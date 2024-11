Ako to, že žena (obeť) pošle cez internet neznámemu toľko peňazí?

Podvody na zoznamkách a sociálnych sieťach sú často veľmi premyslené a využívajú širokú paletu psychologických techník. Kľúčom k obrane je vedieť rozpoznať tieto taktiky a byť opatrný v online komunikácii. Najmä ak druhá strana rýchlo prechádza k hlbokým citovým vyjadreniam alebo požiadavkám na financie. Niekedy to začne jendoducho tým, že to neznámy profil skúša na náhodné komentáre. Stačí veta „Ahoj, zaujal ma tvoj profil. Páči sa mi ****. Môžeme byť priateľmi?“ a inokedy je to ešte oveľa sofistikovanejšie.

Tomáš Šalmon z hoax.sk o tom napísal knihu, ktorú pod názvom Temná stránka slovenského internetu (v predaji na BUX.sk alebo MARTINUS ) je v ponuke kníhkupectiev už niekoľko dní. Téma je fascinujúca aj pre posledný prípad, kedy žena poslala 404 tisíc eur neznámemu cez internet. Až tam skončila jej dôvera. Organizovaná skupina neváha investovať rozsiahly čas, tým a technológie do toho, aby vyskladali ten najlepší príbeh. A výška škody na strane obete je jasnou ukážkou toho, ako sú dobrí a prečo to robia.

Otázka v nadpise znie stručne, ale odpoveď je trochu komplikovanejšia. Na internete sa objavuje množstvo amerických vojakov, lekárov, biznismanov, aj pracovníkov na ropných plošinách, z ktorých nie je úniku, kým neskončí zmluvný niekoľko mesačný kontrakt.Ak ste sa niekedy zamýšľali, ako je možné, že niekto pošle toľko peňazí, je to preto, že tu nejde o jednu komunikáciu, jeden večer a nejde o chvíľkové emócie. je to perfektný systém budovania dôvery, vystavania príbehu, ktorý neustále tvorí silnejšie a silnejšie múry, až je z toho nedobytná pevnosť dôvery.

