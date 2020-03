Ako správne piť víno a ako správne držať pohár s vínom

Raut, pracovné stretnutie, svadba, večierok, krst knihy, predpremiéra filmu, či VIP večierok. Je mnoho príležitostí mimo bežný večer vo dvojici, kde si radi vychutnáme pohár dobrého vína. Lenže práve tým, ako víno pijeme a držíme pohár, dávame často svojmu okoliu informáciu o tom, že netušíme čo robíme. Môžete mať skvelý kvalitný oblek, slušný make-up, slovník a vyjadrovanie vyberaného odborníka na všetko.

Lenže ak uchopíte pohár vína a držíte ho pri rozhovore nesprávne, môže to pokaziť dojem. O to viac, ak sa pokúšate zapadnúť medzi someliérov, alebo medzi návštevníkov novej vinárne.

Pozor na vaše dlane

Ľudská dlaň je teplá a ohrieva vždy a všetko. Tak ako keď držíte čokoládu, alebo len obliekate rukavicu a potom ju teplú skladáte dole. Človek do okolia odovzdáva neustále časť svojho tepla. Kým pri bielych vínach je to nežiaduce, pri červených vítané. Sklo na pohároch je dostatočne tenké, aby bolo možné využívať túto funkciu. Dlaň a jej teplota je totiž dôležitým prvkom pri degustácií, pri vychutnávaní a neplatí to len pri víne, ale aj pri kvalitných destilátoch.

Biele víno

Biele víno sa podáva často viac vychladené. Lepšie chutí, ak nie je izbovej teploty. Jeho chuť a prítomnosť je práve nižšou teplotou zvýraznená. Biele víno v pohári na stopke sa drží ukazovákom a palcom za stopku. Nedotýkame sa kalicha, pretože by dochádzalo k ohrievaniu bieleho vína teplotou dlane.

Ak je biele víno podávané v pohári bez stopky, je vhodné piť ho rýchlejšie. Nie na jeden šup. Po trochách.

Červené víno

Červené víno sa drží nie za stopku, ale za kalich, so stopkou medzi prstami. Medzi laikmi sa tradovalo, že je to preto, aby sa červené držalo pevne v ruke a nehrozilo oprskanie, alebo obliatie. Červené víno sa ale nenalieva do pohárov doplna. Nehody by hroziť nemali. Kalich sa však drží v dlani práve preto, aby došlo k zahrievaniu vína. Červené sa podáva pri izbovej teplote, pôsobenie dlane vytvára ďalšie teplo, ktoré po naliatí vína do pohára napomáha uvoľňovať arómy. Krúženie vínom v pohári mu pridá trochu kyslíka. Ak krúžite vínom v pohári, nerobte to pridlho a robte to len so zámerom odpiť si vzápätí z pohára. Toto krúženie a kyslík len zvýrazňuje chuť.

Červené víno podávané v pohároch bez stopky môže byť pokojne pité rovnakým pomalším tempom, ako v pohároch na stopke. Podobne sa pije brandy. Ovoniavanie vína, alebo brandy, je bežnou súčasťou ich pitia. Buket, aróma udržiavaná často pri hornej hrane pohára je časť nápoja, ktorú si vychutnávajú odborníci, znalci, zberatelia, alebo len fanúšikovia kvalitného pitia. Práve preto sú poháre na hrane zúžené do užšieho kruhu, aby aróma spomalila svoje unikanie.

Šumivé víno

Šumivé víno, kde zahŕňame také vína ako Hubert, Bohemia Sekt, alebo šumivé vína z chráneného označenia pôvodu Champagne (šampanské), sa držia výhradne v dlhých pohároch na stopke. Nedržia sa za kalich. Takto ich zvyknú uchopiť ľudia, ktorí si bežne nedoprajú tento druh vína, je pre nich ojedinelý, celkom nový. Prípadne ľudia pod parou. Platí pravidlo, že unikajúce bublinky musia byť viditeľné. Zakrývajúca dlaň by mohla zohrievať sekt a teplo mu nesvedčí.

V predaji nájdete šampanské ako kategóriu len vín, ktoré reálne pochádzajú z oblasti Champagne. Čokoľvek iné sa mylne považuje v hovorovej reči za šampanské len preto, že to má bublinky.

Pozor na prsty

Nezdá sa to, no aj vaše malé pozabudnutie môže pozorné oko odhaliť. Ľudská dlaň neustále zanecháva odtlačky prstov. Najmä na vychladených pohároch sa teplá dlaň a prsty zanechajú ľahko. Obchytané sklo na pohári vína je nešťastie. Drobné fau-paux, ak sa snažíte o profesionálny dojem a pohár od bieleho vína je dochytaný dlaňou a prstami na miestach, cez ktoré ste sa mali na farbu vína pozerať.