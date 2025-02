Vyjde 19. Denník odvážneho Bojka s názvom Galimatiáš

Jeff Kinney je americký spisovateľ a ilustrátor, ktorý sa preslávil práve sériou Denník odvážneho Bojka – Diary of a Wimpy Kid . Predtým, než sa stal úspešným autorom, pracoval ako herný dizajnér a online vývojár. Kinneyho tvorba je oceňovaná pre jej schopnosť autenticky zachytiť výzvy dospievania s humorom a empatiou. Tým to z nej robí obľúbenú voľbu medzi mladými čitateľmi po celom svete.

25. februára vychádza nový 19. diel s názvom Denník odvážneho bojka 19: Galimatiáš. Je prekladom anglického originálu s názvom „Hot Mess“ z októbra 2024. Vyšla napríklad v Penguin Random House Children’s UK. Slovenský preklad prichádza z vydavateľstva IKAR, a.s. tak ako doteraz vyšli všetky slovenské diely. Je zvláštne, že nejde o názov a preklad doslovný. Slovo galimatiáš nie je úplne bežne a každému známe. Pochádza zo starej hovorovej slovenčiny a jeho pôvod možno nájsť v gréčtine v slove „chalimakseis“, čo znamená chaos, zmätok, alebo neporiadok. Vystihuje, no zároveň nám umožňuje pripomenúť slovenskú podobu tohto slova, ktoré malosvoju popularitu hlavne v dávnejšej minulosti.

Denník odvážneho Bojka v origináli Diary of a Wimpy Kid je populárna knižná séria pre deti a mládež, ktorú vytvoril americký autor a ilustrátor Jeff Kinney. Hlavným hrdinom je Greg Heffley, žiak strednej školy, ktorý vo svojom denníku zaznamenáva každodenné zážitky, výzvy a trapasy spojené s dospievaním. Séria je známa svojím jedinečným štýlom, kombinujúcim text s jednoduchými, no výstižnými ilustráciami, čo jej dodáva charakteristický humor a prístupnosť pre mladých čitateľov. Od svojho debutu v roku 2007 séria dosiahla obrovský úspech. Knihy boli preložené do 56 jazykov a predalo sa z nich viac ako 250 miliónov výtlačkov po celom svete, čím sa séria zaradila medzi najpredávanejšie knižné série všetkých čias.

