Nebezpeční predátori na internete: Prečo nestačí len odísť a mlčať

Predátori (pedofil, falošný milovník – americký vojak , vydierač, vymáhač, kšeftovač, hovorme im akokoľvek) na internete často začínajú s nevinne vyzerajúcimi otázkami, budujú dôveru a postupne posúvajú hranice komunikácie. Často sa snažia manipulovať obeť, aby im poslala fotografie, intímne informácie alebo aby vykonala určité činy. Ak obeť zistí, čo sa deje, v mnohých prípadoch len preruší komunikáciu, zablokuje útočníka a odíde. No je to naozaj dosť?

V dnešnom digitálnom svete je internet neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Bohužiaľ, táto anonymná sféra vytvára ideálne prostredie pre nebezpečných jednotlivcov – pedofilov, vydieračov a agresorov – ktorí hľadajú zraniteľné obete medzi deťmi, mladými, osamelými, aj celkom obyčajnými ľuďmi. Každý z nich je v rôznej miere odolný voči neznámym ľuďom, ktorí prichádzajú so záujmom o komunikáciu. Nie sú to pritom automatizované systémy, ale najnebezpečnejšie sú práve účty živých ľudí, ktorí vynaložia veľa času a taktiky na živú komunikáciu. Títo predátori často využívajú anonymitu, aby sa zapájali do komunikácie, ktorá je na prvý pohľad neškodná, no postupne prerastá do nebezpečných manipulácií. Čo však robiť, ak takúto osobu odhalíte? Stačí len prerušiť kontakt, alebo je potrebné konať ďalej?

