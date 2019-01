Recenzia: Z Prešporku do Soľnohradu, pohľad do dejín strednej Európy

Vydavateľstvo Slovart stihlo pred Vianocami potešiť čitateľov novým Dominikom Dánom, avšak svoje vydanie stihlo ešte niekoľko zaujímavých kníh. Knižná novinka Z Prešporku do Soľnohradu je jedným z novších kúskov, ktoré vás upútajú už na prvé poťažkanie. Pre ľudí, ktorí považujú Bratislavu, Dunaj, Rakúsko a okolitú krajinu za svoj domov, bude nepochybne niečím, čo osloví po obsahovej stránke ešte viac.

Autorská dvojica Robert Hofrichter a Peter Janoviček je zaujímavá tým, že hoci ide o strýka a synovca, obaja vyrastali práve na opačných „stranách“ tejto knihy. Kým ten starší prežil socializmus za hranicami Slovenska v Rakúsku, ten mladší v Bratislave žije dodnes. Knižka, ktorá je pohľadom do histórie Bratislavy, blízkeho Rakúska až Salzburgu, už v minulosti vyšla v nemeckej verzii. Až dnes sa stretávame aj so slovenskou. Hoci nemáme v rukách nemecký výtlačok, slovenský považujeme za unikátny tým, že miesi v sebe obsah tak, aby bol zaujímavý najmä pre slovenského čitateľa. Tým sa líši od nemeckého predchodcu, nehovoriac o niektorých aktualizáciách.

O histórií aj súčasnosti od Bratislavy po Salzburg

Nie je veľa kníh, ktoré by hovorili o Rakúsku. Presnejšie, je viacero kníh o Rakúsku, ale nie každá nám ho chce predstaviť tak, aby čítanie o ňom aj bavilo. Táto kniha pritom ide na to rafinovane. Pri jej čítaní totiž nemáte pocit, že sa vám snaží niekto Rakúsko vychváliť a dotiahnuť vás na konkrétne turistické atrakcie. Knižka obsahuje obrazový materiál, mapy, dobové fotografie, rytiny, aj staré mapy kombinované s aktuálnymi fotografiami sôch, miest, budov, ulíc, či zaujímavostí.

Zaujímavé sú obe mestá, Bratislava aj Salzburg, svojou podobnosťou a kultúrnohistorickým významom. Čitateľ nemusí byť fanúšikom Salzburgu, aby mohol siahnuť po knihe, ktorá ho spomína v poslovenčenej podobe v názve. Po prečítaní knihy však pokojne fanúšikom a nadšencom pre Salzburg, ako aj celé Rakúsko, pokojne môžete stať. V knihe sa odkrýva aj mnohé z toho, čo máme doma a v hlavnom meste samotnom bez toho, aby sme si to sami uvedomovali. Nakoniec to však nie sú len tieto dve mestá, ale široká oblasť strednej Európy, ktorý sa vzájomne ovplyvňoval a svojim spôsobom ovplyvňuje aj dnes, hoci sa navzájom dnes ako krajiny veľmi nepoznáme. Aj na to poukazujú autori tejto knihy.

Stredná Európa, nie iba Slovensko a Rakúsko

Z Prešporku do Soľnohradu už v samotnom úvode upozorňuje na fakt, že Bratislava bolo mimoriadne multikultúrne mesto v ktorom Slováci tvorili menšinu. Aj z toho dôvodu pri historickom pohľade na jej vývoj, zástavbu, historické názvy, legendy, osudy ľudí, či politiku je zaujímavejšia, než si vieme predstaviť pri znalostiach väčšiny súčasných ľudí v Bratislave dnes. Zaujímavé je čítať o rozdielnom svete, ktorý bol pred a za hranicami. Kľúčové bolo len to, z ktorej strany sa na to čitateľ pozerá. Udalosti doma, odsun Nemcov s „bratskou pomocou“ sovietskych bratov, rozpad monarchie, Hitlerov príchod… a kniha pritom nezostáva len v dvoch krajinách. Zasahuje aj do Českej republiky, aj keď len v určitej časti, do Budapešti, niekde aj na Oravu a iné končiny Slovenska.

Vždy v súvislosti s historickými respektíve politickými udalosťami. Svojim spôsobom na knihe spolupracoval aj tretí autor, hoci ako zdroj tu v jednej časti vystupujú denníky ich starej mamy.

Postrehy

Jednotlivé stránky na plne farebnom kvalitnom papieri svedčia o hodnotnejšie knižke. Menší formát tento dojem možno kazí, no hrúbka a kvalita jej prinavráti vážnosť.

Knižka sa nebojí upozorniť na aktuálnu Rakúsku politiku, a poupravuje niektoré fakty z pôvodného vydania. Poukazuje na nacionalizmus a to v rôznych jeho podobách.

Prináša názory ľudí, mená osobnosti a tých, ktorých sa daná lokalita samozrejme týka, majú spojitosť s Bratislavou, hoci nie vždy sa v nej narodili.

Obsahuje viacero máp a dobových fotografií

Rozširuje obzory

Kniha dokáže potešiť Bratislavčana, cestovateľa, vodáka so vzťahom k Dunaju, milovníka histórie, ale pokojne len Bratislavčana, ktorý o históriu záujem zatiaľ nemá, no nebráni sa jej. Nejde o knihu dejín Slovenska, ale o knihu interpretujúcu dejiny Prešporku, Bratislavy, Rakúska, Salzburgu aj Čiech. Dozvedáme sa o pôvode niektorých slov a javov, vieme prečo existuje slovo grázel, aj to, aký je pôvod niektorých symbolov. Celé čítanie je tak oddychové, nestrácate niť, ak začínate v strede a predsa je kniha čitateľná aj opakovane. Základnou myšlienkou je upozorniť na nacionalizmus, ktorý práve v tejto oblasti nepriniesol želaný účinok a tak jeho význam skôr popierajú. K tomu prinášajú aj viacero historických argumentov, na ktorých môže byť z určitého uhlu postavená celá kniha.

Vlastnosti knižky:

Vydavateľstvo Slovart

Rok vydania: 2018

Počet strán: 272

Tlač: tvrdá väzba s prebalom, plne farebná

ISBN: 9788055635675