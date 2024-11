Lauben má zaujímavú kombináciu ventilátora a ohrievača

Nemecká značka domácich spotrebičov Lauben nás už oslovila kuchynskými spotrebičmi, no zaujať môže aj prístrojmi inej kategórie. Ventilátor do horúceho letného počasia môže mať zároveň funkciu ohrievania vzduchu v podobe keramického ohrievača. Ak oba prístroje pracujú s ventilovaním vzduchu, zdalo by sa, že je len krôčik k tomu, aby existovalo prepojenie a spoločný hybrid. Lauben Smart Fan&Heater 2in1 je práve príkladom takéhoto spojenia. Obe funkcie v jednom prístroji, ale pochopiteľne každý v inom čase. Pri oboch hovoríme o reálnom fungovaní a ako bonus – celý prístroj vyzerá elegantne, ako interiérový doplnok, hoci vzdialene pripomína repráky k audiosystému. Náročných používateľov nepoteší len dizajnom, tmavým sfarbením a výkonom, ale aj možnosťami ovládania. Technická vychytávka do horúcich dní a zároveň do chladných priestorov cez chladné večery a zimu, sa volá Lauben Smart Fan&Heater 2in1 1800BB, pričom ho bližšie predstavujú aj oficiálne stránky.

Čo si všímame ako prvé?

V balení ohrievača a ventilátora v jednom, ako aj názov napovedá v časti názvu „Fan&Heater 2in1“, nenájdeme žiadne odnímateľné diely, skladačku, ani odpojiteľné diely. Ide o jeden kus zariadenia, ktoré je dostatočne pohyblivé, ale sami nemusíte nič nastavovať, skladať a komplikovane ladiť. nie je to nutné ostatne ani pri bežných ventilátoroch. V tomto prípade ide o kúsok z pevných plastov, elektroniky, keramických dielov a kovov. Všetko v sebe sedí, nevŕzga a pohybuje sa naozaj len to, čo sa pohybovať má. Mimo kábel, ktorý je súčasťou zariadenia, je v balení stručný manuál, ale najmä ovládať. Len čo vytiahnete poistku (ochranný pásik) môžete ovládať používať.

Funkciami totožné ovládanie je aj na samotnom prístroji. Je z hora. Ak je prístroj v pohybe, môže byť trochu vtipné meniť nastavenia, ak ešte nie ste zoznámený poriadne s tým, čo ktoré tlačidlo znamená. Žiaden problém. A to stihnete, pár sekúnd pozornosti a už to viete. Vždy tu bude diaľkový ovládač a pre ešte technologicky pokročilejších, mobilná aplikácia.

Zapnutie a uvedenie do chodu je záležitosťou pár sekúnd. V podstate k tomu nepotrebujete nič. Na základni na zadnej strane sa nachádza vypínač. po jeho zapnutí už viete ohrievač a ventilátor v jednom zapnúť a uviesť do režimu, ktorý práve potrebujete. Chladenie pomocou ventilátora má účinok. Ak ho však testujete hneď po ohrievaní, samozrejme, na začiatku vychádza vzduch horúci, keďže keramická jednotka je ešte horúca. Povedzme však že v jesennom a zimnom období nachádza využitie hlavne funkcia ohrievania. Tá má dve intenzity a pri oboch je cítiť pomerne rýchlo, že ide o naozajstný ohrev. Tak ako na prístroji, tak aj na diaľkovom ovládači si môžete zvoliť možnosti pohybu a otáčanie, alebo nakláňanie. To sa môže hodiť, ak chcete dostať vzduch v miestnosti do kompletného pohybu. vtedy stačí prístroj posadiť do bezpečného rohu.

Funkcie ventilátora a ohrievača, ktoré potešia

Ohrievanie vzduchu má na svedomí ohrievač. Tak je nutné k nemu pristupovať, akoby šlo o akýkoľvek iný. Vzhľadom na to, že ide o zdroj tepla, ho teda používame tak, aby pôsobil do voľného priestoru neblokovaný prekážkami. Tým zvyšujeme, podobne ako pri každom ohrievači, riziko prehrievania. Tu však poteší, že má Lauben Smart Fan&Heater 2in1 1800BB hneď dva typy poistiek. Jedna prístroj vypína a chráni jeho životnosť v prípadoch, ak by bola zapnutá funkcia ohrievania a tá by bola príliš efektívna a hrozilo by prehrievanie. Druhou dôležitou poistkou je tá, ktorá prístroj vypne v prípade, ak sa ocitne v inej polohe. Napríklad je zhodený dieťaťom, psom, manipuláciou deky, periny a podobne.

Ohrievanie sme merali v rámci silného ohrevu v rámci spotreby elektriny. Pri 10 minútach plnej prevádzky šlo o spotrebu 0,3 kw, čo bolo o polovicu menej oproti staršiemu ohrievaču, inej značky, ktorého dosah teplého vzduchu je ešte menší. Používanie prístroja je u nás dlhšie, ale konkrétne čísla konkrétnych režimov a tohto jedného prístroja už merané nemáme. Vzhľadom na možnosť ponechania automatického vypnutia po 2 hodinách prevádzky, alebo 4 či 8, je možné mať predstavu o spotrebe pri potrebe rýchleho vykurovania priestoru.

Dizajn a pohyb

Dizajn je tvorený dvoma farbami (čiernou a elegantnou tónovanou hnedou) a prvkom akejsi oválnej obruče, v ktorej sa pohybuje samotný ventilátor. Pohybuje sa v uhle 80° zľava doprava a späť. Ďalší pohyb jednotky je v rámci uhlu 45°už z hora nadol a späť. Tento pohyb je možné upravovať, alebo celkom vypnúť. Inou zásadnou funkciou je farebná LED „strieška“, ktorá nám dáva jasnú informáciu o tom, ktorý režim je zapnutý. Napríklad, ak ho priamo necítite na svojej koži. Modré svetlo svieti počas chladenia a červené počas ohrevu.

foto: jedna z propagačných fotografií značky LAUBEN napovedá, že príliš veľká pozornosť zo strany domácich zvierat nemusí znamenať problém. Aj u nás prístroj v pohybe naozaj vzbudzuje záujem štvornohých. Pri „útoku“ a prevrátení prístroj nepokračuje a vypína sa. Zvieraťu neublíži, pretože sa chlpy a ani časť jeho tela nedostáva do rotora, či inej pohyblivej časti. Vypnutie je okamžité, kým pri klasickom vypínaní ešte rotory dobiehajú a jednotka sa vypína pomalšie. Len drobná poznámka: prístroj nie je bezdrôtový a jeho súčasťou je v skutočnosti 1,5 klasický napájací kábel do zásuvky.

Výborný keď…

ohrievač je výborný na chatu, do dielne počas zimy, ale aj do pivníc a priestorov, kde si potrebujete ohrievač preniesť a na niečom pracovať.

pomôže pri čakaní, kým sa prejaví zmena nastavenia kotla a radiátorov. Teplo prináša ihneď.

zoberte si ho ako pomocníka do zimnej záhrady. Na povrchu bude zrejme vidieť každá šmuha napríklad od hliny, ale pozorný používateľ ho hádam vráti do obývačky v celku.

môže byť doplnkom v komplikovaných domácnostiach, ak je potrebné pomôcť radiátorom, alebo vyhasol oheň v kotli.

malé deti, dojčatá, emergency situácie, ktoré si žiadajú teplý vzduch, potreba vysušenia stien, náteru a pod.

v lete je využiteľná funkcia ventilátora a rozháňača stojaceho vzduchu. V tomto smere môže byť efektívny samozrejme aj mimo letné horúce dni.

dobré riešenie v komplikovaných domácnostiach s nevyriešeným chladením, izoláciami a nedoriešeným vykurovaním vo všetkých priestoroch.

vzhľadom na dizajn môže byť dobrou voľbou pre náročných používateľov, ktorým záleží na vzhľade.

Dôležité vlastnosti Lauben Smart Fan&Heater 2in1 1800BB

Pri zvažovaní tohto prístroja do domácnosti, dielne, či pracovne môžu zavážiť niektoré z technických vlastností , alebo

výkon prístroja Fan&Heater 2in1 1800, ako už názov napovedá, je 1800 W

určený je do miestností do 20m2 . Máme ohrievanie otestované v miestnostiach 5×4 metra a aj menších. Pri zatvorených dverách, oknách a v menších miestnostiach je efekt ohrevu naozaj výrazný v priebehu piatich minút. Studené steny však efekt po vypnutí krotia. Dlhšie pôsobenie však postupne mení aj steny, podlahy a pri rozptyle pohybu všetkými smermi je efekt zaplnenia miestnosti horúcim vzduchom ešte výraznejší.

celý prístroj vychádza u rôznych predajcov pod 100 EUR

použiteľná je aplikácia TUYA, s ktorou si môžete prístroj zapnúť aj na diaľku a prísť do zohriatej miestnosti. V predstavách to môže byť chata pripravená na príchod lyžiarov

Video prístroja od výrobcu: