Zveropark pri Žarnovici: atrakcia najmä pre rodiny s deťmi s výdržou

Zveropark je jednou z novších atrakcií okolia Žarnovice a Novej Bane. Región Štiavnických vrchov je mimoriadne bohatý na geologické krásy, kultúrnohistorické pamiatky, no menej na atrakcie pre rodiny s deťmi. Jednou takou je však práve Zveropark v obci Revištské Podzámčie, ktorý v sebe kombinuje viacero lokácií a priestoru so zvieratami. Svojim spôsobom zariadenie pripomínajúce Zoologickú záhradu výrazne kombinuje atrakcie pre deti, preliezačky a oddychové zóny s priestormi a ohradami so zvieratami. Tak ako mnoho rodín s malými deťmi, nájdu tu priestor, ako deti unaviť. Unavení však budú aj rodičia, keďže areál je rozľahlý a prináša viacero zaujímavých miest. Záleží však aj od záujmov detí samotných.

Vstup do zveroparku a vozíky

Cesta k Zveroparku je dobre značená. Na počudovanie na jednej z kľúčuvých križovatriek po zídení z diaľnice značenie pred vstupom na úzku lesnú cestu chýba. Že ste dobre, oznámi ceduľka, takže až vtedy si môžete vydýchnuť. Zveropark disponuje parkovacími miestami celkom hore, parkovaním v strmom kopci, ako aj nižšie na dolnom parkovisku. Horné priestory na parkovanie sú bezplatné. S vlastným kočíkom prejsť celým Zveroparkom môže byť náročné pre tlačiaceho aj ťahajúceho rodiča.

Vstupná brána ale ponúka možnosť požičať si za poplatok vozík a deti voziť v ňom. Práve štartovný priestor ponúka občerstvenie, grill, udržiavané toalety, pramenitú vodu bez chlóru na pitie a v čase koronakrízy taktiež dezinfekcie. Priamo tu sa nachádzajú malé kozy a ovečky v rámci kontaktnej časti zoo. Priľahlé detské ihrisko a trampolíny sú pre potešenie detí. Technický stav je však poznačený detskými vandalmi, alebo zaneprázdnenosťou personálu.

Ohrady a voliéry

Prechádzaním celého parku nájdete viacero voliér, ohrád a priestorov, ktoré prezentujú rôzne druhy domácich zvierat, postupne aj lesných, vzácnejších a cudzokrajných druhov. Unikátna je miestna zbierka bažantov, najmä tých vzácnejších čínskych. Celkovo sa tu nachádza niekoľko druhov vtákov, zaujme aj austrálsky vták emu, alebo klokany. Vo vlastnej ohrade si tu nažívajú kravy, ale aj lesné prasatá, diviaky z rozrýpanou zemou, alebo lama. V spodnej časti areálu sa nachádza umelé jazero s možnosťou rybolovu za úhradu a priameho grillu v prístreškoch vyššie.

Miesto sme navštívili v čase sucha, preto vodopád nefungoval. Deti zaujali šmykľavky, hoci veľmi dlhá šmykľavka s nízkym sklonom bola veľmi pomalá, tá pár metrov nižšie od nej predstavu bezpečnostné riziko a nie je pri nej žiadne varovanie. Jednak pre poškodený materiál, ale aj pre zvláštny sklon, ktorý nebyť náhod a prezieravosti, skončí sa zle. V tejto časti areálu sa nachádza aj menší lesný labyrint.

Jednou z atrakcií je aj časť venovaná rôznych rozprávkam, aj keď sú ďalej od seba. Vstupuje sa do nej na strane za parkoviskom a vstupná brána nesie nápis Zlatá brána. Drevené sochy rozprávkových postavičiek sú zastávkami počas prechádzke a rozmiestnené sú v okolí voliér s opicami a vtákmi. Toalety v areáli sú na rozdiel iných ZOO dostupné aj na vzdialenejších miestach. Ide o latrínu, ale o to viac zaujímavejšiu ako miniatrakciu celého areálu. Prečo nie. Ak je to potrebné, poslúži svojmu účelu na výbornú.

Los a skákací hrad

Ako posledné sme si nechávali ohradu s losmi a skákací hrad. Vyčerpaní z iných lokalít a tlačenia kočíka sme nakoniec k skákaciemu hradu postavenému na kopci nedorazili. Chodníky na mnohých miestach nie sú spevnené a kočíky s malými kolieskami je ťažšie na nerovnom teréne tlačiť, alebo ťahať. Skončili sme pri losovi, ktorého rýchle kroky a stavba tela naozaj fascinuje. O to viac, že ide o pôvodný druh, ktorý v našich lesoch naozaj pobýval, kým nebol celkom vyhubený.

Niekoľko názorov a postrehov

Služby zariadenia nie sú na zlej úrovni. Zvieratká, ich rozsah a počet toho, čo môže návštevník vidieť, je prijateľný. Ide však o miesto, ktoré podobne ako iné, bojuje o návštevníka a nedostatok financií sa zrejme prejavuje aj na stave šmykľaviek, hojdačiek a ich údržbe. Je teda aj na nás, aby sme svojou návštevou prispeli k zlepšeniu a popularite lokality.

Miesto môže byť ideálnym cieľom pre rodiny s deťmi, no pod dohľadom, aby sa nezranili ani tie vaše, ani tie hneď po vás, ktoré nestihnete varovať pred poškodenou šmykľavkou so zvláštnym sklonom a potom si to vyčítate. Pritom aspoň ceduľka by urobila svoju službu a vyhla sa problémom. Je tu viditeľná snaha ponúknuť návštevníkom zvieratká, kontakt s nimi, ale aj vzdelávanie, expozície, symboly na ktoré deti reagujú a atrakcie.

Sú miesta, ktoré si deti získajú. Tak ako drevený kombajn a miesto venované krtečkovi, podzemné bludisko, ktoré má u detí naozaj veľkú popularitu. Ocenili by sme viac mapového materiálu v areáli pre istotu toho, kde sa nachádzate a čo vás čaká. V čase návštevy sme narazili na zmienku o Svätohubertskej časti, ktorá je zatiaľ vo výstavbe a doplní aktuálnu ponuku areálu Zveropark.