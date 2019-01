Tajomstvá kníh: Ak mi uveríš, Aprílové slnko a Zvláštny príbeh (K.Gillerová)

Slovenská spisovateľka Katarína Gillerová sa nám už predstavila v rámci viacerých svojich románov doteraz, no stále to nie je všetko. Z jej tvorby si v rámci nášho seriálu Tajomstvá kníh predstavíme ešte niekoľko jej románov a stále nebudeme celkom na konci. Dnes to budú romány: Ak mi uveríš, Zvláštny príbeh a Aprílové slnko.

Čo ku týmto trom knihám prezradila samotná autorka?

Ak mi uveríš

jedna omylná esemeska a už darmo vysvetľuješ – problém dnešných dní. A príbeh kamarátky, porozprávaný večer cestou autom cez mesto o tom, ako sa zaľúbila do bývalého muža svojej najlepšej kamarátky a musela si vybrať medzi nimi dvoma.

Zvláštny príbeh

má naozaj zvláštny príbeh: O kytici žltých ruží na stole ako spomienka na bývalú lásku jej porozprávala na návšteve v Londýne dcéra kamarátky, ktorá tam žije a pracuje a jej sa tento príbeh v Starbuckscoffee naozaj stal.

Aprílové slnko

vo svojom živote autorka pozná niekoľko ľudí, ktorí pochádzajú z mnohopočetných rodín a práve tí najstarší súrodenci preberajú potom časť starostlivosti o tých mladších. Je to spravodlivé? Je to správne, ak nemajú kvôli tomu žiadne detstvo, iba samé povinnosti? Zamýšľaním sa nad rozdielom detstva v rodine jedináčika oproti mnohopočetnej rodine vznikol tento román o dvoch kamarátkach z rozdielnych majetkových pomerov.

Knihy v predaji: nakupujte knihy Kataríny Gillerovej na martinus.sk, alebo na bux.sk

Sledujte náš seriál Tajomstvá kníh a dozviete sa ďalšie zaujímavosti o úspešných knižných dielach, ktoré ste možno ani len netušili.