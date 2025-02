Autokamery v zahraničí: načo si dať pozor a aké sú obmedzenia?

utokamery v aute nás dokážu zachrániť pred komplikovaním vysvetľovaním, ako došlo k poistnej udalosti. Dokážeme zaznamenať dianie na ceste pred sebou a tak dokázať priebeh situácie, násilníkov, agresorov, ale aj vyčíňanie nedisciplinovaných vodičov, ktorí by odmietali priznať svoju vinu zavinenia, či dokonca podiel na vážnej škode, či smrti účastníkov premávky. na Slovensku máme šťastie, že sa do používania kamier nemontuje vláda a nespôsobujú tak zásadné obmedzenia v ich používaní. Dokonca aj samotní policajní vyšetrovatelia neraz spoliehajú na pomoc verejnosti, ak by mala záznam z konkrétneho cestného úseku a času, ktorý by mohol prispieť k objasneniu nejakej udalosti práve z ciest. Aj my sami priznávame, že mnohé skutky sa stali len preto, že boli na zázname a nestali sa len preto, že boli popisované slovami a bez video záznamu.

Príliš kvalitná kamera a kvalitný záznam môže „byť problém“

Používame kameru Lamax F10 GPS 4K, ktorá zaznamenáva aj presné GPS. Takže v neznámom regióne je zachytený aj záznam konkrétnej súradnice. Pri takto kvalitných kamerách (4K uvádzané rozlíšenie je v skutočnosti až 3840×2160 pri 30fps, alebo pri zachytenom plynulom pochybe až 60 fps zvládne 2560×1440) môžete mať kvalitný záznam, čo znamená, že tváre môžu byť výrazne detailné a uhol (záber diania pred vami) široký. Na zázname tak môžete mať veľmi širokú oblasť a presne to môže byť v zahraničí problém. Najmä ak by ste takéto zábery použili verejne, na Facebooku, Instagrame, Youtube a podobne.

Vo všeobecnosti platí, že v žiadnej krajine kamera nesmie prekážať vo výhľade, mať kábel vo výhľade, nesmie byť vybavená akýmkoľvek prídavným zariadením typu „antiradar“, rušičky a pod., osvetľovať a blikať. Záznam sa nesmie ani u nás na Slovensku používať spôsobom – nahrám si tvár a EVČ na internet, nech zdieľajú a komentujú, či sťahujú a šíria ďalej aj ostatní. Niektoré popisy obmedzení sú nelogické a pritiahnuté za vlasy. Dôvodom je moderná technológia a neschopnosť sa legislatívne pripraviť na jej používanie a možné zneužívanie. Vo väčšine krajín EÚ sa zákonodarcovia nemontovali do obmedzení a nespôsobili fatálny chaos v obmedzeniach. Pozor – značka EVČ na aute je v mnohých krajinách považovaná za plnohodnotný osobný údaj a viaže sa naň obmedzenie GDPR.

Autokamery v Rakúsku

Rakúsko – Autokamery nie sú zakázané, ako tvrdili niektoré staršie články, ale zakázané je používanie záznamov kvôli prísnym zákonom o ochrane súkromia. Pôvodne miestna polícia naozaj pokutovala autá len preto, že videla kameru, bez ohľadu na mieru používania záznamov. Jeden zákon totiž kamery zakazuje, druhý povoľuje s obmedzeniami a ďalšie uvádzané fakty hovoria, že zákon zakazujúci ich používanie sa vlastne ani netýka týchto kamier. Je to zmätok a chaos, ktorý spôsobil, že mnoho vodičov zneistelo, ak chodí často do Rakúska.

Používanie ešte problém nie je, avšak ak zaznamenávate nezainteresované osoby a tieto osoby potom zverejňujete, to už problém je. To môže viesť k vysokým pokutám (až do 10 000 €). Výnimkou sú špeciálne prípady so súhlasom úradov. Hoci existuje povinnosť registrovať kamery, spoliehame sa na fakt, že rakúsky automotoklub ÖAMTC tvrdí, že táto povinnosť sa netýka bežných malých prídavných autokamier. Pozrite si pozorne stránky, prípadne preklad stránok: https://www.oeamtc.at

Ďalšie krajiny s obmedzeniami alebo zákazom autokamier:

Švajčiarsko – Dash cam je povolená len za určitých podmienok. Nesmie nepretržite nahrávať, nesmie zasahovať do súkromia iných osôb a záznamy by nemali byť verejne zdieľané. Vo Švajčiarsku je obmedzovanie kamier tak zlý vtip, že je lepšie nemať žiadnu kameru. Ide o nástroj šikany. Pretože podľa toho, čo Švajčiari tolerujú by ste mali nahrávať len dôležité udalosti. Čiže až náraz iného auta, alebo predvídať budúcnosť a kameru zapnúť pár sekúnd pred zrážkou. Nemôžete nahrávať nepretržitú jazdu, počas ktorej sa nič nedeje. Perfektné, čo poviete? Nemecko – Používanie autokamier je čiastočne obmedzené. Súdy rozhodli, že krátkodobé záznamy na osobné účely môžu byť akceptované, ale nepretržité nahrávanie a zverejňovanie videí je problematické kvôli ochrane osobných údajov. Grécko – zlý vtip je, že jediný spôsob na použitie je ten, ak by ste sa chceli vyhnúť base pri vážnej kolízii, či usmrtení. Pri snahe riešiť poistnú udalosť je použitie zakázané. Nerozumiete? Ani my nie! Luxembursko – Dash cam sú de facto zakázané. Vodiči nesmú nahrávať verejné priestory bez špeciálneho povolenia. Iné zdroje hovoria, že kamera nahrávať môže, nie však tváre ľudí a samozrejme, zábery nesmú opustiť kameru. Väčšina zdrojov hovorí, že kameru vlastniť môžete, ale nemôžete ju používať. Portugalsko – Autokamery sú zakázané kvôli ochrane súkromia a údajov. Aj vlastné používanie na osobné účely môže byť problematické. V aute ju radšej nemajte, pretože skúsenosti spomínané na internete hovoria, že je neprípustné takú kameru čo i len vlastniť. Aj ostatní vodiči tak vedia, že ich nikto nesmie nakrúcať a je jedno, či sú slušní, alebo patria medzi agresorov. Skrátka spoločnosť nepočíta s tým, že môže byť nahrávaná na videozáznam. Aby sme nezabudli, kameru vám nesmú nájsť ani len v priehradke, či v kufri vypnutú. To je gól! Čo?

Krajiny, kde sú autokamery povolené, ale s podmienkami:

Francúzsko – Povolené, ale záznamy môžu byť použité iba súkromne (doma, bez akéhokoľvek zdieľania, preposielania a zverejnenia) alebo na právne účely. Je zakázané nahrávať bez vedomia osôb a verejne zdieľať tváre ľudí a ŠPZ iných vozidiel. Pozor. Jediný orgán, ktorému môžete súbory poskytnúť, je len štátna a mestská polícia. Prípadne súdna moc. Nikto ďalší neprichádza do úvahy.

– Povolené, ale záznamy môžu byť použité iba súkromne (doma, bez akéhokoľvek zdieľania, preposielania a zverejnenia) alebo na právne účely. Je zakázané nahrávať bez vedomia osôb a verejne zdieľať tváre ľudí a ŠPZ iných vozidiel. Pozor. Jediný orgán, ktorému môžete súbory poskytnúť, je len štátna a mestská polícia. Prípadne súdna moc. Nikto ďalší neprichádza do úvahy. Belgicko – Povolené, ale nesmiete zverejňovať záznamy verejne – najmä nie bez rozmazania osobných údajov (tvár, ŠPZ). Ak chcete nahrávku niekde použiť (aj na súde), musíte mať súhlas a dohodu s každým, kto je na nahrávke vidieť. Aspoň takto to uvádzajú niektorí sprievodcovia.

– Povolené, ale nesmiete zverejňovať záznamy verejne – najmä nie bez rozmazania osobných údajov (tvár, ŠPZ). Ak chcete nahrávku niekde použiť (aj na súde), musíte mať súhlas a dohodu s každým, kto je na nahrávke vidieť. Aspoň takto to uvádzajú niektorí sprievodcovia. Spojené kráľovstvo – Povolené bez väčších obmedzení. Avšak ak je vozidlo služobné, zamestnanci musia byť o kamere informovaní.

– Povolené bez väčších obmedzení. Avšak ak je vozidlo služobné, zamestnanci musia byť o kamere informovaní. Rusko – Plne legálne a často odporúčané kvôli vysokému výskytu poistných podvodov. Práve Rusko zaplnilo internet nahrávkami azda tých najšialenejších nehôd a situácií na cestách. To aj pre veľmi zlý technický stav mnohých vozidiel na cestách.

– Plne legálne a často odporúčané kvôli vysokému výskytu poistných podvodov. Práve Rusko zaplnilo internet nahrávkami azda tých najšialenejších nehôd a situácií na cestách. To aj pre veľmi zlý technický stav mnohých vozidiel na cestách. USA – Vo všeobecnosti povolené, ale v niektorých štátoch sú obmedzenia na umiestnenie kamery na čelnom skle, pretože môže brániť vo výhľade a preto sa ich umiestnenie berie naozaj prísne.

– Vo všeobecnosti povolené, ale v niektorých štátoch sú obmedzenia na umiestnenie kamery na čelnom skle, pretože môže brániť vo výhľade a preto sa ich umiestnenie berie naozaj prísne. Austrália – záznamy kamier sú vítané na úradoch pri dokazovaní poistných udalostí a trestných činov. Obmedzenia tam nie sú, iba ak by záznam zasahoval do osobnostných práv a osobných údajov.

Ak plánujete používať autokameru v zahraničí, odporúča sa vopred overiť aktuálne zákony danej krajiny. Pretože pravidlá sa môžu meniť v čase.