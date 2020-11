Ako bezpečne začať s Kryptomenami? Nasledujte tieto 4 tipy!

Technológia zmenila spôsob, akým ľudia pracujú, komunikujú, nakupujú a dokonca aj platia za tovar. Spoločnosti a spotrebitelia už neuprednostňujú hotovosť a toto správanie pomáha bezkontaktným platbám, ako je Apple Pay. Vďaka pokročilosti smartfónov môžu spotrebitelia platiť za položky pri termináloch. Teraz nám však rozkvitá nový platobný systém za pomoci kryptomien.

O Bitcoine už asi každý počul, v súčasnosti je kurz Bitcoinu skoro 10 000€ za jeden Bitcoin. Bola to prvá kryptomena, ktorá sa stala mainstreamovou, ale ďalšie si teraz čoraz viac získavajú obľubu. Existuje viac ako 7 000 rôznych druhov kryptomien a ďalšie vznikajú každým dňom.

Výskum naznačuje, že väčšina ľudí už o kryptomene počula, ale nechápe úplne, čo to je. Čo to teda je, je to bezpečné a ako do toho investovať? Odpovede na tieto otázky nájdete v tomto článku. Prijmite ich ako úvod k investovaniu do kryptomeny 101.

Čo je to kryptomena?

Kryptomena je digitálny platobný systém, ktorý sa pri overovaní transakcií nespolieha na banky. Je to systém typu peer-to-peer (sieť medzi užívateľmi), ktorý umožňuje komukoľvek kdekoľvek posielať a prijímať platby. Namiesto fyzických peňazí, ktoré sa prenášajú a vymieňajú v skutočnom svete, existujú platby kryptomenami čisto ako digitálne vstupy do online databázy, ktoré popisujú konkrétne transakcie. Keď prevádzate prostriedky kryptomeny, transakcie sa zaznamenávajú do verejnej knihy. Svoju kryptomenu ukladáte digitálnej peňaženky.

Kryptomena dostala svoje meno, pretože na overenie transakcií používa šifrovanie. To znamená, že pokročilé kódovanie sa podieľa na ukladaní a prenose údajov o kryptomene medzi peňaženkami a do verejných hlavných “kníh”. Cieľom šifrovania je poskytnúť bezpečnosť a ochranu.

Ako bezpečná je kryptomena?

Kryptomeny sa zvyčajne tvoria pomocou technológie blockchain. Blockchain popisuje spôsob zaznamenávania transakcií do „blokov“ a s časovou známkou. Je to pomerne zložitý technický proces, ale výsledkom je digitálna kniha transakcií kryptomeny, s ktorou hackeri len ťažko vedia manipulovať. Ak ste počuli už o Bitcoin hacku, do veľkej miery to boli iba pokusy o phishing, zaslanie Vašej kryptomeny na cudziu peňaženku s cieľom zárobku. Nikdy sa nedajte na takúto formu útoku nalakáť, aj keby to písal sám Elon Musk alebo Apple!

Niektoré transakcie navyše vyžadujú dvojfaktorový proces autentifikácie. Napríklad vás môže požiadať, aby ste zadali používateľské meno a heslo na spustenie transakcie. Potom budete môcť byť požiadaný autentifikačný kód, ktorý sa pošle ako text na váš osobný mobilný telefón. Zaleží kde máte kryptomenu uloženú.

Aj keď je bezpečnosť dostatočná, neznamená to, že kryptomeny sa nedajú hacknúť. V skutočnosti niekoľko drahých hackov stálo niektoré startup firmy už nemalé peniaze. Hackeri zasiahli Coincheck v hodnote 534 miliónov dolárov a BitGrail za 195 miliónov dolárov v roku 2018. To z nich podľa Investopedie urobilo dva z najväčších prípadov hackingu kryptomeny roku 2018. Avšak Blochain alebo kryptomena samotná hacknuté neboli. Iba prístup do zmenární.

4 tipy, ako bezpečne investovať do kryptomeny

Investície sú vždy rizikové, ako niektorí odborníci tvrdia. Kryptomena je podľa Consumer Reports jednou z rizikovejších investičných možností. Digitálne meny sú však tiež jednou z najhorúcejších komodít. Ak plánujete investovať do kryptomien, tieto tipy vám môžu pomôcť spraviť múdre rozhodnutia.

Preskúmajte burzy

Predtým, ako investujete jeden dolár, oboznámte sa s burzami kryptomien. Tieto platformy poskytujú prostriedky na nákup a predaj digitálnych mien, podľa Bitcoin.com je na výber 500 búrz. Skôr ako budete pokračovať, urobte si prieskum, dbajte na čo najnižšie poplatky, prečítajte si recenzie a porozprávajte sa so skúsenejšími investormi.

Naučte sa ako svoju digitálnu menu uskladniť

Ak kupujete kryptomenu, musíte ju uložiť. Môžete ich uložiť na burze alebo v digitálnej „peňaženke“. Aj keď existuje veľa rôznych druhov peňaženiek, každá z nich má svoje výhody, technické požiadavky a zabezpečenie. Rovnako ako v prípade búrz by ste mali pred investovaním preskúmať svoje možnosti úložiska, pretože niektoré burzy neumožňujú výber kryptomien čo znamená, že pravdepodobne vlastníne iba pozíciu na cene kryptomene.

Diverzifikujte svoje investície

Diverzifikácia je kľúčom ku každej dobrej investičnej stratégii a platí to, aj keď investujete do kryptomeny. Nedávajte napríklad všetky svoje peniaze do Bitcoinu, len preto, že je to meno, ktoré poznáte. Existujú tisíce možností a najlepšie je investíciu rozložiť do niekoľkých mien.

Pripravte sa na volatilitu

Trh s kryptomenami je volatilný, takže buďte pripravení na vzostupy aj pády. Uvidíte dramatické výkyvy cien. Ak to vaše investičné portfólio alebo duševná pohoda nezvládajú, kryptomena pre vás nemusí byť múdra voľba.

Kryptomena je momentálne v móde, ale pamätajte, že je ešte len v začiatkoch. Investovanie do niečoho nového prináša nové výzvy, takže buďte pripravení. Ak sa plánujete zúčastniť, urobte si prieskum a začnite konzervatívne s nižším kapitálom.