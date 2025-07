Cestovanie s ruksakom: Ako sa zbaliť do lietadla?

Cestovanie lietadlom často vnímame ako drahú záležitosť, no opak môže byť pravdou. Tento spôsob prepravy vás môže vyjsť dokonca lacnejšie ako cesta autom, ak budete striehnuť na lacné letenky a vezmete si so sebou len minimum vecí. Stačí sa pritom zbaliť do ruksaka, nemusíte priplácať za drahú batožinu.

Batoh ako príručná batožina? Prečo nie!

Batoh je ideálnou voľbou na príručnú batožinu, či už ako cabin bag (do priehradky nad hlavy cestujúcich) alebo carry-on (pod sedadlo), ktoré si so sebou môžete vziať do kabíny lietadla. Ideálny je pre ľudí, ktorí radi cestujú naľahko a oceňujú slobodu pohybu. Na rozdiel od kufrov na kolieskach, ktoré síce dobre fungujú na hladkých dlažbách letiskových hál a hotelov, batohy vám umožnia ľahko prekonať aj nerovné terény. Navyše ponechávajú obe ruky voľné, vďaka čomu sa budete pohybovať obratnejšie.

Aj keď letecké spoločnosti upravujú povolené rozmery a maximálnu hmotnosť, pri cestovaní na pár dní (obzvlášť počas leta, kedy nepotrebujete veľa oblečenia) poskytujú dostatok priestoru. Ak je batoh rozdelený na viacero priehradok a vreciek, organizácia bude jednoduchá a prehľadná. Jedným z najobľúbenejších sú Kanken ruksaky značky Fjällräven, ktoré ponúkajú všestranné využitie či už na turistiku, cestovanie, alebo do práce.

Ako sa zbaliť do batohu na cestu lietadlom?

Začnite tým, že na spodok vložíte náhradný pár topánok. Zaberú síce miesto, ale pomôžu udržať tvar ruksaku. Okrem toho do nich môžete napríklad nastrkať ponožky, aby ste tento priestor využili na maximum.

Do stredu zbaľte oblečenie. Nielenže ho tu dokážete najlepšie uložiť, ale zároveň bude chránené v prípade nečakanej prehánky, ak by ruksak premokol. Oblečenie neskladajte, zrolujte ho! Je to skvelý trik, ktorý vám umožní do batohu zmestiť viac vecí a zároveň minimalizovať ich pokrčenie. Najobjemnejšie veci, ako je napríklad bunda alebo pár turistických topánok, si môžete obliecť/obuť, aby nezaberali miesto.

Vrchná časť by mala zostať voľnejšia a ľahko prístupná, keďže tam budete počas cesty najčastejšie siahať po veciach ako sú cestovné doklady, elektronika či kozmetika, ktoré musíte pri bezpečnostnej letiskovej kontrole vytiahnuť. Na vrch môžete pridať ešte ľahkú bundu (napríklad Dynafit bundu) či tenkú mikinu, aby vám v klimatizovanom lietadle nebolo chladno.

Takto zabalený ruksak vám uľahčí cestovanie, pomôže udržať poriadok a zrýchli prechod cez kontroly.