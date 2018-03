Zálohovanie plastových fliaš ako riešenie: Škandinávia tak funguje - ZN.SK

V škandinávskych krajinách už dávno objavili výhody zálohovania fliaš. Na začiatku len niekto chcel a podarilo sa. Na Slovensku nechcú a preto sa to nepodarí. Systém zálohovania fliaš skrátka nenájde svojich podporovateľov, pokiaľ budú kolovať hlúposti a fámy spojené so zálohovaním fliaš. Ako je možné počúvať, skôr sú to negatíva a mýty, pre ktoré existujú názory, prečo to nerobiť.

Slovensko ako skládka okolitých krajín? Hlúposť a mýtus

Koluje mýtus, že sa Slovensko môže stať cieľom a odkladiskom fliaš z okolitých krajín. Bububu efekt nám má priniesť obavy z toho, že okolité krajiny budú dovážať plastové fľaše, no tvrdia to len tí, čo o zálohovaní fliaš počujú len z nadpisu a nikdy neboli v Škandinávii. Alebo aspoň hovoria výmysly bez toho, aby siahli po obyčajnom Googli.

Ako to funguje? Zálohovanie fliaš v praxi

Či už ste v Nórsku, či Dánsku, či v inej krajine, pri kúpe balenej vody a nápojov platíte aj pár centov navyše. Je to preto, že v cene je už plastová fľaša zarátaná. Miestnym to vyhovuje. Je to skvelý nástroj, ako zaistiť, že sa plastové fľaše neobjavujú v prírode a v zmiešanom odpade. Kontajner je potom nezaplnený niečím, čo tam byť nemá a pomáhame tak aj prírode. Ľudia pri nákupe nových nápojov prinášajú plastové fľaše, alebo ju prinesú a vrátia kedykoľvek. Nápoje sa im nepredražia, ak donesú prázdne fľaše späť.

Podmienkou na vrátenie je, aby daný nápoj aj konkrétna prevádzka predávala. Neexistuje tak možnosť, aby nápoje od minerálky Rajec, Budiš, a iné prinášali z Maďarska, či Poľska vo veľkom. Vždy existuje priestor na limit. Na Slovensku je ešte mnoho sídlisk a obcí, kde nie e možné separovať odpad. Aj toto by mohli čiastočne vyriešiť zálohovanie. Stačila by pritom jedna, či pár lastovičiek s vlastnými značkami nápojov, ktorí spustia túto iniciatívu a ľudí si tým získajú. Pritom fľaše môžu od určitého obdobia niesť označenie o možnosti jej vrátenia a tie môžu byť aj zálohované.

ZAUJÍMAVOSŤ: V období pred 20 rokmi sme na Slovensku mali zálohované plastové fľaše v rámci nápojov ako Pepsi, či Mirinda. Takže niečo podobné sme tu mali a fungovalo to. Nikto si nedovolil fľašu vyhodiť, pretože mala hodnotu a nápoj s ňou bol nakoniec lacnejší.

Kto chce, cestu nájde

Kto chce z predajcov a obchodníkov, cestu si nájde. V prvom rade by stačilo aj pre menších predajcov zistiť možnosti skladovania a odvozu plastových fliaš zberným vozidlom niektorej organizácie, či oficiálneho mestského podniku s odpadom. Väčšie siete a známe prevádzky by potrebovali vyriešiť skladové priestory a systém výkupu fliaš. Na všetko sa dá pripraviť a všetko sa dá odštartovať. Pokojne aj ako štartovací projekt pri nákupe 6 fliaš možnosť vymeniť len 6 prázdnych fliaš. Ciest je viacero, už len na niektorú vykročiť.