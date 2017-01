Lyžiarske stredisko Stuhleck, Spital am Semmering z Bratislavy

Lyžiarske stredisko Stuhleck sa nachádza v obci Spital am Semmering. Jedno z tých, ktoré je známe aj pre slovenských lyžiarov, je spojené s Bratislavou pravidelnou linkou. Stredisko celkovo ponúka až 24 kilometrov zjazdoviek, ktoré v prípade potreby po celej dĺžke zasnežujú.

V roku 1891 tu dokonca najvyšší vrch vystúpili na lyžiach a tým sa lokalita zapísala do kroník národného lyžovania Rakúska. Stredisko v prevádzke od päťdesiatych rokov minulého storočia svojej popularite vďačí nepochybne terénu a svojej polohe.

Stuhleck, najväčší areál východného Rakúska

Postupne sa z neho stal najmodernejší a najrozľahlejší lyžiarsky areál najbližší Viedni. To umožnilo rozšíriť ďalšie oblasti cestovného ruchu, ako je doprava, ubytovanie a taktiež rozvoj rôznych menších penziónov, či ubytovania v súkromí. Stuhleck je vôbec najväčším lyžiarskym areálom na východe Rakúska. Že ide o popredný športový areál krajiny sa je možné presvedčiť aj na 5 kilometrov dlhej sánkarskej trati, alebo na rovnako dlhom snowtube. Večer je tu aktívne večerné lyžovanie, do ktorého býva zahrnutý aj snowboardový Snowboard Funpark.

Fakty a cesta sem

Lyžiari v stredisku Stuhleck nájdu dve 4-miestne a dve 6-miestne lanovky, ale taktiež 6 rôznych lyžiarskych vlekov. Celkové prevýšenie od spodných miest najvyšším miestam zjazdovky je 956 metrov (údolie je v 818 m, vrchol 1774 m). Prevádzková doba je denne od 8:30 do 16:00 hod. Stredisko turistom, ktorí prichádzajú nie len za lyžovačkou, ponúka aj niekoľko zimných turistických trás, prevádzky dvoch krytých plavární a sáun a ďalšie akcie.

Chýbajú čierne zjazdovky, výrazne prevažujú modré (Ľahké zjazdovky – 18 km) a len časť je červená (Stredné zjazdovky – 6 km). V časoch najvýraznejšej sezóny môžu prichádzajúci turisti zažiť čakanie a zhustenú dopravu.

Z Bratislavy pravidelná linka + Skipass

Počas zimnej sezóny z Bratislavy premáva pravidelná linka. Spoločnosť Slovak Lines prevádzkuje linku, ktorá spája Bratislavu a Stuhleck počas víkendov, prípadne aj niektorých iných dní. Od 19. februára premáva nepretržite až do 24. februára 2017. Nepochybne lákavé a zaujímavé je, že linka je k dispozícii aj v rámci balíčkovej ceny – priamo so skipassom, alebo len nákupu samostatnej dopravy. Vrátane skipassu však ide o výhodnejšiu cenu aj vzhľadom k cenám priamo na mieste. Dospelý zaplatí za dopravu spolu so skipassom 54 EUR, mládež (od 15 do 18 rokov) 50 EUR a deti do 14 rokov 37 EUR. Priame dopravné spojenie tak ponúkne ranný výjazd a podvečerný návrat.

Online rezervácie, alebo ďalšie informácie nájdete na: https://www.slovaklines.sk