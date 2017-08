Vysoký krvný tlak: príznaky a rady, ako vysoký tlak znížiť - ZN.SK

Vysoký krvný tlak je problémom celého ľudstva. Mať vysoký krvný tlak neznamená hneď problém. Závažným problémom môže byť v súbehu s inými ochoreniami. Je totiž pestrá škála zdravotných komplikácií, pri ktorých zvýšený tlak môže znamenať zhoršovanie stavu, ale aj fatálne riziká. Krvný tlak a teda miera pôsobenia krvi na cievy má mať bežné hodnoty pod 130/85 mm Hg.

O vysokom krvnom tlaku môžeme hovoriť len vtedy, ak nie len jedno meranie, ale aspoň dve merania s rozstupom krátkeho časového obdobia uvedú vyššie hodnoty ako 140/90 mm Hg. Človek však nič nepocíti, ba dokonca ani nemusí vedieť, čo vyšší krvný tlak v jeho tele spôsobilo. Môže pociťovať napätie, stres, hnev no vplyvy môžu byť spôsobené aj zlým životným štýlom, zlou stravou. Osobitým a častým faktorom je dedičnosť.

Liečba vysokého krvného tlaku

Zárukou toho, že váš krvný tlak je naozaj vysoký, je meranie. Domáce tlakomery sú dnes k dispozícií v bežnom predaji. Meria sa pritom v rôznych hodinách, ideálne počas celého dňa. Jedno meranie totiž môže skresľovať reálny stav. Neliečenie a nesledovanie krvného tlaku môže znamenať zvýšené riziko kardiovaskulárnych chorôb, problémov s cievkami v oku, infarktu a ďalších komplikácii spojených s cievami a srdcom. Vysoký krvný tlak je v prípade tehotných žien častejší pri prvom tehotenstve, avšak priveľmi vysoký krvný tlak môže mať vážne následky na plod. Merania krvného tlaku vykonáva lekár.

Merania v domácom prostredí je dobré konzultovať s lekárom, ktorý môže nastaviť liečbu. Samotný lekár ale v rámci liečby navrhne obéznym ľuďom zmenu životného štýlu a ľuďom bez pohybu pohyb. Nie sú to len naučené frázy, ale realita. Buď to, alebo zhoršujúci sa stav a fatálne následky. Z nejakého dôvodu sa predsa aj dnes ľudia začali hýbať a pýšia sa zlepšeným zdravím. Pravdou je, že nárastom hmotnosti nerastie srdce. To sa namáha, pretože musí pumpovať krv do oveľa väčšieho tela. Svojou silou musí dokázať vytiahnuť krv zo všetkých záhybov a bez jedinej prestávky pumpovať krv ďalej.

Ako rýchlo znížiť vysoký krvný tlak

K náhlemu vyskočeniu krvného tlaku prispievajú nervové vypätia, šoky, strach, stres, zúfalstvo a čiastočne aj iné psychické stavy. Celkovo je tak nutné v prípade potreby krvný tlak znížiť, upokojiť sa. Dať bez nervov do poriadku svoje okolie, ľahnúť si, prípadne vyjsť do prírody uvoľniť telo, upokojiť srdcový tep. Nezačnite hneď športovať. Môže to mať ešte horšie následky. Pohybovať sa začnite postupne a pomaly. Aj v rámci zlepšenia životného štýlu sa pustite do tréningov bez veľkého náporu na začiatku. Celkom sa vyhnite soli. Zo začiatku vôbec nesoľte, prípadne len minimálne. Sledujte obsah solí v strave. Neprekračujte hodnotu 5g soli na deň.

Na krvný tlak priaznivo pôsobí:

Konzumácia rýb a vyhýbanie sa mastných jedál

Tmavé pečivo musí nahradiť biele pečivo

Oleje a masť by mal nahradiť olivový olej, či oleje zo semien

Koreňová zelenina

Červená repa, avšak len šťava z plodu

Ľanové semeno má priaznivý účinok na tlak ale aj na mieru cholesterolu v tele

Kvalitný čerstvý cesnak

Koenzym Q10

Pálivé papričky, chilli, kajenské korenie