Zabi nudu, inšpiratívna kniha nie iba pre deti + Súťaž o 3 knižky - ZN.SK

Zabi nudu je knižkou pre kreatívne deti, mládež, ale pokojne aj dospelých. Vznikala podľa relácie na jojkárskej televízii RiK uvádzanej Branislavou Horskou a vydaná bola pod detskou knižnou edíciou Stonožka najväčšieho slovenského vydavateľstva IKAR. Knižka s takzvanými DIY aktivitami, čiže „do it yourself“ v preklade „urob si sám“, je príkladom kreatívnych návodov, ako z niečoho vytvoriť niečo celkom iné. Alebo vás môže naštartovať k vymýšľaniu vlastných podobných vynálezov, výrobkov, stojanov a podobne.

Zabi nudu, doslova a pre deti od 9 rokov

Nie že by chcel niekto brániť deti pod 9 rokov pred rozvojom kreativity, na knižke sa síce uvádza odporúčanie veku, kedy sa naplno môžu rozbehnúť všetky kreatívne nápady. Odporúčanie sa však v knižke nachádza pre použitie nožníc, rezákov, drôtu, či iných materiálov a nástrojov. Viacero nápadov má ambície odštartovať v hlavách malých čitateľov ďalšie a ďalšie zaujímavé nápady. Budú to prevažne dievčatá, ktoré nájdu v nápadoch inšpirácie na úpravu oblečenia, výrobu doplnkov do detskej izby, či do domácnosti, výrobu vankúšov a podobne.

Nejde pritom len o knihu ako takú. Na viacerých stranách sa nachádzajú QR kódy s ktorými sa dá veľmi ľahko prejsť na stránku s videom. Jednotlivé nápady majú textový popis s odkazmi na čísla obrázkov, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa. Podľa obrázkov sa dá postupovať, podľa textu tiež a keď je k tomu QR kód otvárajúci video po nasnímaní cez mobil, čitateľ má ešte tretí rozmer, ako postupovať a výrobu pochopiť. Na niektoré z používaných techník potrebujeme len odvahu. Napriek jednoduchosti o nich vieme málo a aj preto sa do nich nepúšťame. Následne ak taký príklad vidíme a zistíme, že sa niet čoho báť, že aj pomocou stužky a dvoch pier sa dá urobiť presný kruh na látke a podobne, vieme s danou technikou spraviť už čokoľvek.

Súťaž o jednu z troch kníh ZABI NUDU

Vyhrajte jednu z troch kníh Zabi nudu za správnu odpoveď. Napíšte nám aspoň dva nápady, ktoré v knihe určite nájdete. Zistiť presne, čo sa v knihe nachádza, môžete aj v ukážke v online kníhkupectve bux.sk na stránke knihy. Napíšte nám, ktoré dva nápady sa vám čo i len z ukážky páčili a kniha môže byť vaša.

Na adresu redakcia@zn.sk nám odošlite email s predmetom ZABI NUDU. Nezabudnite uviesť odpoveď na súťažnú úlohu – dva príklady vychytávok, vynálezov či výrobkov, ktoré v knihe určite každý čitateľ nájde a pripojte aj svoje meno, prípadne poštovú adresu.

Podmienky súťaže

