Loch Ness príšera (Nessie): história, hystéria a turistický fenomén

Rôzne teórie sa pokúšajú vysvetliť, čo by Nessie mohla byť, ak vôbec existuje. Jedna z najpopulárnejších teórií je, že by mohlo ísť o plesiosaura , vyhynutého morského plaza. Ten tak mohol údajne prežil milióny rokov v odľahlých vodách jazera. Iné teórie navrhujú, že pozorovania môžu byť optickými ilúziami, spôsobenými veľkými vlnami, svetlom alebo vetrom na hladine jazera.

Zaujímavým pokusom bol aj výskum z roku 2018, keď vedci analyzovali DNA z vody v Loch Ness. Zistili, že v jazere sa nachádza množstvo rôznych druhov živočíchov, vrátane úhorov. Niektorí experti naznačili, že Nessie by mohla byť obrovský úhor , čo by mohlo vysvetliť niektoré pozorovania o vlnitom spôsobe plávania a type chvosta.

Prvá zmienka o záhadnom tvorovi v oblasti Loch Ness pochádza zo 6. storočia. V “Životopise svätého Kolumbána” (napísanom v 7. storočí) sa opisuje príbeh írskeho misionára, ktorý údajne zachránil muža pred útokom “vodného monštra” v rieke Ness. Tá práve dala meno jazeru do ktorého sa vlieva – do jazera Loch Ness. Toto je prvá zaznamenaná zmienka o tvorovi podobnom príšere, hoci nejde o priamy dôkaz o Nessie.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy