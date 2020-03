Príbeh Titanicu až po jeho koniec, v novej ilustrovanej knižke pre deti

Po uvedení knihy Titanic do predpredaja sme si ju automaticky spájali so žánrom encyklopédií určených dospelým čitateľom. V prípade knižnej novinky Príbeh Titanicu je však knižka s logom Dorling Kindersley vydávaná pod slovenskou značkou Stonožka, určenou deťom. To prezrádza, že zdanie môže trochu klamať. Už bližší pohľad na knižku prezrádza, že jej cieľovkou budú deti. Nadšenci pre lode, techniku, dopravné prostriedky a teda tí, ktorých zaujíma aj tak trochu história vedy a techniky. Titanic je pre mnoho detí najslávnejšia loď, za čo môže popularizácia, modelárstvo aj film. Pozreli sme sa preto aj my bližšie na knižnú novinku a jej obsah.

Titanic ako podnecovateľ fantázie

Titanic fascinoval už keď vyplával z lodeníc. Azda by skončil inak, ak by o ňom nevyhlasovali, že je nepotopiteľný a aj bezpečnosť by sa orientovala na to, že všetka pýcha môže predchádzať pádu. Titanic sa potil skoro ráno dňa 14. apríla 1912 a v tom momente poznačil osudy tisícov rodín a históriu lodného priemyslu na celé roky dopredu. Práve pre svoju popularitu a množstvo príbehov, ktoré sa s honosným zaoceánskym parníkom spájali, vie fascinovať aj dnes.

Knižka je plne farebne ilustrovaná, veľkého formátu nie príliš hrubá, no prehľadná a poučná. Ilustrácie prezentujú Titanic po stránke histórie, po technickej stránke výkonu, podpalubia, jednotlivých kajút, výbavy lode. Čitateľ má možnosť nahliadnuť do toho, ako mohli ľudia tráviť čas, kde sa nachádzali aké priestory. Je zábavné a poučné čítať niekoľko zaujímavostí a mnoho faktov, ktoré sú písané v jazyku zrozumiteľnom malému čitateľovi aj rodičom. Detaily, ktoré sa nespomínajú ani vo filmoch a nemusia byť spomenuté ani v mnohých dokumentárnych filmoch, určite potešia.

Kniha sa venuje výrobe lode, jej interiéru, vlastnostiam, priestor dostáva aj samotné potopenie, príčiny a nezabúda sa ani na záchranu ľudí z potopeného parníka Titanic loďou Carpathia. Ilustrácie sú doplnené dobovými fotografiami. Pre malých vedátorov ide o plnohodnotnú odbornú literatúru.

Vlastnosti knihy: