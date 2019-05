5 tipov na jednoduché a efektívne domáce fotky a videá - ZN.SK

Doma sa stále niečo deje a v chcete na kameru zachytiť tie najlepšie momenty. Väčšina z nás k tomu použije mobilný telefón, ktorý má neustále pri sebe. Ako aj s kamerou na mobile spravíte neuveriteľné zábery?

Natáčanie videa na mobil dnes už nie je nič zložité. Žijeme vo svete, kde mobil má takmer tak dokonalú kameru ako niektoré fotoaparáty. Často sa mobil využíva aj v profesionálnej sfére. S tým, ako aj so svojho mobilného telefónu spravíte tú najlepšiu kameru, vám pomôže niekoľko malých trikov.

1. Viac snímok za sekundu

Na profesionálnom fotoaparáte alebo kamere často pri stlačení spúšte počuje niekoľko cvaknutí. Foťák tak spraví niekoľko snímok za sekundu a nie len jednu. Dnes to už ale dokáže aj mobil. Prečo je to dobré? Čím viac snímok za sekundu, tým bude záznam plynulejší. Možnosť nastavenia by mala byť už v natívnej aplikácii kamery, ale ak ho tam nenájdete, vyhľadajte si aplikáciu v obchode.

TIP: Vďaka tejto funkcii môžete vytvoriť aj spomalený záber a video tak dostane nový rozmer.

2. Svetlo je váš priateľ

Svetlo je základ, ktorý potrebujete pre krásne fotky a videá. Najlepšie je denné svetlo, tzv. zlatá hodinka je ideálna na fotky aj videá. Prípadne si kamera vie dodať časť potrebného svetla sama, ale nebude to vyzerať pekne. Ak už teda budete natáčať v nie úplne dobrom svetle, skúste si pomôcť napríklad baterkou alebo žiarovkou s efektom denného svetla.

3. Pracujte s manuálnym režimom

Ak cielite na kvalitné video a fotky, naučte sa pracovať s manuálnym režimom. Každá kamera vám ho poskytne, je síce o niečo náročnejší, ale vyplatí sa. Nie je ťažké sa s manuálom naučiť zaobchádzať, stačí si k tomu čo to načítať alebo si pozrieť video návody.

Mobil vám v natívnej aplikácii veľa práce s manuálom nedovolí, no ak si nainštalujete niektorú z aplikácií (Filmic Pro alebo ProCam 6), nájdete v nich všetky možné nastavenia manuálneho snímania.

Prečo používať manuál?

Automatické nastavenie nie je vždy ideálne, môže sa mýliť. A určite vám nevidí do hlavy a nevie určiť, akým spôsobom chcete danú scénu snímať. Voľba vhodnej hodnoty ISO, expozícia alebo rýchlosť uzávierky či vyváženie bielej je v manuálnom nastavení manuálna.

4. Udržujte horizont

Fotka, ale aj video, by mali byť v rovine, preto udržujte napríklad budovy v jednej línii alebo vodnú hladinu s hranou displeja. Samozrejme, môžete skúšať rôzne zábery, no myslite na to, že na záznam sa pravdepodobne budete potom pozerať na televízore alebo monitore počítača. Roztrasené, nerovné video sa nebude pozerať veľmi dobre a môže z toho bolieť hlava.

5. Nechajte pohyb na objekte

Snažte sa nechať pohybovať objekt, ktorý má kamera v zábere, a vy zostaňte v kľude. Ak sa budete príliš pohybovať za objektom, výsledok bude roztrasený a nebude na ňom nič moc vidieť. Ideálne je tiež snažiť sa objekt držať aspoň trochu v strede obrazu a prípadne ho nasledovať.

Rady na záver

Tipov a trikov, ako aj domáce video z dovolenky môže vyzerať skvele, je veľa. Na záver dodáme, že by ste sa mali snažiť video netočiť na výšku, robiť dlhšie zábery a snažiť sa vyhnúť efektom, ktoré kamera ponúka. Tie môžete dodať potom.

Veríme, že odteraz budú aj vaše domáce fotky a videá vyzerať výborne a rodina a priatelia budú závidieť. Nezabúdajte na dostatok svetla, udržiavať záznam v rovine a veľmi sa nepohybovať.

Na dovolenke alebo na výlete sa určite nenechajte kamerou ovládať a užívajte si naživo. Je škoda vnímať polovicu času cez displej kamery. Ak to teda nie je vaším cieľom, snažte sa kameru vyťahovať len v naozaj nutných prípadoch. A verte, že aj s mobilom dnes spravíte super fotky.