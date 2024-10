Ako sa vyrába plast: od ropy po každodenné predmety

Etén a propén sú monoméry – malé molekuly, ktoré sa môžu spájať do dlhých reťazcov. Tento proces sa nazýva polymerizácia . Monoméry sa počas polymerizácie spájajú do veľkých molekúl, ktoré voláme polyméry . Každý druh plastu sa skladá z rôznych typov polymérov:

V dobách, keď neexistoval bežne dostupný plast, mali sme takmer výlučne nádoby zo skla tesnené korkom, gumou, alebo kovom. Desiatu a obed sme balili do papiera, alebo do uzatvárateľných plechoviek, či hlinených nádob. Vynález plastov priniesol materiál odolný, ľahký, tvarovateľný a najmä materiál nekonečných možností. Plasty sú všade okolo nás – od obalov, cez fľaše, hračky, až po časti áut a elektroniku. Ich výroba je fascinujúci proces, ktorý začína pri jednej z najdôležitejších surovín na Zemi – rope . V tomto článku si vysvetlíme, ako sa plasty vyrábajú, a prečo sú také rozšírené, no zároveň aj problémom pre životné prostredie.

