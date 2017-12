Smart domácnosť: Elektrické zásuvky môžete ovládať aj mobilom

Smart domácnosť je teraz IN. Čokoľvek chytré a zvyšujúce komfort v spojení s modernými technológiami v domácnosti a v dome ako takom je dnes prvkom smart domácnosti. Angažujú sa v tejto oblasti mnohé spoločnosti zväčša v energetickom priemysle, no ako vidieť posledné mesiace, smart riešenia propaguje aj mobilný operátor.

Medzi všetkými riešeniami, ktoré si môžete zadovážiť na ovládanie plynu, kúrenia, okien a osvetlenia sú to aj elektrické zásuvky, ktoré dokážete ovládať na diaľkové ovládanie, alebo dokonca mobilom. Ako niečo také funguje?

Zásuvka ovládaná mobilom má využitie

Pokiaľ sa pýtate, na čo je vôbec využiteľná elektrická zásuvka ovládateľná na diaľku, nie vždy môže na um prísť do najhlavnejšie využitie. Vo všeobecnosti je základnou funkciou možnosť naplánovať vypínanie a zapínanie. Napríklad ak nemáte iné riešenia na ovládanie terária, akvária, rádia, televízie a potrebujete ich ovládať, hoci nie ste doma. Diaľkovo ovládaná zásuvka má niekoľko variantov. Buď sú to diaľkové ovládače, alebo schopnosť spojenia cez mobil. A keď už cez mobil, nemalo by to logiku, keby to nemohlo byť z ktoréhokoľvek miesta na svete. Z dovolenky si tak aktivujete ventilátor, rádio, či svetlo, prípadne ho vypnete.

Vypnúť môžete zásuvku v čase, keď predpokladáte dokončenie sťahovania na notebooku a prerušíte nabíjanie batérie. Bežné využitie je pri polievaní záhrady. Ak viete, že je sucho väčšie, ako ste čakali a nemôžete byť doma, viete si pomocou mobilu aktivovať čerpadlo a pustiť do záhrady vody viac, ako keby ste tam pustili počas načasovaných hodín. Vytiahnuť mobil s internetovým pripojením dnes zvládame s väčšou ľahkosťou, ako pozdraviť. Keď sme v práci, na nákupoch, či na dovolenke, dokážeme doma meniť prívod energie do zariadení, ktoré sú schopné ihneď fungovať. Alebo vypnúť tie, ktoré sa dokážu bez energie vypnúť bez poškodenia.

Extol Light zásuvka s aplikáciou iComen

Zásuvky českého výrobcu Extol v produktovom rade Extol Light sú bežnou ponukou železiarstva a elektrosúčiastok. Ak majú poslúžiť ako príklad, pre jej fungovanie je nutné WIFI. Dá sa sprístupniť aj bez WIFI pri mobilnom internete vytvorením hotspotu, no tento postup je komplikovaný. V domácnosti stačí klasické WIFI. Diaľkovo ovládateľné zásuvky cez WIFI nepotrebujú žiadne tlačidlá, mimo to s ktorým sa spáruje váš mobil so zásuvkou. Tlačidlo nachádzajúce sa na predĺženej časti diaľkovo ovládateľnej zásuvky má diódy, ktoré signalizujú aktuálny stav.

Bezplatná aplikácia iComen, ktorá je stiahnuteľná na AppStore pre iOS Apple, alebo na Google play pre Android, poskytuje jednoduché ovládanie. Registrácia zaberie asi len do 10 sekúnd a následne prihlásenie si nevyžaduje žiadne overovania a autorizácie. Ovládať zásuvku ste schopní v priebehu jedinej minúty. Aplikácia je prehľadná, ponúka niekoľko možností toho, čo môžete nastaviť. Napríklad odpočítavanie do momentu vypnutia, alebo naopak odpočítavanie do momentu zapnutia.

Celkom osobitná je vlastnosť časovača, ktorý umožní naplánovať množstvo rôznych režimov, napríklad opakované zapínanie počas dňa, kombinácie dní v týždni a podobne. Na aplikáciu stačí pochopiť absolútny základ angličtiny. Nič komplikované, s čím by neporadila súčasná mládež. Aplikácia má jednoduché ovládanie. Celé ovládanie spočíva len v nasadení príkazov toho, kedy sa zásuvka zapne a kedy vypne. Žiadne ďalšie funkcie už od zástrčky, ktorá donedávna mala len úlohu privádzania energie do zástrčky, nepotrebujete.

WIFI zásuvka Extol Light

Značka: Extol Light

Kódové označenie produktu: 43800

Oficiálne stránky: extol.sk