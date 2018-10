SlovnaftBAjk nie je v Bratislave všade, pritom môže prilákať zákazníkov

Projekt SlovnaftBAjk, vďaka ktorému sa podarilo osloviť verejnosť a motivovať ich viac cestovať bicyklom, zaznamenal úspech aj bez toho, aby sme sa venovali analýzam a pýtali sa ľudí. Ale áno, pýtali sme sa. Bicykle totiž o niečo viac spájajú ľudí. Tí, čo sa stretávajú na jednotlivých roztrúsených staniciach s parkovanými bicyklami, sa často púšťajú do rozhovoru. Majú totiž spoločnú tému, vášeň pre bicyklovanie, snahu o ušetrenie, ale neraz sa navzájom informujú o tom, ako to ide, aké sú skúsenosti, prípadne ktorý bicykel hapruje, ak už sa niekto z nich vracia a iní si idú po bicykel. Púšťame sa do rozhovoru aj vtedy, keď noví prichádzajúci netušia, čo robiť, alebo ako sa vysporiadať s výberom bicykla na stanici s kapacitou 10 bicyklov, ak je tam bicyklov 22 navzájom poprepájaných.

SlovnaftBAjk oslovil takmer všetky generácie, ktoré dokážu vysadnúť na sedlo a dosiahnu na pedále. Chce to pritom len registráciu na SlovnaftBAjk, úhradu jedného eura, ktoré vôbec nemusíte minúť a po Bratislave sa môžete presúvať bezplatne a celkom slobmodne.

SlovnaftBAjk stále nie je všade

Sú miesta, kde žiadne nástupné miesto nenájdete. Všade tam vyvoláte rozruch, ak sa tam objavíte na žltom bicykli. Je to napríklad Dúbravka, alebo Vrakuňa. Vo Vrakuni nenájdete ani jediné miesto, hoci miesta ako lesopark, okolie Malého Dunaja, mestský úrad, alebo UFO tanier s parkom by si žiadali niečo také. Viacerí Vrakunčania už niekoľko dní zvažujú, čo je horším zlom. Zostať visieť na upchatej Hradskej, ktorá znemožňuje normálny príchod domov po práci, alebo siahnuť po bicykli, ku ktorému je nutné šliapať takmer rovnaký čas. Úspora času? Žiadna. Úspora na benzíne? 100%. Aj mnohé iné miesta v Bratislave nemajú žiadne miesta pre bicykle. Chýba záujem mestských častí, ale povedzme aj súkromných firiem, ktoré nepozerali na tento projekt s dôverou, alebo ponechávali jeho začiatok na testovaní verejnosťou.

Verejnosť však zaujala jasné stanovisko. Potvrdzuje ho napríklad aj stav niektorých parkovacích miest pre bicykle, kde bicykle chýbajú, pretože sú v teréne a je ich tak nedostatok. Naopak práve najbližšie miesto pre Vrakuňu, stanovisko Korytnícka na čerpačke Slovnaft v Podunajských Biskupiciach je v čase návratu z práce preplnené vrátenými bicyklami a ľudia odtiaľto kráčajú pešo všetkými smermi aj do pomerne vzdialenejších ulíc. Mať však takúto stanicu pred podnikom vôbec nemusí byť zlý nápad. Záujem podnikateľov však zatiaľ veľmi nie je. Alebo aspoň nevidieť, že by o niečo také usilovali. Azda časom.

Stanovisko bicyklov SlovnaftBAjk ako súčasť marketingu

Čisto hypoteticky, hoci nejde o žiadne science fiction, môžeme o tomto projekte hovoriť aj ako o marketingovej príležitosti pre podnik. Nákupné centrá môžu vynaložiť úsilie, aby práve u nich bola takáto stanica a získajú tak možného návštevníka. Ten totiž svoje cesty plánuje tak, aby mohol bicykel odparkovať včas. Na to potrebuje miesto a podľa miest plánuje aj svoj program, ak miesta neplánuje podľa programu. Nemusí však ísť len o veľké nákupné centrá. Akýkoľvek projekt, ktorý núti ľudí navštevovať konkrétne lokality je príležitosťou zaujať ľudí a oživiť napríklad ulicu, v ktorej sa donedávna nič nedialo.

Krčma s parkoviskom pre autá môže byť skvelým spôsobom, ako zaujať ľudí na koncovej stanici, ktorí nevedia kam ďalej. Podľa mapy si môžu nájsť práve tento podnik a o program majú postarané. Ďalším faktom je, že prázdne stanice pre neponáhľajúceho používateľa bicykla znamenajú nutnosť si počkať na bicykel, alebo hľadať inú stanicu. Nutnosť počkať si ale stále môže byť príležitosť – počkať si pri kofole. Zábavné centrá, školiteské agentúry, jazykové kurzy, v podstate čokoľvek čo môže osloviť ľudí a má pred sebou voľnú plochu, alebo už vybudované stanovisko bicyklov, má možnosť ťažiť jednoducho len z toho, že sa na tomto mieste odrazu koncentrujú ľudia, vyhľadávajú ho a sledujú aj cez internet. Nejeden používateľ bicyklov si dané miesto overuje a zisťuje stav počtu bicyklov.