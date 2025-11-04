História snežných gúľ a snehuliakov: prvé zmienky a momenty

Snežné gule a snehuliaci patria k najstarším zimným hrám v Európe. Priam sa snehuliak núka, ak už ležíme v snehu a zostávame fascinovaní súdržnosťou snehu. Samozrejme, ak nejde o ten sypký. História snehuliakov mohla vznikať na rôznych miestach nezávisle od seba. Sú skrátka z náhle prístupného a dobre tvarovateľného materiálu. Ľudia vždy tvorili umenie, ak tvorili aj zbrane, alebo siahali po zábave. Otázne preto bude pri skúmaní histórie snehuliakov a guľovačky, kde sú najstaršie záznamy, ktoré ich spomínajú.
Históriu zaznamenaných zmienok môžeme nájsť v drobných stopách v stredovekých rukopisoch, z vedľajších zdrojov z „malej doby ľadovej“, z renesančného umenia aj z neskoršej fotografie a popkultúry.
Stredovek: prvé obrazy a poznámky v rukopisoch
Najstaršie známe vyobrazenie snehovej postavy pochádza z Knihy hodín (cca 1380), dnes v Kráľovskej knižnici v Haagu. Ide o krátku, satirickú kresbu „snehového človeka“. Dôkaz o tom, že vtedajší Európania vedeli sneh modelovať do postáv a pripisovali im aj symbolické významy. Podobne sa od konca 14. a začiatku 15. storočia objavujú v knihách hodín scény zimných hier, najmä snežných bitiek, ktoré sa často zaraďovali na decembrové stránky kalendárov. Výnimočne presne je takáto hra zachytená na liste z Walters Art Museum (W.425, cca 1510–1530), kde vidíme deti v rozbehnutej „snehovej prestrelke“.
Renesancia: sneh ako sochársky materiál a mestský fenomén
Zima 1494 vo Florencii priniesla epizódu, ktorú zaznamenal životopisec Giorgio Vasari: mladý Michelangelo bol po výdatnom snežení požiadaný Pierom de’ Medici, aby v palácovom dvore vytvoril snehovú sochu. Aj keď nevieme presne, čo zobrazovala, ide o jedinečné svedectvo, že sneh sa v renesancii považoval za legitímny materiál na efemérne sochy – a že tvorba „snehových postáv“ mohla mať reprezentatívny rozmer.
„Zázrak roku 1511“ v Bruseli: snehuliaci ako satira a verejná výpoveď
V zime 1511 postihli Brusel týždne mrazov. Obyvatelia reagovali spontánnym „festivalom snehových postáv“ – po meste vzniklo okolo 110 snehových sôch, od alegórií a mýtických bytostí po otvorene satirické a provokatívne diela. Udalosť opísal mestský básnik Jan Smeken v básni Dwonder van claren ijse en snee. „Snehuliaci“ tu neboli detskou hrou, ale komentárom k moci, morálke a sociálnemu napätiu. Táto epizóda sa často cituje ako prvý veľký „verejný prejav“ snehových sôch v európskych mestách.
Zima v umení: od rukopisov k Bruegelovi
Od stredovekých marginálií sa motív zimných hier a figúr presúva do výtvarného umenia 16. storočia. Pieter Bruegel starší svojimi zimnými krajinami (napr. „Zimná krajina s pascou na vtáky“, 1565) využil typický vizuálny slovník zimy: klziská, hry, gule zo snehu a dedinské výjavy, ktoré sa neskôr dočkali desiatok kópií. Bruegelov „žáner zimy“ prispel k tomu, že snežné hry vnímame ako súčasť kolektívneho života – nie iba ako detskú zábavu.
Devätnáste storočie: prvá fotografia a vianočná ikonografia
Priemyselný vek priniesol aj prvé zachytenie snehuliaka fotografiou. Za najstaršiu známu fotografiu snehuliaka sa považuje snímka Mary Dillwyn (cca 1853, Wales). V tej istej dobe sa snehové postavy a zimné hry dostávajú na vianočné pohľadnice – od 1840-tych rokov sa rozvíja komerčná produkcia pozdravov, ktoré fixujú zimné motívy a robia zo snehuliaka obľúbený sviatočný symbol.
Dvadsiate storočie: z folklóru do popkultúry
Po druhej svetovej vojne sa snehuliak stáva globálnou ikonou. Výrazne k tomu prispel hit „Frosty the Snowman“ (1950), po ktorom nasledovali ilustrované knihy a animácie. Snehuliak sa vďaka médiám štandardizoval (tri snehové gule, mrkvový nos, uhlíky), no v umeleckej praxi a mestských festivaloch si zachoval aj satirický a sochársky potenciál.
Od hry k športu: organizované „snežné bitky“
Kým spontánne hádzanie snežných gúľ poznáme zo stredovekých obrazov, v 20./21. storočí sa objavuje jeho športová verzia. V Japonsku vznikol koncom 80. rokov organizovaný tímový šport yukigassen (doslova „snehová bitka“) s pevnými pravidlami, turnajmi a medzinárodnou federáciou. Dnes má súťaže v Európe aj mimo nej a patrí k najpozoruhodnejším príkladom, ako sa stará zimná hra transformovala na moderný šport.