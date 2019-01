Chudnutie a zmena života? Určite nie cez neznáme prípravky z internetu

Internet je doslova zaplavený reklamou na zázračné prípravky na chudnutie. Príchodom záveru starého roka a prvých dní nového roka sa vždy na internetovom priestore objavuje väčšie množstvo reklám na rôzne prípravky. Taktiež sa objavujú aj reklamy sľubujúce závratné zisky a peniaze za nič nerobenie. Mnoho z nich pritom nesie značky a domény, ktoré vám nič nehovoria. Nie je to náhoda. Zaplavujú nás príbehy ľahkých zárobkov, príbehy o tom, ako sa podarilo žene schudnúť 20 kilogramov za týždeň a fascinujúci príbeh fascinuje masy ľudí takmer s istotou.

Lenže za takýmito príbehmi sú len narafičené stránky predávajúce neexistujúce, alebo len podvodné prípravky. Ich cieľom je ich predať, počítať s tým, že sa nájdu nespokojní zákazníci, no už o mesiac sa objavia znovu s látku s celkom iným názvom a opäť začína rovnaká rozprávka o zázračnom chudnutí. Podvodníci stojaci za týmito stránkami nepotrebujú získať dobré hodnotenie a renomé. Ich obmedzené zásoby výrobkov sa predajú a pokračujú ďalej.

Snažíte sa schudnúť? Ruky preč od výrobkov na internete

Stránky, ktoré majú nasledovné vlastnosti, sú nebezpečné a z ďaleka sa im vyhnite.

Propagujú ich podivné www domény, ktoré nemajú nič spoločné s logom webu a nikdy ste o nich nepočuli.

Dozvedáte sa o zázraku, o ktorom nikde nikto nepísal a nehovoril.

Prilákali vás reklamy, spam, či bannery s podivným obsahom, sľubmi, zázračnými až neuveriteľnými tvrdeniami, varovaniami a šokujúcimi odhaleniami.

Stránky tvrdia, že v lekárňach bola látka vypredaná a zostáva pár kusov, najčastejšie sa objaví aj nejaké odpočítavanie špeciálnej akcie.

Usmieva sa na vás lekár s menom, ktoré Google nepozná a nezobrazí vám ani jeho fotografiu.

Stránka propaguje látku, ktorú ak vložíte do Googlu, nájdete o nej negatívnu zmienku na skutočných existujúcich stránkach s históriou a renomé. Pozor, mnoho podvodných prípravkov na chudnutie si vytvorí veľké množstvo falošných recenzií, ktoré vychvaľujú danú látku a netradične vás opakovane posielajú si ju kúpiť na jedno konkrétne podozrivé miesto. Žiaden MALL.sk, žiadna skutočná lekáreň, NAY, Tesco, Kaufland, BENU lekáreň… nič známe. Celkom nové látky nemajú žiadne články, keďže s nimi zatiaľ nestihli mať ľudia zlé skúsenosti a nedostali sa k nim niektoré špecializované médiá.

Neexistuje žiaden zákazník – pri overovaní na internete ho skrátka nenájdete podobne, ako nenájdete ani lekára, či inštitút a výskum uvádzaný v podvodných článkoch.

Stránky predávajú bez toho, aby mali nejaké sídlo, prevádzkovateľa a kontakt. Kontaktný formulár nie je kontakt v pravom slova zmysle. Nemáte možnosť telefonovať, písať, navštíviť sídlo, reklamovať tovar, poznať podmienky reklamácie.

Chýbajú všeobecné obchodné podmienky. Je nemysliteľné nakupovať na stránkach, ktoré sú cielené na slovenského zákazníka, ale neponúkajú slovenské podmienky a záruky. Anglické sa nikdy nepočítajú.

Nikdy na takýchto stránkach neuhrádzajte objednávku kartou. Na úhradu kartou by mal byť eshop spojený s platobnou bránou. To je však nemožné vzhľadom na fakt, že bránu je možné spojiť s konkrétnou doménou, čo je nákladná a technicky náročná záležitosť. Podvodníci majú stovky domén, neustále ich obmieňajú. Platobnú bránu si ta nedovolia zriadiť. Zrejme aj preto, že by mohli reklamácie a vystopovanie predajcu tak trvať oveľa menej v spolupráci s poskytovateľom brány. Iné druhy brán, ktoré priamo na eshope chcú zadanie vašich platobných údajov, môžu predstavovať riziko zneužitia údajov a vybrakovanie účtu.

Slovenské úrady nekonajú, polícia rovnako tak

Na veľké počudovanie aj na škodu slovenskej verejnosti sa tieto látky prezentujú v bežnej tlači na samostatnej strane. Uvádzajú neexistujúce výskumy, výrobcov aj neexistujúcich odborníkov najčastejšie z Bratislavy. Nikto z týchto odborníkov pritom neexistuje. Týždenníky a mesačníky s inzertnou stranou na predaj načúvacích pomôcok, prístrojov na lepšenie sluchu, zraku, chudnutie, či liečbu kĺbov, nenesú zodpovednosť za obsah reklamy. Ani médiám neposkytnú informácie o tom, kto je objednávateľom reklamy. Polícia samovoľne nekoná rovnako tak ako samovoľne nekonajú slovenské úrady a orgány schopné akokoľvek zakročiť.

Na Slovensku je zásadnou chybou a nedostatkom aj samotný akt, že chýbajú odborníci v IT schopní jasne definovať všetky porušenia zákona prevádzkou podvodných stránok. Neexistujú ľudia, ktorí by dokázali jasne rozpoznať všetky hrozby, pôvod obrázkov, overiť či existujú certifikáty, patenty a všetky informácie o ktorých hovoria podvodné stránky ako o ťažiskových. Tam, kde nie sú poškodení sťažovatelia a záujem zo strany polície v kombinácii so znalosťami ako postupovať, tam existuje pôda pre podvodníkov nerušene fungovať mnoho rokov.

Možnosť, ako bojovať proti nim, máme len my obyčajní ľudia

Skutočnú moc bojovať proti internetovým podvodníkom majú len bežní obyčajní ľudia. Polícia nekoná a nebude konať, pokiaľ sa nedokáže spojiť viacero poškodených rovnakým predajcom pri rovnakom výrobku. Jeho neidentifikácia a zatajovanie to sťažuje, podobne ako fakt, že domén a názvov je veľké množstvo a tým sa možnosť hromadného trestného oznámenia trhá. Príležitosť pre podvodníka. Pre bežného človeka je však naopak príležitosťou zvyšovanie povedomia, nahlasovanie reklám, upozornenie stránok aké reklamy zobrazujú (stránka nemusí vždy vedieť, aká reklama sa vám zobrazila). Na nebezpečné reklamy veľa krát natrafíte pri prihlasovaní do emailu na Centrum.sk, v roku 2018 boli bežnou súčasťou reklám na cas.sk a aktuality.sk, dnes kedykoľvek podvodné reklamy nájdete napríklad na chillin.sk či uloz.to.

Využívať sociálne siete na upozornenie pred podozrivými obchodmi nie je ničím neobvyklým. Nie každý to robí. Pozornejší pritom môžu upozorniť tých, ktorí sa na internete pohybujú menej a nemajú schopnosti rozoznávať hrozby lepšie ako tí druhí. Každý sa k internetu dostávame v určitom období života a každý sme v niečom pokročilejší.