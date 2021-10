Albízia, perzský hodvábny strom v našich záhradách zaujme krásou

Albízia je nádherný okrasný strom, ktorý sa tiež občas uvádza ako perzský hodvábny strom. Ide o okrasnú listnatú drevinu, doslova unikát v našich záhradách, ktorý vynikne najmä ako solitér. Pri vhodne zvolených rastlinkách pokrývajúcich zem, alebo v kombinácii s nižším živým plotom, môže byť naozaj atraktívny, priťahujúci fotoaparáty tam, kde je na verejnom priestranstve a pohľady tam, kde teší v záhrade súkromnej. Subtropická drevina je príbuzná mimóze. Tá je známa tým, že jej listy sú citlivé na dotyk. Albízia je na tom takmer podobne.

Albízia a jej nezameniteľné vlastnosti

Charakteristický je pravidelnými listami v dvojradoch, ktoré sa pred nepriazňou počasia a pred nocou sťahujú a tým si získal ďalší názov, “živý strom”, alebo “spiaci strom“. Sťahovanie listov môže pôsobiť ako jeho vädnutie, ale ráno bude zase strom v poriadku. Pripomínať môže paprať a starší rozvetvený strom s dáždnikovou zväčša kompaktnou (pri dospelých stromoch) korunou môže vytvárať výrazný tieň. Ďalším charakteristickým prvkom sú kvety, ktoré pripomínajú jasne farebné chumáče. Typickou je albízia ružová, ktorej krásne ružové kvety s bielym stredom môžu pôsobiť exoticky. Pri vhodných podmienkach tieto kvety ukazujú svoju krásu počas celého leta a kvitnutie tak nie je záležitosťou krátkeho obdobia.

Albízia má krásnu korunu, mladé stromy majú jedinečný tvar, keďže len málo stromov je navlas podobných. V dospelosti sa strom ťahá do 3 – 5 metrovej výšky v závislosti od odrody a podmienok, koruna môže byť viac kompaktná, alebo niektoré vetvy môžu korunú “kriviť”. Tieň však poskytuje príjemný. Ocenia ho niektoré rastliny, no pri veľkej albízii potešíaj ľudí, svojich majiteľov. V botanických záhradách pod nimi môžu byť lavičky.

Starostlivosť o albíziu

Albíziu je nutné vnímať ako krásny strom, ktorý lahodí oku, ale žiada si aj určitú starostlivosť. Nie je náročná na vlahu, no najmä mladé rastliny by ju nemali postrádať. Rovnako tak vo vode nesmie stáť, inak hrozí odhnívanie koreňov. Poloha je vhodná slnečná. Ideálne bez silného vetra a chránená pred mrazmi. To platí najmä pri mladých rastlinách.

Nepotrebuje žiadne zásadné hnojenie a výživu, pokiaľ má správnu zeminu – nechudobnú na živiny, hoci mnoho pestovateľov radi na jar presadiť mladé rastliny do nového substrátu. Strom pokiaľ možno nerežeme. Znamenitý je tým, aká kompaktná dáždniková koruna je prirodzená a nepotrebuje zásah človeka. Rezy môžu spôsobiť, že sa objaví menej kvetov, alebo sa vetva oslabí.

Zimovanie

Mladé rastliny by sa vôbec nemali nachádzať počas zimných mesiacov vonku, ale v nádobách prenesených do zimnej záhrady, garáže, dielne, či na povalu. Teplota v zime na prezimovanie albízie je ideálna zhruba 5°C a ani vtedy by nemala celkom vyschnúť. Nie je podmienka prístup svetla, hoci aspoň nejaké svetlo je ideálne. Keďže strom na jeseň zhadzuje listy, nebude potrebovať slnko. No zimovanie a nižšiu teplotu preto potrebuje, inak môže vnímať príchod jari v mesiacoch tuhých mrazov a stav pomýlenia nastane len kvôli vykurovaniu a príliš vysokej teplote.

Dospelá veľká rastlina má lepšie schopnosti prežiť tuhé mrazy. Zväčša do -10°. Je dobré strom chrániť, obaľovať do geotextílie a vyberať mu také miesto, ktoré je chránená celoročne proti silnému vetru a prefukovaniu mrazov. Ideálne riešenie je mať aj väčšie stromy v nádobách, ktoré je možné vyberať.

Obstaranie rastlinky

Albízie sa dajú pestovať zo semien, a postup k tomu nie je náročný. Rast je postupný, rastlinka potrebuje 3 až 4 roky na veľkosť predajnej rastliny s dobru koreňovou sústavu a odolným kmeňom na prevoz a pod. Možnosťou je samozrejme albíziu zakúpiť ako hotový strom. Existuje viacero druhov, pričom najznámejšia je práve ružová albízia, a alebo albízia čokoládová, ktorá vyniká nádherným sfarbením listov do vínovočervenej, až čokoládovej farby.

V záhradníctvach sú albízie kontajnerovou rastlinou, čiže je ich možné vysádzať počas celého roka, kedy to zem a podmienky dovolia. Vzhľadom na zimovanie – mimo zimné mesiace. Pozrite si niekoľko variantov a veľkostí, aké je možné zakúpiť aj online.

Pestovanie v nádobách je myslené v podobe nádob, ktoré sú určené pre pestovanie rastlín. Sú odolné voči vode, zemine, nepodliehajú degradácii a sú trvácne. Možnosťou sú aj betónové nádoby, ktoré však pre váhu nemožno prenášať. Plastové nádoby ako je táto, umožňujú prepravu a disponujú aj uškami na prenášanie, alebo pritiahnutie na rudlu.

