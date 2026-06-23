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Ako funguje chladenie vzduchu? Kompresorové a sálavé chladenie

Pripravil Tlačové správy

Letné horúčavy robia z chladenia interiéru absolútnu nutnosť pre každú domácnosť či kanceláriu. Ak práve zvažujete, akú technológiu zvoliť, narazíte na dva úplne odlišné technologické prístupy.

Smart domácnosť a domáce technológie, nastavenie klimatizácie, foto: magnicif
Smart domácnosť a domáce technológie, nastavenie klimatizácie, foto: magnicif

Každý z týchto systémov pracuje s teplom inak a hodí sa do iného typu nehnuteľnosti. Pozrite sa, na akých princípoch fungujú a aký komfort vám v praxi reálne prinesú.

Ako funguje aktívne kompresorové chladenie?

Kompresorový systém je v našich končinách jednoznačne najrozšírenejší. Ide o princíp, na ktorom funguje aj klasická domáca klíma. Celý proces stojí na uzavretom chladiacom okruhu a špeciálnom chladive.

Kompresor stláča chladivo a ženie ho do výparníka vo vnútornej jednotke. Tu dochádza k bleskovému odovzdávaniu tepla, kedy prístroj nasáva teplý vzduch z miestnosti a vyfukuje ho ochladený. Odpadové teplo sa následne odvádza von cez kondenzátor.

Tento prístup reaguje okamžite po stlačení tlačidla na ovládači. Umožňuje presnú reguláciu teploty na konkrétne stupne a vo väčšine prípadov dokáže vzduch aj efektívne odvlhčovať či filtrovať.

V čom sa líši prirodzené sálavé chladenie?

Smart domácnosť a domáce technológie, nastavenie klimatizácie, foto: magnific
Smart domácnosť a domáce technológie, nastavenie klimatizácie, foto: magnific

Sálavé chladenie funguje na úplne inom technickom princípe. Neochladzuje samotný vzduch, ktorý prúdi miestnosťou. Miesto toho využíva sálanie chladu z veľkých plôch, najčastejšie zabudovaných v strope alebo v stenách.

V týchto konštrukciách sú ukryté rúrky, ktorými cirkuluje chladná voda. Chladné steny potom prirodzene absorbujú infračervené žiarenie a teplo z predmetov aj ľudí v miestnosti.

Tento proces nevytvára žiadny prievan, čo je obrovským plusom pre alergikov. Keďže v systéme nebežia žiadne hlučné ventilátory, prevádzka je navyše absolútne tichá a energeticky vysoko úsporná.

Výhody a limity oboch systémov

Pri rozhodovaní musíte zvážiť typ vašej nehnuteľnosti a očakávania od pocitového komfortu. Pre prehľadnosť si zhrňme ich kľúčové vlastnosti:

Rýchlosť reakcie

Kompresorový systém zníži teplotu v priebehu minút. Sálavé chladenie má pomalý nábeh, zmena teploty interiéru môže trvať hodiny až dni.

Vlhkosť vzduchu

Klasická klimatizácia vzduch prirodzene odvlhčuje, čo zvyšuje pocit sviežosti. Sálavé systémy vlhkosť regulovať nedokážu. Pri nesprávnom nastavení na nich dokonca hrozí kondenzácia vody.

Typ nehnuteľnosti

Kompresorové jednotky namontujete takmer kamkoľvek od starších bytov po kancelárie. Sálavé chladenie vyžaduje moderné nízkoenergetické domy s perfektnou izoláciou a nízkym tepelným zaťažením.

Ako si teda vybrať?

Správny výber chladenia závisí od vašich potrieb. Ak hľadáte dynamické a presné riadenie teploty s okamžitým efektom, kompresorové riešenie je optimálnou voľbou. Pre novostavby s dôrazom na ticho a nulový prievan zasa skvele poslúži sálanie. Pred finálnym rozhodnutím však celý projekt vždy prekonzultujte s odborníkmi.

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