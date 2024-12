Seriál Whiskey on the Rock a príbeh ponorky U-137 na Disney+

V januári 2025 sa na Disney+ môžeme tešiť na naozaj podarené dielo. Seriálová novinka zo švédskej produkcie si berie „na paškál“ slávny príbeh stroskotanej ruskej ponorky pri švédskych brehoch, ktorý mohol zo Studenej vojny spraviť vojnu mimoriadne horúcu. Čitatelia zábavných románov poznajú meno autora, ktorý má humornú stránku nového seriálu na svedomí. Jonas Jonasson je u nás známy mimoriadne populárnou sériou kníh, z ktorej najznámejšia je Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol. Sfilmovaná v úspešnej komédií. Nuž a práve Whiskey on the Rock, ako znie originálny názov a Whisky s ľadom, ako znie preložený názov, nám prinesie opäť švédsky humor, zábavné situácie a najmä parádne ironický pohľad na to celé, ako to mohlo byť.



Seriálová januárová novinka, na ktorú sa tešíme

Je október 1981, vrchol studenej vojny. Politické napätie je na maxime a hrozba jadrovej vojny nikdy nie je ďaleko. Na sovietskej ponorke U-137 vládne chladná noc, ale posádka sa zahrieva bujarou oslavou novopečeného otca vo svojich radoch. Jeden pohár vedie k ďalšiemu, až ponorka nakoniec uviazne na plytčine v neutrálnom Švédsku, na súostroví Karlskrona, len na skok od prísne tajnej námornej základne krajiny. Seriál Whiskey s ľadom je hravým spracovaním neuveriteľného skutočného príbehu, ktorý skúma katastrofálne následky tohto opileckého omylu. Svet nikdy nebol bližšie k jadrovému konfliktu a všetka zodpovednosť teraz spočíva na pleciach jedného muža, švédskeho premiéra Thorbjörna Fälldina, ktorý má za úlohu skrotiť ambície rôznych vojnových štváčov. Od 22. januára na Disney+? Máme sa na čo tešiť.

Čo vieme z histórie a pôvodne prijímaných faktov?

V októbri 1981, počas vrcholiacej studenej vojny, došlo k incidentu, ktorý zvýšil napätie medzi Východom a Západom. Sovietska ponorka U-137, známa aj ako „Whiskey on the Rocks“, uviazla na plytčine v švédskych teritoriálnych vodách. Šlo o miesto neďaleko námornej základne Karlskrona. Dňa 27. októbra 1981 sa ponorka triedy Whiskey ocitla na skalách v zakázanej vojenskej oblasti Švédska. Sovietska strana tvrdila, že išlo o navigačnú chybu spôsobenú poruchou prístrojov. O opileckom večierku sa pochopiteľne žiadne oficiálne kruhy nemohli zmieniť, ak by aj v danom čase boli pravdivé. Švédske úrady však mali vtedy podozrenie, že ponorka vykonávala špionážne aktivity, keďže sa nachádzala v blízkosti jednej z najdôležitejších námorných základní krajiny.

Incident vyvolal medzinárodnú pozornosť a spôsobil diplomatické napätie medzi Švédskom a Sovietskym zväzom. Švédsky premiér Thorbjörn Fälldin čelil náročnej úlohe riešiť situáciu bez eskalácie konfliktu. Po niekoľkých dňoch rokovaní a vyšetrovania bolo povolené, aby sovietske plavidlá odtiahli U-137 späť do domovských vôd. Napriek tomu zostali otázky o skutočnom účele prítomnosti ponorky v švédskych vodách nezodpovedané. Tento incident inšpiroval viaceré literárne diela. Jedným z nich je kniha „Submarine U-137“ od Edwarda Topola, ktorá ponúka fikčný pohľad na udalosti spojené s uviaznutím ponorky a skúma možné dôvody jej prítomnosti v švédskych vodách.

Príbeh U-137 zostáva jedným z najznámejších incidentov studenej vojny, ktorý poukazuje na krehkosť medzinárodných vzťahov a riziká spojené s vojenskými operáciami v neutrálnych vodách.



