Cestovanie časom cez zaujímavú knihu 24 hodín vo svete Vikingov

Ak by ste mali stroj času, nazreli by ste do Škandinávie v dobách Vikingov, ako vyzeral v severských krajinách? Dobre, ak nie stroj času, čo tak zaujímavú knihu? Kirsten Wolf, renomovaná odborníčka na staroseverské jazyky a kultúru, vytvorila v knihe 24 hodín vo svete Vikingov (24 Hours in the Viking World) živý a názorný pohľad na to, ako mohli vyzerať jednotlivé hodiny dňa v severských spoločenstvách medzi rokmi 800 a 1100. Inšpirovaná spoluprácou s historikmi, archeológmi i lingvistami, využíva naratívny prístup – každý z 24 krátkych príbehov zachytáva inú postavu: farmára, pekára, otroka, staviteľa lodí, bojovníka, orákulum, básnika či šamanského liečiteľa.

Nie je to suchý historický výklad. Autorka prepája fakty s rekreovanými situáciami – rešpektuje dobové zvyky, rodinné vzťahy, spoločenské hodnoty a právne normy (napr. spoločenské správanie, zvyklosti, záležitosti cti, pomsty, manželstvá a pod.). Takto sa čitateľ stáva účastníkom každodenného života Vikingov. Alebo presnejšie doby v časoch Vikingov, keďže Viking je v skutočnosti povolaním a nie identitou, či národom. Od svitania až po temnú noc, pričom každý príbeh odhaľuje aspekt tej doby. Či už je to pôrod, budovanie lode, riešenie konfliktných situácií alebo prechod od pohanstva ku kresťanstvu.

Kniha vyšla v slovenskom jazyku a na trhu je uvedená pod názvom 24 hodín vo svete Vikingov. Vyšla vo vydavateľstve Eastone Books. Nájdete ju aj priamo na stránkach vydavateľa: https://www.eastonebooks.com/24-hodin-vo-svete-vikingov a taktiež v ponuke na Martinuse.

Čo kniha prináša a ako funguje?

Pôvodne vznikla ako súčasť úspešnej série 24 Hours in Ancient History. Jej silná stránka je v pestrosti: prelínajú sa miesta (Dánsko, Nórsko, Island, grónska kolonizácia), ženy aj muži, rôzne statusy – chýrne feudálne konflikty, hostiny, rodinné spory, magické predstavy i každodennosť. Čitateľ podľa hodnotení získava „vzácny pohľad na priemerného človeka“ a lepšie chápe štruktúru spoločnosti, ktorá nekončí raným stredovekom. Pri čítaní sa zoznamujeme s pohľadom do bežného života tej doby. Máme možnosť pochopiť náročný život pekára, priebeh pôrodu, spory v rodine, aj ďaleko mimo nej, spôsoby riešenia konfliktov aj záležitosti pomsty, spoločenského postavenia a pod.

24 hodín vo svete Vikingov (24 Hours in the Viking World) je osviežujúci a edukatívny hybrid medzi faktami a rekonštrukciami. Svojim formátom osloví široké publikum, ktoré chce „cítiť dobu na vlastnej koži“. Wolfovej odbornosť zachycuje rozmanité každodenné situácie so zdôraznením právnych kódexov, ekonomických vzťahov aj duchovného pozadia doby. Jej výskum jasne ožije v stvárnení každého okamihu, bez toho, aby šliapala na oči akademickej prísnosti – čo niektorí čitatelia ocenia, iní budú preferovať tradičnejší prístup.

Pre koho je kniha vhodná?

Pre čitateľov, ktorí chcú pochopiť komplexný život Vikingov , nielen ich vojenské výpravy. Alebo, aby bolo pomenovanie presné, zachycuje dobu Vikingov. Viking bolo povolanie v dobe, keď „ne-viking“ bol skrátka bežný obyvateľ severských krajín.

Pre milovníkov historických príbehov, bez toho, aby išli do akademických detailov.

Recenzie vo svete vychvaľujú predovšetkým:

Historicky korektná a výborná stavba : odborníci oceňujú pozitivitu rozprávania a dôraz na autentickosť – “wolf’s research shines through” com, “engaging and informative look into what the world of the Vikings was like”.

Prekvapujúca rôznorodosť : mnohé recenzie oceňujú pohľad nielen na bojovníkov, ale aj remeselníkov, žien, otrokov či orákulá – "so much more to Viking life than pillaging" .

Prístupný štýl: kniha sa vyhýba akademickému jazyku a je tak písaná pre bežného čitateľa. Formát krátkych príbehov ju robí pútavou pre laických čitateľov i študentov.

Výhrady, ktoré sa objavujú

Formát, ktorý nemusí sadnúť každému : pre niektorých je zámerne menej odborný prístup rušivý. Lenže nie každý čitateľ je odborník vyžadujúci odborný jazyk. S fiktívnymi prvkami, ktoré vypĺňajú medzery a chýbajúce poznatky, prekračuje hranicu medzi faktografiou a beletriou .

Príliš široký záber : množstvo geografických a časových posunov (Nórsko, Dánsko, Island, Kanada; roky 800–1100) znižuje pocit kontinuitného dňa jednej komunity. Čitateľ zameriavajúci sa na jedno obdobie tak preskakuje dlhšie obdobia

: množstvo geografických a časových posunov (Nórsko, Dánsko, Island, Kanada; roky 800–1100) znižuje pocit kontinuitného dňa jednej komunity. Čitateľ zameriavajúci sa na jedno obdobie tak preskakuje dlhšie obdobia Niektoré príbehy pôsobia dramaticky, možno až štylizovane: spájajú sa so zdanlivými podivnosťami, čo môže niektorým pôsobiť ako prehnané dramatizovanie. Niektoré drsné detaily, postupy a vnímanie sveta pritom môže byť pravdivé. Ale nepoznané dnešnou dobou a súčasnou človekom.

Kniha 24 hodín vo svete Vikingov

24 hodín vo svete Vikingov (24 Hours in the Viking World) je pútavý a farebný návrh, ako si predstaviť jednu bežnú hodinu dňa v jednom príbehu (a vďaka tomu celý deň) v rôznych severských komunitách. Je plná faktov, okorenená rekonštrukciami, spracovaná odborne, ale zároveň ľahko čitateľne. Pre záujemcov o život starých Vikingov je výborný vstup a inšpirácia k ďalšiemu objavovaniu. Dynamický formát občas zachádza do beletristických výstrelkov, no pre čitateľa hľadajúceho autentický, farebný a vedecky podložený zážitok je to jednoznačne pozitívna voľba.

