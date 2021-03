Upratovanie bez chémie: výbava a rýchle domáce recepty

Čistá domácnosť je základ zdravia rodiny. Či už chceme alebo nie, upratovanie je nevyhnutnosť a v súčasnej dobe to platí dvojnásobne. Aby sme seba a svojich blízkych, čo najviac ochránili pred baktériami a vírusmi, berieme si na pomoc rôzne detergenty, ktoré zaťažujú životné prostredie, a dokonca môžu ohroziť aj naše zdravie. Nezaškodí pár rád, ako sa týmto čistiacim prostriedkom vyhnúť, a ako ich nahradiť ekologicky šetrnými a často aj oveľa lacnejšími pomocníkmi či vychytávkami.

Handričky

Každá správna gazdinka je na boj s nečistotou vyzbrojená celou sadou handričiek a prachoviek. Nehovoriac o saponátoch a ďalších čističoch. Našťastie to už viac nie je potrebné. Pre veľké ale aj každodenné upratovanie nám postačí len jedna handrička, ktorá si poradí len pomocou obyčajnej vody. „Mikrohandrička Vileda Ultra Fresh má tenké mikrovlákna, ktoré fyzicky perfektne priľnú k umývanému povrchu. Na ňom dokonale zachytia nečistoty a viac než 99 % baktérií, ktoré odstráni bez nutnosti použitia chemikálie. Handrička taktiež obsahuje antibakteriálnu zložku chlorid strieborný, ktorá zabraňuje rastu baktérií v handričke a tým aj vzniku nepríjemného zápachu,“ vysvetľuje funkčnosť Ing. Jiří Krechler, odborník značky Vileda.

Mikrohandričky sú tiež šetrné ku všetkým druhom povrchov a môžete si ich zaobstarať hneď v niekoľkých rozmeroch. Vďaka tomu si určite vyberiete na domáce upratovanie tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať. Môžete s nimi upratovať v kuchyni, kúpeľni či používať ich aj na podlahu alebo kdekoľvek inde u vás doma. Po použití nezabudnite handričku vyprať, aby bola pripravená na ďalšie vaše upratovanie.

Ocot

Asi najuniverzálnejším domácim čističom je ocot. Najväčšou jeho výhodou je cena, jednoduchá dostupnosť a 100% prírodné zloženie, ktoré nezaťažuje životné prostredie. S octom sa dá prať, umývať, leštiť aj čistiť. Taktiež dokáže odstrániť vodný kameň, zápach a mikróby. Ak ocot zmiešate so soľou, vyčistíte tak mosadz. Zmiešaním s jedlou sódou si pripravíte univerzálnu pieskovú pastu na umývanie. Aj keď sa zdá, že je ocot v domácnosti neprekonateľným pomocníkom, aj on má svoje limity. Vyvarujte sa octovým čističom pri kontakte s kamennými plochami, podlahovými krytinami či pri umývaní žehličky.

Citrónová šťava

Citrónovou šťavou, rovnako ako octom, môžete vyčistiť skoro celú domácnosť. Má však taktiež niekoľko čistiacich vychytávok, ktoré sa oplatí poznať. Jendou z nich je napr. umývanie dáždnikov. Pokvapkajte hubku šťavou z citróna, operte znečistenie a následne opláchnite teplou vodou. S citrónom vyperiete aj hodváb, stačí len namočiť vo vlažnej vode s citrónovou šťavou a jemne preprať v rukách. Nielen, že si hodvábna látka zachová svoj prirodzený lesk, ale ako bonus bude aj príjemne voňať. S pomocou citrónovej šťavy môžete vrátiť zašlú slávu aj bielym odevom. Pridajte pol hrnčeka citrónovej šťavy do práčky pred posledným pláchaním alebo jednoducho prádlo na niekoľko hodín namočte len do citrónovej vody a vaše oblečenie bude žiariť ako nové.

Para

Skutočným špecialistom na všestranné upratovanie domácnosti je para. Dokáže odstrániť zažratú špinu a jemne vyleštiť aj okenné tabule. Vie si poradiť s mastnotou v kuchyni, fľakmi na kobercoch či čalúnení. Ak chcete dopriať svojej domácnosti len to najlepšie zaobstarajte si parný mop. Je kompaktný, ľahký a pritom silný spojenec pri upratovaní. „Vileda Steam mop upratuje bez potreby použitia chemikálií, a to aj vďaka tomu, že obsahuje umývacie návleky z mikrovlákna. Najväčšou výhodou parného mopu je, že vás horúca para zbaví až 99,9 % baktérií, ktoré na rozdiel od bežných mopov z mikrovlákna nielen odstráni, ale aj zabije. Zvládne to pritom bez pridania akýchkoľvek čistiacich prostriedkov,“ dopĺňa Ing. Jiří Krechler, odborník značky Vileda. Vďaka špeciálnemu nástavcu môžete rovnakým spôsobom vyčistiť koberce a dopriať tak sebe aj svojim blízkym dokonalú čistotu domova.

Jedlá sóda

Vďaka jedlej sóde doma vyčarujete skvelé múčniky, ale aj univerzálnu čistiacu pastu. Stačí ju len zmiešať v pomere 1:1 s vodou a vznikne ekologický čistiaci prostriedok. Je vhodná na umývanie kúpeľne, špár, dlažby ale aj toalety. Stačí ju len nasypať na keramiku, nechať chvíľu pôsobiť, umyť s handričkou a vaša toaleta bude vyzerať znova ako nová. Sódou umyjete aj pripálený riad a znečistené hrnce. Vyvarujte sa však kontaktu s kamennými materiálmi a drahými kovmi.

Usadenina z mletej kávy

Usadenina z mletej kávy vám odstráni nepríjemný zápach v chladničke. Stačí ju len umiestniť do chladničky v otvorenej nádobe. Pomôže vám aj pri čistení pripálených hrncov. Navlhčite handričku alebo hubku s usadeninou z kávy a môžete začať s čistením. Vďaka tomu, že usadenina je jemná, nemusíte sa báť poškrabania. Podobne si môžete umyť ruky aj od väčších nečistôt. Nielen že usadenina zvládne odstrániť zaschnutú špinu, ale zbavíte sa s ňou aj nepríjemného zápachu.

Upratovanie a čistenie – Bonus naviac:

Domáce leštidlo

Aj keď v dnešnej dobe v domácnostiach prevláda nábytok z drevotriesky alebo laminátu, skoro každý má minimálne jeden cenný kúsok z masívu, o ktorý by sme sa mali riadne starať. Ak zmiešate hrnček olivového oleja a pol hrnčeka citrónovej šťavy, vlastnoručne si vytvoríte domáce leštidlo. Citrónová šťava odstráni z nábytku nečistoty a olej zanechá prekrásny lesk.

Univerzálny čistič

1 hrnček vody

½ hrnčeka octu

2 lyžice jedlej sódy

20 kvapiek prírodného esenciálneho oleja (odporúčame s citrusovou vôňou)

Všetky suroviny spoločne zmiešame v nádobe s rozprašovačom a necháme chvíľku odstáť. Pred každým použitím vždy dôkladne pretrepeme a môžeme začať s upratovaním.

Colové nápoje

Cola a jej zloženie je síce tajné, ale čistiace účinky nie. Colovými nápojmi môžete odstrániť hrdzu, vodný kameň, mastné škvrny či dokonca aj škvrny od krvi. Neodporúčame však používať na mäkké plasty alebo na citlivé materiály. Ešte intenzívnejšie čističe sú colové nápoje light.