laktózy - ZN.SK

Máte v rodine niekoho, kto trpí laktózovou intoleranciou, ale zároveň miluje sviežu chuť ovocných jogurtov? Nemusí sa obmedzovať. Česká mliekareň Hollandia totiž vyrába bezlaktózové jogurty, ktoré sú lepšie stráviteľné, obsahujú prospečné BiFi baktérie a naviac v nich nenájdete žiadne umelé arómy, farbivá a ani konzervanty. V chladiacich boxoch na vás čakajú krémové bezlaktózové jogurty v bielej verzii a v dvoch najobľúbenejších príchutiach – jahoda a čučoriedka.

Čo je to laktózová intolerancia?

V skratke laktózová intolerancia znamená neschopnosť alebo zníženú schopnosť tráviť mliečny cukor. Môže za to nedostatok enzýmu nazývaného laktáza, ktorý dokáže laktózu rozštiepiť na dva jednoduché cukry. Neznášanlivosť laktózy sa prejavuje napríklad nadúvaním, plynatosťou, kŕčmi, hnačkou, zvracaním a pod. Postihuje približne 10-20% populácie. Každého zasiahne v rôznej miere. To znamená, že niekto má problém iba s mliekom, ale ostatné mliečne výrobky strávi pomerne dobre, iný nemôže konzumovať takmer žiadne produkty z mlieka, aby neriskoval vyššie zmienené nepríjemné symptómy.

Čo obsahuje kvalitný jogurt bez laktózy?

Bezlaktózové jogurty od českej mliekarne Hollandia obsahujú kvalitné mlieko z preverených fariem, vybrané voňavé plody (jahody alebo čučoriedky) a prospešné baktérie BiFi.

Obsah laktózy alebo mliečneho cukru v ňom bol upravený za pomoci špeicálne vyvinutého enzýmu, ktorý dokáže behom procesu fermentácie rozložiť zle stráviteľnú laktózu na ľahko stráviteľnú glukózu a galaktózu. Na chuti to ale nespoznáte. Pokiaľ by ste ochutnali dva jogurty, kedy bude jeden bez laktózy, rozdiel by ste nepozorovali.

