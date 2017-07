Odhalenie brutálnej vraždy cárskej rodiny Romanovcov - ZN.SK

Osud poslednej vládnucej cárskej rodiny Romanovcov je jedným z najkontroverznejších príbehov v ruskej histórii. Boľševická vláda dlho tajila verejnosti brutálnu vraždu, ktorú spáchala na cárovi Mikulášovi II a jeho rodine. Vznikali mnohé špekulácie o tom, ako bol cár zavraždený a kde zmizla jeho manželka a päť detí. Príbeh sa ešte viac skomplikoval, keď sa v Nemecku, neznáma žena menom Anna Andersonova, začala prehlasovať za stratenú šlachtičnú Anastáziu, najmladšiu dcéru cára Mikuláša. Vďaka novým vyšetrovacím technikám sa podarilo objasniť tragický osud tejto rodiny.

Dynastia Romanovcov vládla v Rusku od roku 1613 až do roku 1917, kedy posledný ruský cár Mikuláš II Alexandrovič abdikoval. Počas vlády Romanovcov bolo Rusko jednou z ekonomicky a vojensky najsilnejších mocností na svete. Začiatkom 20. storočia začali kvôli veľkým sociálnym rozdielom a obrovskej chudobe bežných ľudí vznikať v krajine nepokoje. 22. januára 1905 sa na námestí v Petrohrade zhromaždili predstavitelia pracujúcej triedy, muži, ženy a deti, ktorí žiadali o zlepšenie pracovných podmienok v Rusku. Tento deň sa však zapísal do histórie ako krvavá nedeľa, kvôli strelnému útoku predstaviteľov vlády na zhromaždený ľud. Viac ako 130 mŕtvych a desiatky zranených. Táto udalosť výrazne oslabila rešpekt a úctu obyvateľstva k svojmu panovníkovi.

Vstup Ruska do prvej svetovej vojny na čas posunul do úzadia sociálne a ekonomické problémy obyvateľstva, no neustále narastajúca bieda a milióny mŕtvych obyvateľov vyústili do masových nepokojov. Po vypuknutí revolúcie v roku 1917 cár Mikuláš II abdikoval a dúfal, že bude môcť v azyle dožiť pokojne svoj život v kruhu svojich najbližších. Bohužiaľ po tom, ako sa k vláde dostali boľševici, cár a jeho rodina nenašli viac pokoj. Boli prevezení a prísne strážení v dome v Jekaterinburgu až do dňa, kedy boli v pivnici tohto domu brutálne zavraždení boľševickým strelcom.

Kto všetko pri tejto tragédii zomrel nebolo dlhé roky známe. Až objavenie hrobu cárovho tela v neďalekom lese v roku 1979 objasnilo spôsob jeho smrti. Bola to masová vražda. Cár Mikuláš bol zastrelený spolu so svojou manželkou Alexandrou, 3 deťmi a ďalšími služobníkmi, ktorých telá našli v tomto hrobe. Vojaci tu ich zahrabali v neďalekom lese tak, aby ich telá neboli nájdené. V hrobe sa však nenašli pozostatky jeho najmladšieho syna Alexeja a dcéry Anastázie. Čo sa s nimi stalo? Boli zavraždení spolu so zvyškom rodiny alebo sa im podarilo ujsť? Po týchto odpovediach pátrali vedci ďalšie desaťročia.

Dva roky po cárovej smrti sa v Nemecku neznáma žena, ktorá údajne trpela amnéziou, začala prehlasovať za stratenú dcéru cára Mikuláša Anastáziu a pretože mala ruský prízvuk a dokonca sa na ňu aj podobala, dlho sa špekulovalo o tom, či táto žena menom Anna Andersonová, môže byt skutočne najmladšou dcérou cára Mikuláša. K vyriešeniu tejto záhady došlo až po Anninej smrti, kedy analýza DNA túto možnosť vyvrátila. Zistilo sa, že pochádzala z Poľska a trpela mentálnou poruchou. Kde sa však nachádza veľkovojvodkyňa Anastázia a jej brat Alexej stále nebolo jasné.

Prešlo ďalších 15 rokov, keď v roku 2007 našiel amatérsky archeológ v blízkosti pôvodného hrobu Romanovcov ďalšie 2 mŕtvoly. Analýza DNA ukázala, že pozostatky patrili zvyšným deťom cára Mikuláša. Posledná chýbajúca skladačka, tak zapadla do objasnenia tragického osudu rodiny Romanovcov. Cárska rodina bola po druhý krát pochovaná, tento krát samozrejme o niečo dôstojnejšie, v Katedrále svätého Petra a Pavla v Petrohrade v roku 1998.

