Kladivo na čarodejnice: Fakty, vznik, následky a súčasný význam

Jedným z najkontroverznejších aspektov Kladiva na čarodejnice je tvrdenie, že ženy sú prirodzene náchylnejšie na čarodejníctvo kvôli ich slabosti a blízkosti k hriechu, čo malo v tom čase vážny dopad na to, ako sa na ženy pozeralo v súvislosti s mágiou. ženy boli brané ako tie slabšie, labilnejšie, menej dôveryhodnejšie. To vyzdvihlo postavenie mužov. To, ako Kramer uvádza ženy a ako nimi pohŕda, je v knihe evidentné. To, že bude mať pre svoje sfanatizované nenávistné názory na rukách krv veľkého množstva žien, zničených životov, sirôt, vdovcov, hanby, si nepotrebovali uvedomovať. Dokonca je prekvapivé, že kniha dosiaľ nie je uvádzaná ako príklad historických prešľapov, ktoré sa veľmi podobajú na dezinformácie súčasnosti.

Heinrich Kramer, dominikánsky mních a inkvizítor, bol presvedčený, že čarodejníctvo je závažný problém. Najmä medzi ženami, a že ho treba aktívne potláčať. Po niekoľkých neúspechoch v oblasti prenasledovania čarodejníc, najmä po tom, čo sa ho niektoré cirkevné autority pokúšali diskreditovať, sa rozhodol napísať príručku. Tá by kodifikovala, ako majú byť čarodejnice súdené. Kniha bola schválená ako dielo katolíckej cirkvi, hoci neskôr cirkev poprela, že by sa k nej oficiálne hlásila. Informácie o tom, že mohla byť schválená tak mohli byť mylné práve pre zneužitie pápežovho vyjadrenia a zlé chápanie podávaných informácií. Dá sa hovoriť o najzásadnejšej dezinformácií, akú sme v dejinách mali. Trvalo však veľmi dlho, než sa cirkev a náboženský fanatizmus spamätal a uvedomil, že toto nechceli. Riadili sa ňou aj na Slovensku, v tom čase v hornom Uhorsku, ako upozorňuje kniha Miesta zločinu a tragédií ( bux.sk | martinus.sk | PantaRhei ).

