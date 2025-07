Očakávaný životopisno-hudobný film DUCHOŇ prišiel do kín

Diváci sa dočkali. Do kín sa práve teraz dostáva očakávaný hudobný film DUCHOŇ. Sledovali sme jeho prípravy, výber hereckého obsadenia a rovnako tak aj kúsky predstavené v ukážkach. Už vieme, že hlavná úloha dostala predstaviteľa Karola Duchoňa – Vladka Plevčíka viac do pozornosti. Mimo jeho tvár sa do popredia dostáva aj jeho hlas a herecké umenie. Stvárniť postavu hudobnej legendy si vyžaduje podobať sa na ňu tak, aby to dokázal divák akceptovať, prijať a užívať si celý zvyšok. Filmári mali pritom mimoriadne šťastie v tom, že našli herca schopného hrať, spievať, pohybovať sa a ešte k tomu dosiahnuť práve taký „look“, pre ktorý pôsobí uveriteľne. Nehovoriac o maskách, ktoré to dotiahli do dokonalosti.

Film je v slovenských kinách od 18. júla

Oficiálne stránky o filme nájdete na: https://duchonfilm.sk/

Hudobný životopisný film DUCHOŇ prináša na plátna kín osud človeka, ktorý svojím nezameniteľným hlasom a charizmou poznačil generácie – Karola Duchoňa, často označovaného ako „československý Tom Jones“. Príbeh je spracovaný ako dynamická koláž spomienok, úspechov, osobných pádov a najväčších hitov speváka, ktorý sa stal legendou už za života.

Od chlapca z kapely k hudobnej ikone

Film sa začína v roku 1984 počas nakrúcania silvestrovského programu. Karol Duchoň, v tom čase už unavený slávou a životom, počas jednej noci znovu prežíva svoje míľniky. Sledujeme ho ako malého hudobníka z vidieka, ktorý sa cez kluby na Západe a jeden hit dostáva do prvej ligy slovenského showbiznisu. Skladatelia mu skladali piesne na mieru, vypredával koncerty a získaval ocenenia – no všetko malo aj svoju odvrátenú stranu.

Režisér a tím

Režisérom filmu je Peter Bebjak, ktorý už v minulosti zaujal titulmi ako „Čiara“ či „Správa“. Scenár vytvorili Jiří Havelka a Róbert Mankovecký, pričom sa inšpirovali úspešným divadelným predstavením Zem pamätá z Komorného divadla v Martine. Výroba trvala tri roky, pričom ďalší rok si vyžiadala postprodukcia. Významnú úlohu pri nakrúcaní zohrala aj rodina Karola Duchoňa – tvorcovia boli v úzkom kontakte s jeho manželkou a dcérou Dadou.



Vladislav Plevčík ako Karol Duchoň

Hlavnú rolu stvárnil Vladislav Plevčík, ktorý prešiel náročným procesom maskovania a hlasovej prípravy. Aby sa čo najviac priblížil originálu, pomáhala tímu aj umelá inteligencia, no cieľom nebolo imitovať Duchoňa do posledného tónu, ale preniesť jeho ducha. Pomohla k tomu aj spolupráca s profesionálmi zo zvukového štúdia Soundsquare.

Známe mená aj vo vedľajších úlohách

Vo filme sa objavuje aj Gregor Hološka ako Duchoňov otec, Anna Jakab Rakovská ako Elena, či Vojtěch Kotek ako Karel Gott. Významnou postavou je aj Eva Máziková v podaní Aleny Pajtinkovej a Eva Kostolányiová, ktorú hrá Anna Gajdziková. Vo filme sa mihne filmový Meky, zazrieme filmovú Evu Mázikovú, ale o trochu viac uvidíme aj Karla Gotta, ktorého stvárňuje Vojta Kotek.

Hudba, ktorá spája generácie

Vo filme zaznie väčšina známych hitov, ako „Cítim“, „Mám ťa rád“, „V slovenských dolinách“, „Tancujem s tebou rád“, „Elena“, či ikonický „Čardáš dvoch sŕdc“ – ten v novej verzii naspieval Adam Ďurica. Hudobnú supervíziu zastrešil Vladimír Valovič. Soundtrack sprevádza diváka počas celého príbehu a výrazne prispieva k emocionálnej sile filmu. Tvorcom sa podarilo vyriešiť práva na všetky skladby, čo aj sami pokladali za náročné, no sú nesmierne radi, že sa im zámer podaril a skladby zaznievajú v plnej kráse.

Nejde o dokument, ale o živý portrét

Tvorcovia nechceli vytvoriť suchý dokument. Cieľom bolo farebné, emotívne a dynamické rozprávanie, ktoré ukazuje Duchoňa ako človeka – so všetkými protikladmi. Nebolo cieľom zdôrazňovať len jeho alkoholizmus či estrádnu kariéru, ale ukázať komplexného človeka, ktorý balansoval medzi slávou a samotou. Ako povedali autori: „Žil rýchlo, intenzívne a naplno – ako život na playback.“

Promo tour po Slovensku

Pri príležitosti uvedenia filmu pripravili tvorcovia hudobnú promo šou v slovenských amfiteátroch, kde herci naživo zaspievajú Duchoňove skladby za sprievodu kapely. Pred samotným premietaním tak divák zažije atmosféru, akú tvoril aj samotný spevák – radostnú, hlasnú a srdečnú.

Zaujímavosti zo zákulisia

Maskovanie hlavného herca trvalo aj päť hodín . – najmä v scénach, kde je Duchoň vo vyššom veku.

. – najmä v scénach, kde je Duchoň vo vyššom veku. Úvodná aj záverečná scéna sa natáčala v tom istom štúdiu, kde Duchoň nakrúcal svoj posledný Silvester.

V jednej scéne sedí vedľa herečky hrajúcej Elenu aj skutočná dcéra Karola Duchoňa, Dada.