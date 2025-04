Vitamíny pomáhajú: pozor na predávkovanie a jeho dôsledky

Predávkovanie vitamínmi (tzv. hypervitaminóza) môže spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti, a to najmä v prípade vitamínov rozpustných v tukoch…

Vitamíny sú pre správne fungovanie ľudského tela nevyhnutné. Pomáhajú udržiavať zdravú imunitu, nervový systém, zrak, kožu aj vnútorné orgány. Avšak, rovnako ako všetkého v živote, aj vitamínov môže byť priveľa. Predávkovanie vitamínmi (tzv. hypervitaminóza) môže spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti, a to najmä v prípade vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E, K), ktoré sa v tele ukladajú a nevylučujú sa ľahko. V niektorých prípadoch môže neúmyselné predávkovanie vzniknúť užívaním viacerých doplnkov naraz alebo nevhodnou kombináciou stravy a doplnkov stravovania. Užívanie vitamínových doplnkov vo väčšine prípadov „ordinujeme“ sami sebe bez toho, aby sme sledovali, či už nejeme dané vitamíny v potrave. Ak bol vitamín D v akcii, kúpime si ho a získame dojem, že jeho príjmom budeme zdravší. Ale naozaj sme ho potrebovali?

Preto je dôležité vedieť, ktoré vitamíny môžu pri nadmernom príjme škodiť. Dokonca jednorazové predávkovanie nemusí byť takou hrozbou, ako opakované predávkovanie, ak nám napríklad zachutia šumivé multivitamínové nápoje, či iné prípravky, alebo ich pijeme v domnienke, že niečo robíme pre svoje zdravie. Omyl. Aké dávky sú bezpečné a kedy treba vyhľadať lekársku pomoc? Pomoc určite vtedy, ak cítime, že sme to naozaj prehnali. Nemáme možnosť odhadnúť, koľko toho naozaj bolo a čo všetko? Je potrebné dávať pozor na to, čo do seba dávame. O tom ani snáď netreba viac písať.

Predávkovanie vitamínmi

Vitamín A (retinol)

Odporúčaná denná dávka pre dospelých sa pohybuje medzi 700–900 mikrogramov. Extrémne dávky nad 3 000 mikrogramov denne dlhodobo alebo jednorazové megadávky nad 25 000 IU môžu spôsobiť intoxikáciu. K predávkovaniu často dochádza pri nadmernej konzumácii rybieho tuku, pečeňových paštét alebo nevhodne dávkovaných doplnkov výživy. Ak milujete tieto potraviny a preháňate ich množstvo, možno je na čase lepšie sledovať príjem.

Príznaky predávkovania zahŕňajú nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty, rozmazané videnie a olupovanie kože. Dlhodobé nadmerné užívanie môže viesť k poškodeniu pečene a zvýšenej lámavosti kostí. Pri miernych ťažkostiach sa odporúča okamžité vysadenie vitamínu A, pri závažných príznakoch (silné bolesti brucha, poruchy zraku) je nevyhnutná lekárska pomoc.

Vitamín D

Denná potreba vitamínu D sa odhaduje na 15–20 mikrogramov (600–800 IU). Toxické účinky sa môžu prejaviť pri dlhodobom užívaní dávok nad 100 mikrogramov (4 000 IU) denne alebo po jednorazových megadávkach nad 10 000 IU.

Predávkovanie hrozí najmä pri neodbornom užívaní vysokodávkových doplnkov výživy bez monitorovania hladiny v krvi. Medzi varovné signály patrí nevoľnosť, časté močenie, slabosť a hyperkalcémia (zvýšená hladina vápnika v krvi), čo môže poškodiť obličky. Pri podozrení na intoxikáciu je potrebné okamžité vysadenie doplnkov a vyšetrenie u lekára.

Vitamín E

Odporúčaný denný príjem vitamínu E je 15 miligramov (22 IU). Bezpečná horná hranica sa odporúča neprekračovať 1 000 miligramov denne. Dlhodobé užívanie vysokých dávok môže spôsobiť poruchy zrážanlivosti krvi, zvýšené riziko krvácania, únavu a bolesti hlavy.

Pri miernych príznakoch stačí vysadiť doplnky. Ak sa objaví nezvyčajné krvácanie (napríklad krv z nosa alebo krv v moči), je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc.

Vitamín K

Denná dávka vitamínu K by mala byť 90–120 mikrogramov. Na rozdiel od iných vitamínov je toxicita zriedkavá, no nadmerný príjem môže byť nebezpečný pre pacientov užívajúcich warfarín alebo iné antikoagulanciá, pretože ovplyvňuje ich účinnosť. Hlavným rizikom je porucha krvnej zrážanlivosti, ktorá môže viesť k trombóze alebo naopak zvýšenému krvácaniu. Pri akýchkoľvek neobvyklých príznakoch je dôležité konzultovať lekára.

Vitamín C (kyselina askorbová)

Odporúčaný denný príjem vitamínu C je 75–90 miligramov. Bezpečná horná hranica je 2 000 miligramov denne. Predávkovanie hrozí najmä pri nadmernej konzumácii doplnkov počas infekcií, čo môže spôsobiť hnačku, bolesti žalúdka a zvýšené riziko obličkových kameňov.

Pri miernych ťažkostiach postačuje zníženie dávky. Pri bolestiach v oblasti obličiek alebo závažných tráviacich problémoch je potrebná lekárska kontrola.

Vitamíny skupiny B

Vitamín B6 (pyridoxín)

Odporúčaná denná dávka: 1,3–2 mg

Toxické dávky: nad 100 mg denne

Riziká: poškodenie periférnych nervov (brnenie končatín)

Vitamín B3 (niacín)

Odporúčaná denná dávka: 14–16 mg

Toxické dávky: nad 500 mg denne

Riziká: poškodenie pečene, flush syndróm (sčervenanie kože)

Kyselina listová (B9)

Odporúčaná denná dávka: 400 mikrogramov

Toxické dávky: nad 1 000 mikrogramov denne

Riziká: maskovanie nedostatku B12, neurologické problémy

Predávkovanie vitamínmi skupiny B hrozí najmä pri kombinácii doplnkov stravovania a obohatených potravín. Pri akýchkoľvek nepriaznivých príznakoch (ako sú nervové poruchy alebo poškodenie pečene – pritom často nezvratné) je potrebná odborná pomoc.

