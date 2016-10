Prečo má 1 rok 365 dní a bolo tomu tak vždy? Nebolo!

Všetky kultúry sveta a azda každý vie, že rok má 365 dní. Hoci je pravdou, že v skutočnosti má jeden kalendárny rok 365,25 dní, je veľmi ťažké rozdeliť dni rovnomerne do presných úsekov medzi deň a noc, aby to sedelo. Preto sme to vyriešili jednoducho, pridaním jedného celého dňa navyše každé štyri roky. Tým sa odchýlka vyrovná.

Jeden kalendárny rok je pritom obdobie, za ktoré dokáže Zem obísť svoju obežnú dráhu, všetky pravidelný sklony a náklony voči slnku, čím sa u nás prestriedajú ročné obdobia. Niekde viditeľnejšie, inde menej. Ak hovoríme o obehu Zeme po obežnej dráhe, trvá jej to presne 1,0000174 roka. Pred miliónmi rokov mala Zem v jedinom roku neuveriteľných 1 095 dní.

Planéta Neptún má ešte dlhší rok

Planéta Neptún vzdialená 4,5 miliardy rokov od Slnka, má rok dlhý ako 164,79 pozemských rokov. Neuveriteľné. Je to preto, že čas, za ktorý obehne okolo slnka po svojej obežnej dráhe vo svojej vzdialenosti, naozaj zaberie viac ako 173 rokov. Zaujímavé však je, že deň má oveľa kratší ako pozemský. Vďaka veľmi rýchlemu otáčaniu trvá len 16 hodín. Pri matematickom výpočte nám vyjde, že Neptún má v jedinom svojom roku neuveriteľných viac ako 94 720 dní. Ešte že Zem má len 365 dní. Na Neptúne by sme teda zomreli skôr, ako by sme dosiahli vek 1 roka. Maximálne by sme sa dožili pol roka.

Merkúr je v otáčaní rýchlejší

Merkúr sa na svojej obežnej dráhe pohybuje rýchlosťou 173 326 km/h. Je k Slnku najbližšie a tak neprekvapí ani fakt, že jeho rok trvá 88 dní.