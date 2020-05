Depresia, smrť skrývajúca sa v hlave: príznaky a prvá pomoc

V období koronavírusu sa viacero aj silnejších jedincov dostáva do úzkostlivých stavov ba až záchvatov. Prenasleduje nás nespavosť, nechuť do jedla, zvýšená agresivita a podobné príznaky, ktoré môžu indikovať nejakú formu depresie. Máme však naozaj depresiu?

Čo to vlastne je

Najprv si však depresiu zadefinujeme. Je to psychická porucha, ktorá sa zaraďuje najmä medzi poruchy nálady. Vyskytuje sa v každom veku a postihuje milióny ľudí a zhoršuje kvalitu života. Pri nepodchytení choroby alebo jej neskorej liečbe sa môžu objaviť zlyhávania v oblastiach pôsobenia človeka ako napríklad: zamestnanie, rodina, koníčky, vzťahy a veľa ďalších oblastí.

Treba poznamenať to, že veľa ľudí depresiu podcení a nenachádza lekársku, odbornú pomoc, čoho výsledky môžu byť fatálne. Častokrát to pacient v najťažšom štádiu sám nezvládne. Nie je preto žiadnou hanbou priznať sa k týmto psychickým problémom a začať to liečiť najčastejšie antidepresívami, k čomu sa veľa ľudí hanbí priznať tiež.

Všetko je to však o komunikácii a práve vtedy ked si myslíme, že sa potrebujeme pred svetom zatvoriť, vtedy sa treba otvárať. Komunikovať o svojich problémoch a nechať si poradiť a pomôcť.

Typy depresie

Endogénna depresia je depresia spôsobená vnútornými príčinami, bez prítomnosti skľučujúcej situácie.

Exogénna depresia je neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skľučujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skúške); liečba psychoterapiou.

Larvovaná depresia je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky.

Psychogénna depresia je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, neurotická depresia a pod.

Tieto príznaky žiadajú hospitalizáciu, neodkladnú liečbu

ťažké a psychotické depresie,

prítomnosť samovražedných myšlienok,

vyšší vek,

nepriaznivá sociálna situácia,

prítomnosť vážnejšej telesnej choroby,

intolerancia alebo neúčinnosť súčasnej antidepresívnej liečby.

Depka alebo depresia?

Mnoho ľudí si myslí, že depresia = “depka”. Takto to však nie je. “Depka”, či depresívna nálada sú prechodné rozpoloženia, ktoré nie sú až tak závažné a často relatívne rýchlo prejdú.

Samotná depresia je klinický stav a vážna diagnóza. Keď sa rozprávame o depresii, hovoríme o afektívnej poruche, ktorá sa prejavuje zmenou nálady. Je doprevádzaná znížením telesnej energie a s tým spojenou zmenou v aktivite. Znížená býva tiež chuť do jedla, sexuálna túžba alebo aj strata záujmov.

Depresia má tri hlavné formy: hovoríme buď o ľahkej depresii, stredne ťažkej depresii a ťažkej (hlbokej) depresii. Existuje samozrejme veľa ďalších foriem depresie, toto je základné delenie.

Liečba sa samozrejme líši v závislosti od konkrétneho typu. Zatiaľ čo pri ľahkej depresii je zväčša postačujúca psychoterapia, pri ťažkej depresii je častokrát nevyhnutné užívať príslušné lieky. Neliečená depresia môže v niektorých prípadoch viesť k smrti, respektíve k samovražde. Častokrát človek trpiaci depresiou (hovoríme najmä o strednej/ťažkej depresii) nevidí zo svojej situácie východisko a v najhoršom prípade sa môže uchýliť k samovražde. Okrem farmakoterapie, je veľmi dôležitá psychoterapia. Dôležité je pracovať so svojim denným režimom. Je dôležité mať vždy denný harmonogram. Prísť na to, čo k depresívnemu prežívaniu viedlo, naučiť sa pracovať so svojimi emóciami, zvládať záťažové situácie.

Spúšťače depresie

Môže to byť nie len rozchod s dlhoročným partnerom, smrť blízkej osoby, choré dieťa ale začať to môže aj vnútorne. Myslíme tým biologickú stránku, depresia sa zdediť nedá, povahovo sa však môžeme podobať predkom na nespoznanie a tak je tu duševná zraniteľnosť.

Nie ste sami

Depresie sprevádzajú životy veľkej masy ľudí, ide len o to ako sa k tomu postavíte. Depresiami trpeli napríklad ľudia ako Lady Gaga, Cara Delevigne, Demi Lovato, J.K. Rowlingová, Jim Carrey, Beyoncé, Vincent Van Gogh. Mohli by sme pokračovať so zoznamom mien slávnych, ktorí trpia depresiami ale to by sme sa naozaj nedopísali. Nie ste v tom sami, aj ľudia, o ktorých ste si mysleli, že sú perfektní a majú rúžový život, tak aj tých sužujú depresie, psychycké problémy.

Niečo z histórie

Najstaršie zmienky o tejto poruche pochádzajú z dôb antiky. Hipokrates popisoval tento stav tak, že sa ktorý prejavoval nechutenstvom, skľúčenosťou, nespavosťou, dráždivosťou a nepokojom a označil ho termínom melanchólia. V priebehu storočí sa v psychiatrickej terminológii na celom svete udomácnil termín depresia, čo prenesene znamená skľučovať, stiesňovať, zarmútiť. Termín melanchólia sa dnes používa na označenie veľmi ťažkej, psychotickej depresie.

Depresia môže trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov a môže sa v priebehu života viac krát opakovať, vtedy hovoríme o návratnej depresii. Diagnózu depresie možno spoľahlivo určiť vtedy, ak je väčšina príznakov depresie prítomná nepretržite najmenej 14 dní a najmenej jeden z príznakov musí byť depresívna nálada alebo zníženie až strata záujmov a schopnosti prežívať radosť.

Kontakty

Dôležité čísla pre ľudí, ktorí si trpia nejakým problémom a potrebujú sa vyrozprávať alebo ozajstnú pomoc: IPčko – internetová poradňa pre mladých (https://ipcko.sk),

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566,

Linka dôvery – 055/622 2323,

Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155.

Zdroje: