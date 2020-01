Nebezpečný koronavírus sa šíri ako chrípka, aj kýchaním. Čo ľudí ochráni?

Nebezpečný koronavírus je podobný na SARS z roku 2002 a MERS z roku 2012. Oficiálne nesie označenie nCoV-2019. Epicentrom nákazy bolo pôvodne čínske mesto Wuhan. Postupne sa rozšíril už do viacerých kútov sveta. Dorazil aj do Európy, ako prvé zastihol Francúzsko. Vírus, ktorý sa mal z netopiera rozšíriť na hada a z neho na človeka, sa šíri celosvetovo, zatiaľ bez potvrdeného zásahu Slovenska. Akoby šlo o dej z apokalyptického filmu, s uzáverou mesta a výstavbou zariadení pre okamžitú pomoc a karanténu postihnutých. No v tomto prípade ide o skutočnú situáciu, ktorá sa v krízových plánoch niektorých krajín sveta dostáva do plánovania, no mnohí dúfajú, že ho nebude nutné použiť.

Šírenie vírusu: kýchanie, prskanie, telesný kontakt

Šírenie vírusu je rovnaké, ako pri klasickej chrípke. Nakaziť sa môže človek pri výmene telesných tekutín, pri kýchaní, alebo pri dotyku postihnutých miest, ako sú kľučky na verejných miestach, priestory v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy a rôzne verejné priestranstvá, kryté haly, čakárne. V prvom rade je nevyhnutná ohľaduplnosť nakazených, čo je veľmi ťažké požadovať a rovnako tak očakávať.

Na Slovensku môžeme mať nakazených mnoho a veľmi rýchlo

Bežné správanie na Slovensku totiž neprijíma fakt, že práve dotyčný môže byť prenášateľom nákazy. Aj preto máme oprskané krky zozadu pánom, alebo pani sediacou za vami v autobusoch, či električkách. „No a?“ alebo prekvapený pohľad nasleduje najčastejšie, ak sa vám prefúkaný účes a prskance sopľov na krku nepozdávajú. Neexistuje profil človeka, čím by sme mohli rozdeliť ohľaduplnosť do skupiny podľa vzdelania, či pohlavia. Ide o vlastnú nepozornosť, alebo nevnímanie seba ako hrozbu. Rovnako tak v rámci ohľaduplnosti a etikety správania sa medzi ostatnými.

Osobne máme možnosť stráviť v MHD a v autobusoch denne takmer 2 hodiny z dňa. Počas tohto obdobia je možné oveľa viac si všímať bezohľadnosť na staniciach. Zasoplené prsty, ktoré stláčajú tlačidlá otvárania dverí, či STOP. Kýchajúcich ľudí do priestoru, aj tých, ktorí v tlačenici v MHD dokážu vykašľať celý obsah pľúc priamo na vás, pozerajú vám do očí a nevidia nič zvláštne na tom, že si potrebovali uľaviť. Konkrétne linky v Bratislave, prevážajúce bezdomovcov do ich útulkov (67 a 87) sú dôverne známe ako miesta, kde sa kýcha o stošesť bez vreckoviek, bez rukávov. Ideálne s teátrom a s celou hlučnosťou, s plechovkou otvoreného piva v ľavici.

Rúška na tvári

Dňa 24. januára 2019 sme si všimli na zastávke Trnavské mýto ohľaduplného človeka, ktorý buď z dôvodu vlastného infekčného ochorenia, alebo z dôvodu vlastnej bezpečnosti, mal na tvári rúšku. Odhadom pani 30 – 40 rokov. Reakcie okoloidúcich boli rôzne. Zväčša sa jej stránili, partia mladých si ju fotila do mobilu. Po mobile siahol aj nenápadný hipster v momente, keď nastupovala na jednu z liniek električiek. Sami poznáme rúšky z mnohých svetových metropoloch, najmä z Ázie pre ulice plné smogu. VNa svetových letiskách je možné vidieť mnoho ľudí s rúškami na nose, prevažne ide o ľudí z Kórei, Japonska a Číny. Slovensko na ich prítomnosť nie je pripravené.

Chrániť ľudí pred najväčším rizikom pomôže najmä:

Oddialiť najhoršie, alebo zamedziť šírenie vírusu, pomôže v prvom rade ohľaduplnosť voči svojmu okoliu a sledovanie samého seba. Telesné príznaky chrípky – horúčka, kašeľ a bolesti hrdla nepodceňovať a nechať sa vyšetriť. Žiaľ, mentalita Slovákov je dlhodobo postavená aj na myšlienke „Ak už som chorý, koniec sveta. Ostatní sú mi ukradnutí.“ a rúška na tvári neladí ani s účesom, ani kabelkou a vôbec presvedčením nepútať pozornosť. Chrániť sa môžeme necestovaním do postihnutých regiónov, zvýšenou osobnou hygienou a dúfaním, že na podobné pravidlá myslí aj ten druhý.

Umývanie rúk po navštívení verejných priestorov, použití toaliet, kľučiek, tlačidiel, držaní nákupných vozíkov má zmysel neustále. Konzumácia jedál, tyčiniek na takýchto miestach, alebo verejné stravovanie bez potrebnej hygieny tiež prináša určité riziká nákazy. Vírusy a baktérie sa v potravinách darí zabíjať varením, no balené potraviny z obchodu, alebo tovar zakúpený v Číne riziko nepredstavuje. Vírus totiž potrebuje vhodné prostredie pre svoje udržanie pri živote.

Dôležitý fakt je, že na klasický vírus chrípky ročne zomiera oveľa viac ľudí. Na rozdiel od nCoV-2019 však na klasickú chrípku existuje protiliek a je možné sa voči nemu ľahšie brániť. nCoV-2019 je oveľa nebezpečnejší práve preto, že jej priebeh je silný a neexistuje proti nemu vakcína.

Názor týkajúci sa spoločnosti vychádza z reálnych pozorovaní aj opakovaných skúseností týkajúcich sa príčin náhlych ochorení.