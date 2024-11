Ako zaspať: Tipy a postupy na ojedinelé problémy so zaspávaním

POZOR NA STRES: je ľahké hovoriť o tom, ako zaspať, a nás ráno čaká veľký test, vyhadzov, nástup do novej práce, rozvod, súdne pojednávanie, nástup do výkonu trestu… domyslite si ojedinelé situácie v živote, ktorých môžu byť pokojne stovky. Takéto prípady bude naozaj ťažké prekonať v nastavení vlastnej hlavy. je možné, že na ne ani nezaberie nič z toho, čo sa dočítate. Najmä ak nedokážete plne kontrolovať stres a vyplavené hormóny vrátane adrenalínu.

POZOR NA ADRENALÍN: ak si pred spaním pozriete film tzv. „mindf*ck“, alebo zažijete príliš adrenalínovú situáciu, hádka s niekým vonku, pokus o vlámanie k susedom, bitka detí v izbe, zvuky zvracania u psa (psíčkari poznajú), v tele stúpa adrenalín. Stúpa aj v prípadoch, kedy prikladáte v noci do kotla, alebo upravujete vykurovanie, ale stihne vás prebudiť nepozvaný hosť na dvore uprostred noci, myš a podobne. Adrenalín nás v minulosti držal v strechu v situáciách, aby sme boli ostražití voči hrozbám a predátorom. Presne preto nám nedovolí zaspať, ak sa v našej krvi objaví. Minimalizujte riziká, pre ktoré by sa adrenalín mohol prejaviť.

