Výber vozidla: Najobľúbenejšie autá pre muža

Podľa niektorých štatistík muži radi investujú do vozidiel, ktoré sú väčšie, rýchlejšie a výkonnejšie. Je zrejmé, že keď si muži kupujú autá, cena nie je vždy hlavný faktor, určujúci ich rozhodnutia. Aké ďalšie aspekty ovplyvňujú konečný výber auta u mužov? Ktoré vozidlá sú u tohto pohlavia najobľúbenejšie?

Autá a muži: Hobby alebo životný štýl?

Podľa jednej štúdie z Veľkej Británie majú muži z vlastníctva auta merateľný nárast sebavedomia. Bez ohľadu na to, či jazdia na svojom vysnívanom aute je pre nich obzvlášť ľahké vytvoriť si k nim silnú citovú väzbu. Záhada, prečo majú automobily v srdciach mužov špeciálne miesto možno vôbec nie je naozaj tak tajomná. V skutočnosti v nich vidia silu, slobodu a dobrodružstvo, vďaka čomu majú potenciál stať sa neodlúčiteľnou súčasťou ich životov. Navyše, sedadlo za volantom je jedno z mála miest, kde môže mať muž úplnú kontrolu. Nejde len o praktickú vec – svoje vozidlá vnímajú ako unikátne osobnosti so špecifickými potrebami a zvláštnosťami. Má auto pre mužov praktický účel? Určite. Ale keď sa majú rozhodnúť pre konkrétny model, častokrát vidia jeho krásu, výkon a potenciál skôr ako sa zamyslia nad peňažnou hodnotou.

Na čo sa muži zameriavajú pri výbere auta?

Kúpa auta je pre každého človeka odlišný proces. Niektorí sa radi riadia svojimi skúsenosťami s danou značkou, iní túžia po konkrétnych funkciách, pre uľahčenie každodenného života. Medzi mužmi a ženami sú badateľné rozdiely v nákupných zvyklostiach. Po štúdiách, prieskumoch a iných meraniach viacerých organizácií údaje naznačili špecifické trendy pre rôzne pohlavia. Pokiaľ ide o čas strávený výberom konkrétneho vozidla, u mužov ide v priemere o šesťdesiattri dní. Muži aj ženy majú tendenciu hľadať praktické a osobné výhody (životnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť). Avšak mužské pohlavie sa zvykne rozšíriť klasickú otázku: „Dokáže ma toto auto dostať z bodu A do bodu B?“ na „Ako budem vyzerať, keď budem toto auto šoférovať z bodu A do bodu B?“. V tom spočíva zmysel pre imidž. Netreba zabúdať na to, že výsledné údaje boli zistené na základe posledných trendov o ktorých je známe, že sa pravidelne menia.

Populárne druhy vozidiel

Hoci preferencie každého muža sú rozdielne, existujú určité druhy áut, ktoré u tohto pohlavia patria medzi často vyhľadávané. Dlhodobou ikonou automobilového sveta je Nissan GT-R. Cenovo konkuruje niektorým najlepším európskym športovým autám, to však pánom nebráni v tom, aby fantazírovali o tom, ako do svojej garáže zaparkujú snáď najžiadanejšie auto pre mužov. Exotickými proporciami sa môže popýšiť aj Chevrolet Corvette. Vďaka pokročilej aerodynamike a novým parametrom motora ponúka praktickosť a funkčnosť. Pocit zo šoférovania Corvette udržiava u vodiča faktor zábavy na príjemne vysokej úrovni.

Ford Ranger, známy pre svoj robustný vzhľad bol z hľadiska bezpečnosti vždy na špičke triedy pick-upov. Pri pôvodnom testovaní v roku 2012 získal tento model plný počet piatich hviezdičiek v hodnotení Euro NCAP. Prístrojová doska je vybavená digitálnymi farebnými displejmi, ktoré poskytujú množstvo užitočných informácií. Automobil je vybavený aj stereo sústavou so šiestimi reproduktormi – tie sa vyrovnajú aj silnej konkurencii. Na záver spomenieme aj modely, ako je Audi R8, Ferrari 458 Italia, Porsche 911, či GMC Sierra. V konečnom dôsledku môžeme tvrdiť, že uvedené vozidlá si určite zaslúžia byť v zozname najpopulárnejších áut u mužov.