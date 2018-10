Ako funguje SlovnaftBAjk: návod na použitie a prvé postrehy - ZN.SK

Hlavné mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft vytvorila koncept SlovnaftBAjk, aký mal byť v slovenskej metropole už dávno. Bicykle, ktoré je možné využívať reálne a prakticky zadarmo, slúžiace na presun a ktoré naozaj ľudia budú využívať. Novinka, s ktorou sa sami zoznamujeme postupne, má mnoho plusov a len pár nedostatkov. Za tie najdôležitejšie nedostatky si však môžu ľudia sami. Čím vlastne projekt SlovnaftBAjk je?

Princíp veci a ako to funguje?

Princíp používania žltých bicyklov, ktoré sú rozmiestnené po Bratislave, je celkom jednoduchý. Existuje niekoľko dokovacích staníc so zaparkovanými bicyklami. Po registrácii na slovnaftBAjk.sk a zaplatení jediného eura zabezpečenou platobnou bránou cez vašu kartu máte nabitý kredit. To jediné nahraté euro pritom vôbec nemusíte minúť, pokiaľ sa s bicyklom vrátite do štartovacej, alebo akejkoľvek inej stanice do 30, respektíve do 35 minút. Prakticky tak jazdíte zadarmo. Dôležité je len vedieť, kde je aká stanica. Zoznam nájdete opäť na stránkach projektu. Vo všeobecnosti ale platí, že sú to hlavne frekventované miesta v centre, v Ružinove, v Novom meste, avšak veľmi slabé zastúpenie je v Podunajských Biskupiciach, Dúbravke a napríklad absolútne žiadne vo Vrakuni. Smutné, keďže práve Vrakuňa je známa Hradskou ulicou, kde je doprava katastrofálna a priam si žiada riešenie ako toto žlté.

Návod polopate:

Registrácia na slovnaftbajk.sk, vytvorenie konta a uhradenie jediného eura. Získate PIN kód v číselnej podobe. Tento kód si prepíšte, budete ho potrebovať opakovane. Príde do emailu aj do webu – v účte. Prídete k stanovisku, modlíte sa, aby na ňom stál voľný bicykel a nebolo miesto prázdne. Na ovládaní konkrétneho bicykla stlačte tlačidlo zapnutia (podobne ako na ovládači TV) Po zobrazení pokynu na stlačenie OK, stlačte tlačidlo OK a zvoľte svoj PIN kód. Tlačidlom OK odblokujete bicykel. To zároveň odblokovalo kovovú zámku, ktorú je odteraz možné vytiahnuť zo stojanu a zastoknúť ju oblúkom cez predné koleso do vášho kolesa. Koncovka sa zapája na druhej strane kolesa do kovového výčnelku s otvorom. Spona sa zaistí. Bicykel sa zo stojanu vyberá ideálne s nadvihnutím zadnej časti. Tým dôjde k nakloneniu a ľahšie sa vyberá. Sedadlo je ľahko manipulovateľné. Upravte si ho podľa seba. Ak ste mali počas jazdy na bicykli ťažkosti, zaznačte si číslo bicykla a informujte prevádzkovateľa. Nepochybne ocenia informácie o technickom stave bicyklov.

SlovnaftBAjk a ich žlté bicykle

Farba, ktorá je výrazná, dizajn rovnako tak. Bicykle, ktoré síce vyzerajú strašne, plnia svoju úlohu. Prepravia nás bez ohľadu na to, aká zápcha na vašej trase panuje. Je pravdou, že Slováci nemajú školenie na jazdu na bicykli po meste a mnohí celkom ignorujú značky a pravidlá cestnej premávky. Ak si však odmyslíme týchto ľudí a zostanú len trasy a časová úspora, nemožno k cyklistike zaujať nijako negatívne stanovisko. Spojenie značky Slovnaft je zaujímavé, keďže sa spája s motorovou dopravou. Avšak prečo nie? Výborná reklama a aj imidž pre všetkých, čo by chceli tankovať. Na druhej strane, aj ja po pár dňoch presne viem, kde sú čerpačky Slovnaft v centre.

Niekoľko postrehov:

Jeden z najzákladnejších postrehov je, že niektoré mestské štvrte majú núdzu o dokovacie stanice / stanoviská bicyklov. Dúfajme, že je tento ich nezáujem o ich vytvorenie dočasný. Najmä miesta postihnuté zápchami by mali uvažovať nad zavedením takejto možnosti. Zaujímavé je pritom sledovať v meste ľudí, ktorí križujú ulice na rovnakom bicykli. Ráno sú to ľudia, ktorí idú za prácou. Počas dňa pokojne turisti. Neskôr opäť ľudia vracajúci sa domov. Počet bicyklov sa však javí ako nedostatočný, pretože na niektorých miestach si občas musíte počkať, alebo nasadnúť na autobus. Čas 30 až 35 minút je skvelý, pretože vytvára povinnosť plánovať jazdu tak, aby neustále nejaký bicykel prechádzal k niektorej zo staníc. Čas, ak prešvihnete 35 minút, nepredstavuje výrazný problém. Za meškanie je to len pár centov a minút jediné euro si žiada meškať poriadne dlho, či zastaviť sa v parku na zdriemnutie pri pikniku…

Postrehom je nepochybne aj fakt, že osamotená stanica v Podunajských Biskupiciach je pokojne 20 minút bežným tempom k najbližšej inej stanici. Peši to k nej niektoré ulice majú aj 20 minút chôdze. Dovtedy sa môže ráno objaviť problém, keď sa nenájde ani jediný voľný bicykel. Tie sa takto ďaleko dostávajú až s ľuďmi, ktorí sa vracajú z práce domov. Stanica je ale príkladom ľudí, ktorí nechávajú auto doma, alebo nejdú autobusom, pretože majú lepšiu alternatívu. Na tomto mieste je viditeľné, ako bol tento projekt potrebný už dávno a verme, že staníc a bicyklov bude ešte viac. Len čo si naň zvykneme, môže výrazne zmeniť fungovanie mesta, jeho znečistenie, mieru zápch. Chce to len ľudí naučiť.

Naše pozorovania a zaujímavosti:

Záujem majú študenti, pracujúci, aj starší

Pani na Miletičovej nás presvedčila, že záujem by bol aj u starších, ale nerozumejú pojmom v návode, internetovým stránkam a platbe cez kartu.

Niektoré bicykle už majú zažité. Nesprávame sa k nim tak, aby boli v takom stave, v akom chceme neskôr ďalší bicykel nájsť.

Bicykle majú vpredu košík. Zmestí sa doň veľmi malý ruksak, kabelka, prípadne fotoaparát.

Výškovo polohovateľné sedadlo ide ľahko, určite mu venujte pozornosť ako jednej z prvých vecí.

Bicykle majú prehadzovačku na tri rýchlosti. 1: do strmého kopca, 2: hore svahom a 3: pre bežné tempo v rovnom teréne.

Bicykle sú tak trochu kostitras, čiže klasický mestský bicykel, ktorý ráta s cestami a chodníkmi.