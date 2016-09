Najznámejší filmový komparzista sa volá Jesse Heiman

Ak sa jedna tvár objavuje pričasto, potom to neunikne pozornejším očiam a hlavičkám. Jesse Heiman. Najslávnejší zo všetkých je ten s nezameniteľnou tvárou, brčkavými vlasmi, pehami a niekoľkými kilami navyše. Nepochybne ste ho videli v desiatkach filmov, no neudrel do pamäti.

Po správnosti by sme jeho meno ani nemohli povedať, lebo na internete koluje fáma, že nám to prinesie smolu… Veď všetci vieme, že je to naozaj chlapec bez mena. Komparzisti nemajú meno. Celé desaťročia hrá tínedžerov a priam prototyp obete ideálnej na školskú šikanu. Meno však naozaj má. Pod menom Jesse Heiman (nie Jessie) ho nájdete na sociálnych sieťach aj na Youtube.

Jesse Heiman úspešný ešte viac

Mimo honorár komparzistu si Jesse zarobil lepšie peniaze až vďaka svojej sláve vyplývajúcej z častého obsadzovania do okrajových úloh. Ako ideálny príklad nevzhľadného, alebo presnejšie pre krásnu kosť najmenej atraktívneho mladíka, sa mu darilo získavať filmové obsadenie, no v posledných rokoch aj tie vo výraznejších reklamách. Asi najviac nezabudnuteľná bola istotne reklama vysielaná počas prestávok superbowl. Internetová spoločnosť GoDaddy sa snažila divákov zaujať sloganmi, podporujúcimi inteligenciu (myšlienka) a krásu (dobrá doména) ako dobrú pôdu pre vznik dobrého obchodného nápadu. Každú zložku charakterizoval niekto iný. Krásna Bar Rafaeli samozrejm krásu, kým Jessie Heiman inteligenciu. Ich spoločný bozk divákov šokoval, no odštartoval aj veľkú šnúru bozkávacích videí a fotografii tohto mladíka so stovkami ďalších žien a modeliek.

foto: Facebook Jesseho Heimana