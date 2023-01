JOJ má konečne slušný seriál Iveta. Kto je Alžbeta Zea Ferencová?

Seriály televízie JOJ sú pravidelne podpriemerné, čo však môže zmeniť jej najnovší prírastok s názvom Iveta, ktorý sa nakrúcal už pred rokom. JOJ ho stihla prezradiť v zostrihu niekoľkých záberov v ukážkach noviniek ešte pred rokom, no do vysielania sa dostáva až začiatkom roka 2023 a bude stáť za to. Nádejná modelka z východného Slovenska Iveta bude hľadať šťastie vo veľkom svete od Bratislavy po vzdialenejšie miesta pred objektívom fotoaparátov. Príležitosť pre malé dievča zachytená v seriáli Iveta je „podtrhnutá“ faktom, že to dievča na to naozaj má. Vzhľadom netypická Slovenka pripomína polorómku a napriek chudobným pomerom má jej tvár niečo, prečo uveríme, že by ju svet modelingu mohol oceniť. Alžbeta Ferencová, mladá speváčka, herečka a tanečnica, ktorá stvárňuje seriálovú Ivetu, sa už objavila na niekoľkých miestach. Kde sme ju mohli vidieť?

Záber zo Skalice, z nakrúcania seriálu Iveta, zdroj foto: joj.sk

Kto je Alžbeta Zea Ferencová

Alžbeta Ferencová si hovorí aj Zea. Jej exotický vzhľad už vo svete modelingu prerazil. Už ako násťročná sa mu profesionálne venovala, objavila sa aj v rôznych módnych magazínoch. Jej tvár bola súčasťou spotu pre Zalando. Pozorné divácke oči si ju budú pamätať v mladšej verzii z Paneláku, alebo z nekonečnej talentovej šou Česko Slovensko má talent. Divák neobmedzený len na TV JOJ si však túto slovenskú krásku bude pamätať aj ako Alžbetku, ktorá bola hlavným spestrením nových vydaní zábavnej výhernej šou Koleso šťastia, ktorú uvádzal košický spevák Lukáš Adamec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zea (@this.is.zea)

Hoci o svojom súkromí mediam informácie nedáva, pripomenúť sa nám môže prostredníctvom svojho Instagramu, kde čo to občas zverejní napríklad zo svojej profesionálnej kariéry, či herectva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zea (@this.is.zea)

Kráska občas pripomína Wonder Woman – Gal Gadot

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zea (@this.is.zea)

Seriál Iveta, jeho úvod, pôvod a pozadie

8 častí seriálu začína 8. januára o 20:35. V hlavnej úlohe sa predstaví aj Zuzana Mauréry, nezabudnuteľná ako učiteľka Drazdechová, či ako riaditeľka zo seriálu Oteckovia. Tentoraz v úlohe matky hlavnej predstaviteľky – Ivety. Z ďalších hercov sa objavia Natália Germani, Milan Ondrík, Peter Brajerčík, Miloslav Kráľ, Daniel Fischer, Juraj Ďurdiak, Peter Nádasdi, Niki Dékány či Jaro Beker. Seriál už podľa ukážok obsahuje kvality, ktoré nie sú pre JOJ bežné. A svedomí to môže mať nie len výroba, ale aj meno režiséra, ktorý sa o túto minisériu postaral. Vznikla totiž pod režisérom Janom Hřebejkom.

Jan Hřebejk už pracoval so Zuzanou Mauréry v spomenutom filme Učiteľka z roku 2016 aj s Milanom Ondríkom na filme Veterán (2020). Ide pritom o významné meno, ktoré má na svedomí také významné filmy ako Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo, Medvídek, Nestyda, Kawasakiho růže. Získať tohto režiséra pre seriál znamená zásadný obrat v tom, čo JOJ vo svojej seriálovej tvorbe ponúka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zea (@this.is.zea)

Kde sa seriál nakrúcal?

Zaujímavosťou je, že hoci seriál nebol uvedený do vysielania počas roka 2022 a odhaľovalo ho len pár sekúnd v ukážkovom zostrihu, i tak to stačilo autorovi knihy Filmové miesta 2 na identifikovanie dôležitej filmovej lokácie. Správne tak trafil, že sa nakrúcalo v meste Skalica. Okrem iného filmári siahli aj po zahraničí, ale tiež Bratislave a nejakom tom Trebišove, ak už sa seriál prezentuje podtitulom Kráska z Trebišova. V knihe sa uvádza aj iná zaujímavosť. JOJ seriál Iveta bol oznámený približne v čase, keď sa na markizáckom VOYO objavovali prvé diely českého seriálu Iveta o Ivete Bartošovej. Aj to mohlo zmiasť divákov. Ak mala JOJ dôvod čakať a venovať sa poriadnej postprodukcii, tak len dobre. Celé nakrúcanie prebiehalo počas leta 2021.