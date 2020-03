Urbex a urbexer, vášeň pre opustené budovy a komplexy

Pojem urbex (urban exploration) je nový a na Slovensku ešte stále neznámy. Napriek tomu má mnoho priaznivcov, ktorí navštevujú opustené domy, budovy aj výrobné haly, aj tých, čo sledujú tých aktívnych na Youtube. Je mnoho stavieb na mnohých miestach Slovenska, ktoré skrachovali a zrušili výrobu, prestali plniť svoj účel, sú spojené s tragédiami, alebo len nezáujmom o život v nich. Stali sa miestom skladovania odpadu, prespávajú v nich bezdomovci, vyriadili sa na nich spoluobčania pri recyklácii kovov a skúšaní svojho “pouličného umenia”.

Zo stien vytrhali všetky káble a rôzni jednotlivci využili, čo šlo. Najmä mládež si v nich robí cvičisko pre svoje pokusy s grafity. Opustené budovy, nech sú akékoľvek, vzbudzujú záujem rôznych ľudí. Medzi všetkými z nich aj urbexerov.

Kto je urbexer?

Urbexer, nadšenec pre prieskum opustených budov, sa stretáva s plotom, upozorneniami o zákaze vstupu, no vášeň je silnejšia. Prichádza s fotoaparátom, kamerou, skúma miesto, ku ktorému nevedú turistické chodníčky. Zabudnite na opustený Černobyľ, miesto havárie Fukušimi, alebo prehliadku raritného múzea. Urbexer vyráža na miesta, rozsiahle stavby, výrobné haly skôr bez sprievodcov a mimo organizované zájazdy pre pár adrenalínových vyznávačov. Urbexer má rád veci pod kontrolou, skúma priestory sám a sám sa rozhoduje, na ktoré miesta sa pozrie. Ak by nebol Černobyľ strážený, je zaplavený urbexermi z celého sveta. Na Slovensku je ich menej, no existujú.

Nepísané pravidlá, ktoré si navzájom dali, aby vôbec mohli fungovať, sú neničiť, nebrať, nič nenechať, dávať si pozor, neohrozovať seba, iných na mieste, ale ani neskôr. Často krát vo svojich videách ani neodhalia cestu, či konkrétne miesto, kde video nakrútili. Niekedy je to jasné hneď na prvý pohľad.

Radovan Krejčíř, český milionár a jeho opustená vila

V Českej republike, ale aj u nás, je známy milionár Radován Krejčíř, ktorý pred políciou unikol zo svojej výborne zabezpečenej vily. Tá by mala byť strážená, je dodnes vybavená drahým zariadením, nábytkom a predsa sa do nej dá ľahko dostať. Urbexeri, ktorí sa prišli popozerať na jeho bývanie, sa popozerali všade.

Nacistická letecká továreň Albis

Továreň Albis, tiež nazývaná ako nacistická továreň (znie to tak lákavejšie) s podzemnou časťou vybudovanou na výrobu dielov pre lietadlá, sa tiež stala miestom prieskumu urbexerov. Nad zemou sa nachádzajú tri budovy historického Labskozámeckého pivovaru.

Nacistická letecká továreň Rabštejn

Ďalšia podzemná letecká továreň bola vybudovaná v pieskovcových horách pri Českej Kamenici nacistickým Nemeckom. Sem Nacistické Nemecko presunulo výrobu z bombardovaných oblastí v Nemecku. Pre lietadlá Messerschmitt, Focke-Wulf alebo Stuka tu vyrábali diely. Priestory hĺbili väzni z koncentračného tábora Flossenburg a celkovo vytvorili 17 500 m3 priestoru. Po oslobodení tu mala česká armáda svoje sklady a po roku 1968 sa priestory delili medzi sovietsku a českú armádu.

Slovenskí urbexeri

Organizovaní, respektíve tí, ktorí o svojom koníčku dávajú vedieť ďalej, sú iní ako tí, ktorí prichádzajú zo zvedavosti a nekonajú celkom čestne. Nie sú žiadúci pre majiteľov budov, ľudí zodpovedných za oplotenie a bezpečnosť niektorých objektov. Urbexeri sa radi túlajú po skelete Hirošimi, stavby stojace v bratislavskom Ružinove neďaleko hotela Bratislava. Aj nemocnica Rázsochy už prilákala nejedného návštevníka. Tí menej zodpovední majú na svedomí mnoho krádeží. Tí nie sú veľmi férovými urbexermi považovaní za svojich, hoci niektorí sa za nich považujú dlhodobo a predsa na miestach zanechávajú skazu, skúmajú regály a papiere trochu viac, než len náhľadom z hora a pod.

Napríklad starý mlyn neďaleko Smoleníc, ktorý opakovane vykrádali práve nadšenci pre prechádzanie opustenými budovami, odniesli z budovy v posledných rokoch množstvo drobných predmetov. Po prieskumoch a dobrej znalosti o tom, aký cenný nábytok sa v ktorej miestnosti nachádza, vďaka fóram a informáciám medzi sebou, prilákali jedni urbexeri iných. Alebo len ich informácie dali vedieť tým, ktorí sa na urbexerov hrajú podľa potreby. Podané hlásenie, čo všetko sa tam dá nájsť sa tak mohlo postupne meniť. Vďaka informáciám od predošlých, prišli na miesto ďalší prieskumníci s autom a odniesli si cenné kúsky, kreslá a obrazy. S dobrým prieskumom pred nimi, s minimálnym úsilím pre nich. Veď ak jeden vypáči okno, ten druhý ho nevypáčil a dnu sa dostal, pretože okno bolo otvorené. Aj to je použiteľná výhovorka. Na začiatku stačilo prekonať plot, nečítať ceduľky. Práve prieskumníci urbexeri sa ľahko zmenia na vykrádačov, pokiaľ nájdu príležitosť pozmeniť svoj koníček na niečo iné.

Kaštiele, kúrie, aj hotely, či kúpele

Urbexom je na Slovensku “pokrstených” viacero stavieb. Do nedávnej minulosti si radi pozreli urbexeri aj kaštieľ v Bernolákove, ktorý je súčasťou golfového areálu. Pár dosiek na zadebnených oknách stačilo uvoľniť a mohli ste sa “slobodne” pohybovať po útrobách zámku, ktorý zdevastovala, podobne ako v mnohých iných prípadoch, doba socializmu a potrieb budovania liečební, ústavov a nemocníc v priestoroch mimoriadne cenných po stránke kultúry aj histórie. Podobne na tom je akýkoľvek iný zámok či kaštieľ. Obľúbené sú aj hotely. Existuje ich mnoho, ktoré chátrajú, pritom si dokážeme predstaviť ich oživenie. Dodnes majú svoje zariadenie, len čakajú na investora, či akýkoľvek iný osud ako chátranie. Aj hotel Junior v Krpáčove je jedným z tých, ktorý si mnohí dodnes pamätajú a dnes priláka skôr lovcov zážitkov, akými sú urbexeri.

Poznáme aj video z vnútra hotela Kyjev v centre Bratislavy, ktoré je uvedené ako šokujúce, napriek tomu, že nič šokujúce v ňom nie je. Obľúbené sú aj liečebné domy a opustené tatranské penzióny. Z kúpeľných domov za zmienku určite stojí liečebný dom Machnáč so zaujímavou históriou a predsa ponechaný napospas osudu a prírode.

Krásny kaštieľ, ktorý nie je pre verejnosť bežne otvorený. Nádherná vnútorná výzdoba a rozsiahle priestory priam volajú po využití. Väčšia časť objektu je menej zachovalá.

Nadšenec pre urbex, ktorý nemá miesto v aute

Tí lepší urbexeri žijú pre svoj koníček bez toho, aby cítili potrebu z miesta niečo odnášať. Pochvália sa miestom. Síce ho spropagujú aj pred ostatnými, no ich cieľom je prejsť sa miestom, zdokumentovať, priniesť nejaký komentár a zaujať ľudí na Youtube. Aj diváci takýchto videí si radi pozrú nejaké miesto, kde by sa inak nikdy nedostali. Buď sami nemajú čas, ale ani odvahu, ak raz vidia ceduľu so zákazom vstupu, alebo hrdzavé roxory a polorozpadnutý betón na poschodí.

Urbexer je tým, ktorý vyráža na tieto miesta za vás a on riskuje svoj vlastný krk. Ale tiež naháňačku s políciou. Nie každý urbexer stojí o to, aby ste poznali jeho skutočnú identitu. Každý z nich sa však pochváli vo videu, odhalí postup, ako sa do miesta dostal, aké nedostatky odhalil v zabezpečení a kadiaľ viedli jeho kroky. Práve záznam miest a toho, čo sa dá ešte ukradnúť, sa hodí všetkým tým, čo tak idú na istotu. Hoci, záleží, ako staré video je.

Senická továreň na hodváb, Slovenský hodváb

Jeden z férových urbexerov, Ivan Donoval, ktorého videá sú o ozajstnom prieskume, je na Slovensku ojedinelý úkaz. Jeho prístup hovorí o princípoch tohto koníčka. O neodnášaní vecí, zhodnotení poznatkov, príhovore a určitom sprievodnom súhrne zaujímavostí, či faktov o danom mieste. Sledovať jeho videá je ako sledovať malý dokumentárny film. Aj preto je populárny.

Kašov a dom vrahyne Dudášovej

Kašov na východnom Slovensku je drobnou obcou, v ktorej rovnaký autor ako pri predošlom videu, navštívil dom vrahyne Anny Dudášovej. Opustený chátrajúci dom nemá kto opraviť miestni sa mu stránia.

Spojenie s geocachingom nie je náhodné

Zaujímavosťou je, že svojho času počas popularitu geocachingu, sa aj tieto miesta stali miestom pre ukrývanie cachiek. Geocacheri si často takéto miesta vyhliadli pre originálne skrýše a zanechávanie odkazov. To je prípad aj mlynu zo spomínaného Trnavského kraja, ktorý po odkúpení novými majiteľmi musel čeliť množstvom návštevníkov geocachingu, urbexu aj cieleným vykrádačom. Mať totiž skrýšu tejto zábavy na vlastnom pozemku a pozerať sa, ako vám v múre mlynu šmátrajú okoloidúci cyklisti naozaj nie je nič príjemné. Pri nehoráznom počte ľudí, ktorých neodrádzali neskôr ani kamery a rôzne iné zabezpečenie, už nejde o zábavu. Kešky pre gecocaching si nadšenci pre túto zábavu vytvárali na rôznych zaujímavých miestach. Aj takých, ktoré bolo možné identifikovať v strede poľa a boli stále. Čiže ideálne stromy, nehnuteľnosti, stĺpy, či pamätníky.

V prípade veľkých priemyselných komplexov je vchádzanie do priestorov nebezpečné. Urbexer tak musí byť človek s odvahou, musí milovať adrenalín, rád sa bojí, žije v napätí a je pripravený na útek. Alebo má len dobré výhovorky či známosti.

O type návštevy a type urbexera sa dá čo to pochopiť aj podľa toho, čo vidieť na záberoch. Miestom návštevy môžu byť aj rozsiahle Chemické závody Vladimira Dimitrova v Bratislave, ktoré sa mimochodom stali aj miestom nakrúcania filmu Za nepriateľskou líniou (Behind Enemy Line, 2001).

Urbex v opustených baniach

Bane a rôzne podzemné priestory sú obľúbeným cieľom urbexerov. Najmä tie bane, ktoré majú zaujímavý príbeh, dokážu zaujať ľudí, aj tých, ktorí ich idú objaviť na vlastnej koži. Staré bane, ktoré skončili ťažbu pre vyčerpanie ložísk, prípadne pre ekonomické problémy a rentabilitu, nie sú ničím výnimočné. Nájdeme také takmer po celej rozlohe Slovenska v horských oblastiach.

Tie nezabezpečené, ale aj tie zabezpečené lákajú objaviteľov prieskumníkov na vlastný prieskum. Je bežné prekonať prekážky a na videu spomenúť, že baňa je celkom voľne prístupná. Padá podozrenie na autora videa. Má však cenný úlovok, mnoho zážitkov, uznanie divákov, nehovoriac o odberateľoch a lajkoch na videu samotnom.



Exkurzia po takýchto miestach bez sprievodcu je o vlastnom spoznávaní, hoci aj zároveň o mimoriadnom riskovaní závalu, šliapnutí na hrdzavý rebrík, rozpadajúce sa podlažie, či miesto, ktoré drží len silou vôle. Vidieť sa dá občas dobové vybavenie, koľajnice, staré vozíky a zariadenia, aké by mohli mať pre zberateľov hodnotu. Do akej miery sa z urbexerov stanú zlodeji, je ťažké odhadnúť a divák to často ani nemá šancu vidieť. Pre férových nadšencov urbexu však má zmysel zachovať miesto bez dotknutia aj pre iných urbexerov. Ostatne, sám nakrútením videa vytvára dôkazový materiál o stave počas jeho návštevy.

Väčší šťastlivci sú tí, ktorí sa nemusia skrývať, utekať, a získajú na svoju návštevu povolenie a sprievod.

Opustené štôlne v Štiavnických vrchoch

Z historického hľadiska je Banská Štiavnica a jej okolie mimoriadne bohaté na drahé kovy a rôzne minerály. Môže za to z časti aj fakt, že Štiavnické vrchy tvorí rozľahlý stratovulkán, jedna z najväčších sopiek v Európe, dávno vyhasnutá a nečinná. Banská história je s týmto regiónom spätá a tak sa nemožno čudovať, že je takýchto miest v okolí viacero.

Nejaké to ospravedlnenie, či obrana existuje tiež



Definícia môže byť naozaj rôzna. Keď sa však nemôžete postarať o nehnuteľnosť, ktorá je od vás vzdialená a je opakovane lákavá pre zvedavcov, ľahko ste obeťou urbexu. Niekedy sa to dozviete až z Youtube, no sú menšou hrozbou ako tí, ktorí prídu po nich, alebo pred nimi. Prídete o cenný majetok, s ktorým si niekto iný narába oveľa slobodnejšie ako vy.

Urbexer prichádza cez deň aj cez noc. Podľa toho o aký výsledok sa vo videu chce pokúsiť, alebo ako veľmi chce byť spozorovaný. Častým ospravedlnením vchádzania do oplotených areálov, či miestností s ceduľkami zákaz vstupu, býva tvrdenie, že video je ukážkou a upozornením na zabezpečenie, respektíve na nezabezpečenie. Návštevou férového urbexera nehnuteľnosť netrpí. Trpí, len ak si spriechodní cestu a tá bude cestou aj pre ďalších. Prípadne ukáže iným, čo všetko si môže vziať, ak príde bez zbytočného čakania.

Video býva údajne ukážkou toho, čo nerobiť. V reálnom svete je opak pravdou. Je inšpiráciou ostatným kadiaľ sa pohybovať, prípadne je motiváciou pozrieť sa aj iným smerom ako sa pozeral ten s kamerou, ktorý video nakrútil. Tí, ktorí nechcú, aby boli považovaní za navádzačov na páchanie trestnej činnosti, alebo aby boli zodpovední za zranenia a obete, neuvádzajú miesta, po ktorých sa pohybujú. Napríklad neodhalia, ktoré štôlne preskúmali. Práve záhadnosť daného miesta ale nakoniec prinúti niektorých jednotlivcov pátrať, zisťovať a overovať ešte viac, ako by názov poznali priamo.

