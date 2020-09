Taliansky pár plochozemcov sa vydal hľadať okraj sveta, skončil v karanténe

Pred niekoľkými mesiacmi sa v hlavách páru z Benátok odohral čudesný nápad. Ako podporovatelia myšlienky, že Zem je plochá, vydali sa hľadať okraj sveta. Osobne sa chceli presvedčiť, že svetové mocnosti zavádzajú a Zem nie je guľatá. V presvedčení, že okraj sveta sa nachádza pri ostrove Lampedusa južne od Sicílie (ešte pod úrovňou Malty) sa vydali na čerstvo zakúpenej lodi hľadať onen okraj sveta. Celkom očakávateľne sa stratili a nakoniec sa ocitli pri ostrove Ustica.

Hlúposť a takmer žiaden plán

Za neuveriteľný je možné považovať plán páru, ktorý bez skúseností na mori a vôbec s používaním navigácie, kúpil čln a vydal sa hľadať svoj cieľ. Stratili však orientáciu a pri plávaní do Ustice, severne od Sicílie, upútali pozornosť úradov, ktoré dvoch moreplavcov plochozemcov umiestnili do karantény. Prekvapením údajne bolo, že na orientáciu používali kompas. Ten však zástancovia teórie o ploche Zemi neuznávajú. Zemský magnetizmus je totiž reálny práve pre guľatosť Zeme, jej otáčania a osi. Použitím kompasu tak popreli to, čomu tak silno verili.

S informáciami prišiel taliansky denník La Stampa vďaka lekárovi, ktorý sa s novinármi podelil s neobyčajným príbehom. Bol totiž lekárom privolaným k spomínaným cestovateľom v rámci ich karantény a testovania na možnosť prenášania koronavírusu. Na šťastie, žiadne ochorenie neprenášali, iba to nazývané “ľudská hlúposť”.

Plochozemci existujú aj v roku 2020

Teória o ploche Zemi je aj dnes v roku 2020 stále populárna. Žijú medzi nami ľudia, ktorí veria HOAXom, vehementne sa snažia neveriť zaužívaným pravidlám a aj cesty do vesmíru, pri ktorých astronauti pozorovali Zem neprijímajú ako fakt. Obiehajúce družice a satelitné spojenie, či prítomnosť vesmírnej stanice a nejakej obežnej dráhy neprijímajú… respektíve prijímajú ako výmysel vlády USA. V minulosti sa verilo, že Zem je plochá a pri dosiahnutí jej okraja hrozí pád do prázdna.

Ako prvý oboplával zem moreplavec Fernão de Magalhães, hoci sám sa výpravy a jej konca nedožil. Len posádka dokončila celú cestu a tým dokázala, že Zem je guľatá. Vtedajšia veda, ale najmä cirkev vtedy začala meniť svoje teórie. Trvalo ešte dlhom než ďalšie nepravdy vyvrátili ďalší vedci. Mnohí za popieranie prikázanej pravdy zaplatili dôveryhodnosťou, postavením, aj životom. Dnes sa nás snažia o “pravde” niekedy presvedčiť výmysly, ľudia veriaci na plochú Zem, ale niekedy aj neistota a nevzdelanosť jednotlivcov okolo nás.

