Mravce a mraveniská: Ako sa zbaviť mravcov v domácnosti a na záhrade

Zopár mravcov nikomu neprekáža, ale ak sa objavia v dome alebo na záhrade, obťažujú nás. Spôsobujú rad nepríjemností, dokážu sa dostať do domu aj tou najužšou škárou a dostanú sa i tam, kde ich vôbec neočakávame. Prinášame vám preto zopár rád ako sa týchto malých tvorov zbaviť.

Viac ochranársky orientovaní ľudia môžu protestovať, či vôbec je dôvod, pre ktorý sa zbaviť mravcov. Áno, je ich mnoho. Príliš rozmnožené mraveniská v záhrade znemožňujú pohyb v záhrade. Nie je možné presádzať, sadiť bez rizika vstupu do mraveniska. Nedá sa len tak prechádzať, mraveniská ohrozujú zvieratá a v neposlednom rade ohrozujú aj úrodu. Marhule, dozrievajúce čerešne a jahody sú zničené nájazdmi mravcov. Aj v rámci ochrany detí, ktoré rodičia môžu v záhradách mať a zachovania trávnika a pod., riešime likvidáciu mravcov ako škodcov.

Mravce v dome

1. Vypátrať mravčie hniezdo

Mravce žijú prevažne v mravenisku. Radia sa do skupiny spoločensky žijúceho hmyzu, ako napríklad aj včely či osi. Mravce začnú obťažovať človeka, približne dva až tri roky od založenia hniezda. Mravcom najviac vyhovuje vlhké a teplé prostredie. Preto svoje hniezda budujú pod zemou alebo pod kameňmi.

Novostavba a výskyt mravcov bez vysvetlenia a jasného pôvodu znamená, že niekto niekde zlyhal. Pri rekonštruovaných alebo starých domoch je dobré sledovať pohyb mravcov a vedieť vyhodnotiť, či ide o nedostatky v podlahe, alebo škáry v stenách. Sú to napríklad podrezové izolácie, kde sa nájde prasklinka, či priepust pre mravce. Izolácie vstupov plynových rúr z vonka dnu, prípadne výpusty gamatiek, či zle tesniace okná a prechody v nich. Ak zamedzite ich prístupu, je možné, že sa zbavíte aj bez použitia chémie a zaistíte si aj pokojnejšie bývanie.

2. Prostriedky proti mravcom

V súčasnej dobe je na trhu množstvo prípravkov proti mravcom. Najdôležitejšie je však vybrať si ten správny, ale najmä najúčinnejší.

Najúčinnejším bojom proti nim spočíva v používaní chemických prípravkov, ktoré sa nie vždy dajú použiť. Ak je nutné proti mravcom zasiahnuť, mali by sme použiť prípravky, ktoré sú vyrábané na prírodnej báze a sú tak šetrné k životnému prostrediu.

Mravce v záhrade

Boj proti mravcom v záhrade sa veľmi ľahko môže skončiť zle. Utrpieť škodu môže trávnik, stromy či pôda. Je teda nevyhnutné pristupovať zodpovedne a opatrne.

1. Obarenie mraveniska

Obarenie mraveniska patrí k najoverenejším spôsobom ako sa zbaviť mravcov. Následne ho môžete zasypať soľou. V tomto prípade však pozor na to, aby sa nenachádzalo v prostredí, kde máte posadené rastliny.

2. Mravce neznášajú levanduľu, mätu či majorán

Aj v záhrade možno využiť triky na mravcov z domácnosti akým sú napríklad káva či výrazné vône korenín. Dobrý spôsobom na odlákanie mravcov je výsadba aromatických bylín. Mravce neznášajú majorán, levanduľu alebo mätu. Takisto ich odpudzujú aj výrazné vône niektorých kvetín.

3. Lepové pásky

Ak neradi používate chemické postreky a prostriedky, jedným zo spôsobov ako ochrániť ovocné stromy sú takzvané lepové pásky. Využiť ich môžete na oblepenie kmeňov ovocných stromčekov a tým im zabránite, aby postupovali smerom na hor do koruny stromov a napádali zrejúce ovocie.

4. Borax, ako stávka na istotu

Borax je jemný kryštalický biely prášok, ktorý sa používa pri zváraní. Má však využitie aj v poľnohospodárstve, napríklad ako hnojivo do zeminy k marhuliam. Narábajte s ním však veľmi opatrne. Platí, že vždy, ak zlikvidujete kráľovnú, zlikvidujete aj celé mravenisko. To sa vám podarí podstrčením jedu, ktorý na mravce zaúčinkuje, hoci nie ihneď.

Pomôcku pomocou boraxu zhotovíte zmiešaním veľmi hustého sladkého ovocného sirupu s bielym boraxovým práškom vo výdatnom pomere prášku a umiestnením do oranžových obalov od hračiek z Kinder vajíčok. S dostatočne veľkými dierkami pre troch až štyroch mravcov naraz. To zaistí, že mravce sa dostanú dnu aj von, no nedostane sa dnu včela, ktorú by mohol jed usmrtiť. Mravce sa zhostia sladkej hostiny a odnesú vo svojich telách jed priamo do hniezda. Efekt likvidácie mravcov by mal byť viditeľný v priebehu pár dní.