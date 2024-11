Nové detské knihy z Dajamy: svet dobrodružstiev a fantázie!

Táto krásna zbierka 13 moderných rozprávok je ideálnou knihou na čítanie pred spaním. Hlavnými hrdinami sú rozmanité postavy – od zebry Zdenky až po počítačovú myš Ritu – ktoré všetky zažívajú dobrodružstvá, no na konci príbehov nachádzajú priateľstvo a poučenie. Kniha je ilustrovaná farebnými obrázkami Arsen Janikyana, ktoré vtiahnu čitateľa priamo do sveta rozprávok.

Táto kniha prináša najlepšie filozofické bájky Hryhorija Skovorodu, prispôsobené pre deti. Sú to príbehy o zvieratkách, ktoré zažívajú ľudské pocity, od strachu po lenivosť, a ponúkajú hlboké ponaučenia o práci, šťastí a čase. Skovorodove bájky sú nielen poučné, ale aj zábavné, doplnené ilustráciami Inokentiya Korshunova, ktoré oživia tento starý, no stále aktuálny svet filozofie pre deti.

