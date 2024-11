Martin na bielom koni: Historické zaujímavosti o svätom Martinovi

Sviatok svätého Martina, známy aj ako Martin na bielom koni , sa každoročne oslavuje 11. novembra a je spojený s mnohými tradíciami a pranostikami, najmä v strednej Európe. Tento deň sa však slávi aj v iných častiach sveta a jeho význam má korene v histórii a živote svätého Martina z Tours. 11. november si pripomíname aj s osobnosťami ako Leonardo DiCaprio, Demi Moore a Ján Koleník, ktoré sa v tento deň narodili a v Poľsku ide o štátny sviatok. Nie však pre spojitosť so Svätým Martinom ale pre obnovenie samostatnosti krajiny (rok 1918). Ak však hovoríme o Svätom Martinovi, jeho spätosť so Slovenskom je výraznejšia, než sa zdá. Je totiž patrónom hneď niekoľkých miest. Senica má sv. Martina priamo na svojom erbe. V ňom je naznačený meč, ktorým priamo na erbe reže svoj plášť. Prečo plášť a k čomu bola podľa legendy druhá časť tohto odrezaného plášťa? O tom ešte bude tento článok hovoriť podrobnejšie.

